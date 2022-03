Kuvissa näkyy kuinka kaupungin keskustassa sijaitsevista asuinrakennuksista nousee savua.

Venäjä on piirittänyt Mariupolia jo päiväkausia, minkä lisäksi kaupunkia on pommitettu säälimättömästi ja paikallisviranomaisten mukaan se olisi tuhoutunut lähes täysin. Mariupolista pakoon päässeet ihmiset ovat kuvanneet kaupunkia "jäätäväksi helvetinmaisemaksi, joka on täynnä ruumiita ja tuhoutuneita rakennuksia".

Tuoreet satelliittikuvat ovat maalanneet jälleen kuvaa Mariupolin tuhoista. Uutiskanava CNN:n mukaan yksityisen Maxar-satelliittiyhtiön välittämistä kuvista on nähtävissä, kuinka laajat tuhot ja tulipalot ovat levittyneet ympäri saarrettua kaupunkia.

Iskuissa vaurioituneita tehdasrakennuksia Mariupolissa.

Yleiskuva palavista rakennuksista Livoberezhnyin alueella Mariupolissa tiistaina.

Tiistaiaamuna otetuissa kuvissa näkyy kuinka kaupungin keskustassa sijaitsevista asuinrakennuksista nousee savua. Lisäksi savua näkyy nousseen myös alueelta, jonka on kerrottu joutuneen Venäjän tukemien Itä-Ukrainan separatistialueilta tulleiden joukkojen hallintaan.

Kaupungissa ei tiettävästi ole enää riippumattomia toimittajia ja kuvat piiritetystä Mariupolista ovat vähissä. Maxarin satelliittikuvat tarjoavatkin CNN:n mukaan harvinaista näkymää tilanteeseen kaupungissa.