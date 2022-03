Anastasiia valmistautui kevään Euroviisuihin – sitten tuli puhelu ja ystävä sanoi hirvittävän lauseen

27 sodan päivää on kulunut. En ole kuunnellut musiikkia kuukauteen. En pysty lukemaan kirjoja. Selaan vain uutisia ja uutisvideoita tuhotuista kaupungeista ja luen Ukrainan armeijan urotöistä.

Anastasiia on jäänyt Kiovaan.

Kiova

Kiovassa asuva toimittaja Oleg Vasylevskyi kertoo, miltä sota näyttää kaupunkilaisten silmin.

Anastasiia kertoo kuinka hän kaikkien kiovalaisten tapaan heräsi räjähdysten jyrinään puoli viideltä helmikuun 24. päivän aamuna.

– Menin parvekkeelle ja kuulin rakettien äänet.

24-vuotias kiovalainen koreografi oli pääsemässä kevään Euroviisuihin osana ukrainalaisen laulajan tanssiryhmää. Hän odotti torstain työpäivää innokkaasti kuten aina.

– Tuona aamuna minun piti pakata ja mennä lempityöhöni. Olen tanssiopettaja ja -suunnittelija. Rakastan ohjata ihmisiä ja rakastan sitä, kun saan heidät innostumaan. Rakastan jokaista, jonka tapaan tanssin yhteydessä.

– Niin sen piti olla sinä aamuna, mutta ei ollut – eikä ollut seuraavanakaan.

Pian tuli puhelu.

– Ystäväni soitti noin puolen tunnin kuluttua. Hän sanoi hirvittävän lauseen: Boryspilia pommitetaan.

Boryspil on Ukrainan suurin lentoasema, joka sijaitsee noin 30 kilometrin päässä Kiovan itäpuolella.

– Heti ensiksi, kun kuulimme äitini kanssa räjähdyksiä, kylmät väreet menivät lävitsemme. Siinä jäätyy, ei uskalla liikkua, Anastasiia kuvailee.

– Ehkä se on eläimellinen reaktio; pelkää, että joku näkee sinut ja syö sinut.

Sitten soi sireeni.

– Ensimmäisen hälytyksen aikana pukeudutaan, napataan hätätapauksia varten pakattu matkalaukku ja juostaan suojaan.

Ihmisiä pommituksilta suojassa Kiovassa sodan alkuvaiheessa 25.2.

Anastasiia vietti äitinsä kanssa kaksi ensimmäistä yötä kellareissa.

– Ensimmäisen yön olimme läheisessä koulussa, seuraavan sairaalassa. Siellä oli hyvin kylmä, ja paljon lapsia sekä eläimiä. Kaikki olivat mykistyneitä. Emme löytäneet sanoja emmekä pystyneet puhumaan muiden kanssa, vaikka joukossa oli paljon tuttuja naapureita.

– Muistan paniikin, kun puhelimesta loppui virta enkä pystynyt enää seuraamaan uutisia.

Anastasiia.

Turvapaikat ovat kaukana, joten Anastasiia ja hänen äitinsä päättivät, että kotona olisi jatkossa turvallisempaa.

– Teimme itsellemme tilan eteiseen, jossa olemme kahden seinän suojassa kadulta. Suljimme ikkunat, kuten ohjeistus kuului emmekä sytytä valoja pimeyden laskeuduttua.

– Meillä oli mahdollisuus lähteä Kiovasta, mutta olemme yhä täällä. Tajusin, että jokaisella valinnalla on hyvät ja huonot puolensa. Arvioimme riskit, ja jäimme.

– Kiova on nyt iso linnoitus. Se on niin turvallinen kuin voi olla tänä päivänä ja tällaisessa ajassa. Tämä on minun kotini.

Pommitusten aiheuttamat tulipalot tekevät Kiovan ilmasta savuisen.

Anastasiia kertoo treenaavansa joka päivä.

– Psykologit sanovat, että rutiini auttaa.

– Hiljattain kykenin jopa kuuntelemaan musiikkia ja aloin tanssia. Alan tottua siihen. Sokki helpottaa ja elämä jatkuu. Teen myös videoita oppilailleni, jotta he voivat harjoitella milloin tahansa.

– En tiedä pystyisinkö tarttumaan aseisiin tai kykenisinkö sitomaan haavoja, mutta tiedän tekeväni jotain tärkeää. Olen yhteydessä ystäviini ja levitän tietoa. Autan yksinäisiä vanhuksia ja heitteille jääneitä eläimiä.

Hän sanoo uskovansa voittoon.

– Joka ikinen päivä uskoni siihen, että voitamme, kasvaa. Ja siihen, että kaikki vielä tanssivat ja rakastavat. Mottomme kuuluu: Kaikki tulee olemaan Ukrainaa!

– Kun kärsin unettomuudesta entisessä elämässäni, minua auttoi, kun katselin matkaohjelmia tai elokuvia maailmankaikkeuden rakenteesta. Nyt katson vain filmejä Stalinin ja Hitlerin kuolemasta.

Anastasiia siteeraa kiovalaista toimittajaa Yaroslava Gresiä.

– Stalin kusilammikossa, Hitler bunkkerissaan uuden rauhan aikana. Ne ovat unilääkkeitäni. Se, että ymmärtää diktaattoreiden lopun olevan aina samanlainen.

– Kun tuo muistokirjoitus on etusivulla, vaivun ihanaan uneen.

Oleg Vasylevskyi, 50, on taustaltaan autotoimittaja. Ennen sotaa hän työskenteli muun muassa Ukrainan Auto Bildissä. Vasylevskyi on naimisissa ja hänellä on kolme lasta. Vasylevskyin koko perhe asuu Kiovassa.

Käännös: Juri Vuortama