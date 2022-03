5 syytä, miksi Venäjä haluaa Mariupolin hinnalla millä hyvänsä – pahamaineisen Azovin pataljoonan nitistäminen olisi suora syöttö Putinin lapaan

Venäjän joukot ovat piirittäneet Ukrainan kaakkoisosassa sijaitsevan Mariupolin ja pommittaneet valtaosan rakennuskannasta hajalle. IS listasi syitä häikäilemättömyydelle, josta kovimman hinnan maksavat siviilit.

Asovanmeren rannalla sijaitsevasta Mariupolin kaupungeista on tullut yksi pahimmista kauhujen näyttämöistä Venäjän neljä viikkoa sitten Ukrainan maaperällä käynnistämän hyökkäyssodan aikana.

Suurin osa Mariupolin ennen yli 400 000 asukkaasta on paennut, kun Venäjä on moukaroinut kaupunkia säälimättömästi jo viikkokausia raskaalla tykistöllä, raketeilla ja ohjuksilla.

Paikallisten viranomaisten mukaan Mariupolin kaupunki olisi tuhoutunut lähes täysin. Lohduttoman viestin todenperäisyyttä tukevat kaupungista paenneiden kertomukset, joiden mukaan Mariupolista ei löydy enää moniakaan vaurioitumattomia rakennuksia ja ruumiita lojuu kaikkialla.

Ihmiset kaivavat hautoja viheralueille saadakseen ruumiit pois näkyviltä.

Vaurioituneita kerrostaloja Mariupolissa

Uutiskanava CNN:n haastattelema pariskunta kertoo piileskelleensä kellarissa sodan 23 ensimmäistä päivää kunnes he pääsivät pakenemaan tyttärensä kanssa.

– Siellä ei ole enää kaupunkia. Mariupolin kaupunkia ei enää ole... Ainuttakaan asuinrakennusta ei ole jäljellä. Vain noin kymmenen prosenttia asukkaista on jäljellä. Vain eläkeläisiä ilman rahaa, tai autottomia, jotka eivät ole päässeet pakoon sekä ihmisiä, jotka eivät pysty kävelemään.

Tietojen Mariupolin tuhoista osoittautuessa paikkansapitäviksi, käy ilmeiseksi, että Venäjä on käyttänyt valtavan määrän tulivoimaa ja sitonut merkittävän osan joukoistaan saadakseen Mariupolin hallintaansa.

Kansainvälisistä uutislähteistä muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC sekä sanomalehti Guardian ovat koonneet yhteen seikkoja, joiden vuoksi Mariupolin satamakaupungin valtaaminen on Venäjän tavoitteena, ja miksi se toteutuessaan olisi valtava strateginen taisteluvoitto venäläisille.

1. Krimin niemimaan ja Donbassin alueen välisen maayhteyden varmistaminen

Vuonna 2014 Venäjä liitti Ukrainan eteläisimmän osan, Krimin niemimaan, itseensä ja venäjämieliset kapinalliset julistivat Itä-Ukrainaan Donbassin alueelle Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavallat”. Sotatoimet ulottuivat myös Asovanmeren rannikolla sijaitsevaan Mariupoliin, joka jäi ukrainalaisten haltuun, vaikka kapinalliset onnistuivat sen jo kertaalleen valtaamaan.

Venäjän näkökulmasta kysymys Ukrainan 10. suurimman kaupungin hallinnasta on merkittävä, sillä suorimmat yhteydet Krimin niemimaan ja Itä-Ukrainan kapinallisalueiden välillä kulkevat juuri Mariupolin kautta.

Naton liittoutuneiden sotilasesikunnan ex-johtaja, kenraali Richard Barrons arvioi tilannetta BBC:llä seuraavasti:

– Kun venäläiset kokevat saaneensa taistelun onnistuneesti päätökseen, he ovat saaneet valmiiksi maasillan Venäjältä Krimille ja näkevät tämän suurena strategisena menestyksenä.

