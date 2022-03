Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Jakub ajaa ambulanssilla rajan yli Puolasta Ukrainaan – urhea eläinlääkäri on pelastanut jo 200 kissaa ja 60 koiraa sodan alta

Puolalainen Jakub Kotowicz on tehnyt sodan alettua töitä yötä päivää, jotta saisi pelastettua ja hoidettua kaikki Ukrainasta evakuoidut ja haavoittuneet eläimet. Osa eläimistä on saatu jo adoptoitua uusiin koteihin, mutta vain pieni osa pelastetuista eläimistä on löytänyt takaisin omien omistajiensa luo.