Mariupolin satamakaupungin valtauksen myötä Ukrainan Mustanmeren rannikkoalueet olisivat yli 80-prosenttisesti venäläisten kontrollissa. Tämä hankaloittaisi ukrainalaisten kaupankäyntiä meriteitse – ja eristäisi Ukrainaa kansainvälisesti entisestään.

Liki vastaavan arvion esittää myös kiovalaisen kauppakorkeakoulun talousjournalismin huippuyksikön johtaja Andri Janitskyi Guardianin haastattelussa.

– Se on suuri satamakaupunki ja Ukrainan asevoimien tukikohta. Joten jos venäläiset haluavat maakäytävän [Donbassista] Krimille, heidän on kontrolloitava kaupunkia.

Kadonnutta loistoa Mariupolissa.

Aiemmin oli paremmin. Nyt viheralueita täplittävät vastakaivetut haudat.

2. Sotamenestys vapauttaisi joukkoja muualle

Venäjän hyökkäyksen on toistuvasti arvioitu edenneen huomattavasti ennakkoon suunniteltua hitaammin.

Britannian puolustusministeriön keskiviikkona julkaistun tiedustelupäivityksen mukaan venäläiset etenevät Harkovan suunnasta pohjoisessa ja Mariupolin suunnasta etelässä. Sen sijaan Pohjois-Ukrainassa taistelut ovat pysyneet edelleen suurelta osin paikallaan. Samanaikaisesti Venäjän joukkojen on raportoitu kärsineen mittavista sotilaallisista tappioista niin kuolleiden ja haavoittuneiden kuin menetetyn kaluston määrällä mitattuna.

BBC:n arvion mukaan Mariupolin valtaus vapauttaisi miehittäjältä noin 6 000-päisen joukon siirrettäväksi muualla Ukrainassa käytäviin taisteluihin – mahdollisesti Ukrainan lounaiskulmalla sijaitsevaan Odessan satamakaupunkiin, jossa ei vielä toistaiseksi ole nähty merkittäviä sotatoimia.

Muiksi joukkojen mahdollisiksi uudelleensijoituspaikoiksi on arvioitu Ukrainan ja kapinallisalueiden välinen rintama sekä ukrainalaisten hallussa oleva Dnipron kaupunki Zaporizzjasta pohjoiseen.

3. Ukrainan talouden tukahduttaminen

Mariupolin satama on Asovanmeren suurin ja koko Ukrainan toiseksi suurin Odessan jälkeen. Mariupolissa on merkittävää rauta-, teräs-, konepaja-, telakka- ja kemianteollisuutta. Esimerkiksi Metinvestin omistamat, Ukrainan suurimmat terästehtaat sijaitsevat Mariupolissa. Normaaleissa olosuhteissa Mariupolin satama on muun maussa ukrainalaisen teräksen, hiilen ja viljan tärkeä kauttakulkureitti ulkomaille.

Mariupolin satama on Asovanmeren suurin. Syväsatama on ollut ukrainalaistuotteiden merkittävä vientiväylä maailmalle.

Vuoden 2014 tapahtumien seurauksena Mariupolin satama jäi strategisesti hankalaan paikkaan Krimin niemimaalle sijoitettujen venäläisjoukkojen ja Itä-Ukrainan Kreml-myönteisten kapinallisalueiden väliin.

Vaikka Mariupolin sataman merkitys on takavuosista vähentynyt Venäjän alistettua Kertshinsalmen läpikulkuliikenteen valvontaansa, olisi kaupungin menettäminen sekä Guardianin että BBC:n arvioiden perusteella Ukrainan taloudelle merkittävä takaisku.

Janitskyin mukaan Venäjän iskut Mariupolissa ovat kohdistuneet myös taloudellisen infrastruktuuriin, ja niiden tavoitteena on ollut saada aikaan mahdollisimman paljon vahinkoa.

4. Propagandavoiton mahdollisuus

Vuonna 2014 Ukrainan sisäministeriön alaisuuteen perustettiin vapaaehtoisista muodostuva Azovin pataljoona taistelemaan Itä-Ukrainan kapinallisia vastaan. Tiedotusvälineissä Azovin pataljoonaa on tavattu luonnehtia äärioikeistolaiseksi ja fasistiseksi. Sen riveissä toimii äärioikeistolaisia ekstremistejä, joista osa on uusnatseja.

Vapaaehtoisten Azovin pataljoonan tiedusteluryhmä tarkkaili Mariupolista itään johtavaa maantietä Bezimennen kylän länsipuolella elokuussa 2014.

Vaikka Mariupoliin sijoitettu Azovin pataljoona on vain noin 1 400-päinen, siihen liitetyt uusnatsikytkökset ovat tarjonneet Kremlille tehokasta polttoainetta propagandakoneistonsa käyttöön. Venäjä on viljellyt natsiretoriikkaa Ukrainasta puhuttaessa jo Itä-Ukrainan ensimmäisestä kriisistä alkaen. Helmikuussa alkanutta sotaa Venäjä on perustellut ”erikoisoperaatioksi” Ukrainan pelastamiseksi uusnatseilta ja käynnissä olevalta venäjänkielisten kansanmurhalta.

Venäjän propagandassa on väitetty, että Azovin pataljoonan taistelijat ovat olleet vastuussa siviilien tappamisesta ja laajoista tuhoista Mariupolissa.

Tässä valossa Mariupolin kukistaminen tarjoisi Venäjälle merkittävän erävoiton propagandasodassa kun se voisi sanoa lyöneensä Azovin ”natsipataljoonan” ja löytäisi kaupungista mahdollisesti jonkinlaisia todisteita, jotka voitaisiin kääntää länttä vastaan.

Azovin pataljoonaa luonnehditaan äärioikeistolaiseksi. Siihen on liittynyt taistelijoita ulkomaita myöten. Monella on ollut uusnatsitausta.

5. Kaupungin kukistuminen vaikuttaisi moraaliin

Voitto Mariupolissa tarjoaisi Venäjälle mahdollisuuden osoittaa omille kansalaisilleen, että sen joukot ovat saavuttamassa tavoitteitaan ja "erikoisoperaatio" etenee haluttuun suuntaan.

Venäjän presidentti Vladimir Putinille Mustanmeren rannikkoalueiden uskotaan näyttäytyvän osana Venäjän keisarikunnan aikaista historiallista aluetta, "Novorossijaa", jonka sulauttamisesta osaksi äiti-Venäjää hänen arvioidaan haikailevan.

Novorossijan palauttamista Venäjän yhteyteen on kuitenkin väitetysti jarruttanut venäläisiä sortava Kiovan länsimielinen hallinto sekä Mariupolin sitkeä vastarinta miehittäjää vastaan. Voitto Mariupolissa pitäisi Putinin haaveet Venäjän suuruuden aikojen palauttamisesta hengissä. Sotaa käyville joukoille voitto takaisi puolestaan hetkellisen onnistumisen tunteen.

Mariupolin kukistuminen olisi lohduton signaali muille ukrainalaiskaupungeille – jos valitsette vastarinnan kuten Mariupol, voitte odottaa samaa kohtaloa.

Ukrainalaisille Mariupolin kukistumisen vaikutus olisi täsmälleen päinvastainen. Mariupolista tulisi ensimmäinen venäläisten valtaama tärkeä kaupunki sen jälkeen kun strategisesti merkityksettömämpi Herson miehitettiin maaliskuun alussa. Sitkeästi taistelleen Mariupolin kaatuminen olisi omiaan ruokkimaan vaarallista tappiomielialaa.

Mariupolin puolustajat ovat maksaneet taistelusta jo kovan hinnan. Kaupunki on raunioina. Moni on kuollut. Viesti muille ukrainalaiskaupungeille olisi lohduton – jos valitsette vastarinnan kuten Mariupol, voitte odottaa samaa kohtaloa.