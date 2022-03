Uutistoimisto AP:n journalistit Mstyslav Tshernov ja Jevgeny Maloletka olivat ainoina kansainvälisinä toimittajina paikalla, kun Venäjä iski voimalla Ukrainan Mariupolin kaupunkiin. Venäjä pyrki mitätöimään heidän työnsä aggressiivisella valhekampanjalla.

Kun Venäjä iski 9. maaliskuuta synnytyssairaalaan Mariupolissa, paikalla olleet uutistoimisto AP:n journalistit Mstyslav Tshernov ja Jevgeny Maloletka taltioivat tuhon ja raportoivat siitä.

Uutiskuvat levisivät maailmalla nopeasti. Yhdessä kuvassa haavoittunut raskaana oleva nainen makaa paareilla kirjavan kankaan päällä toinen käsi alavatsallaan. Nainen ja lapsi menehtyivät.

Toisessa kuvassa viimeisillään raskaana oleva haavoittunut nainen kävelee verisenä sortuneen sairaalan portaita alaspäin. Nainen, Mariana Vishegirskaja, selvisi iskusta ja synnytti myöhemmin terveen tyttölapsen, joka sai nimekseen Veronika.

Tshernov kirjoitti kokemuksistaan pitkän reportaasin AP:lle. Ilta-Sanomat käänsi ja julkaisi artikkelin, jossa Tshernov käy läpi kokemuksiaan ”ainoana kansainvälisenä toimittajana” sodan keskeltä Mariupolista.

Sodan sytyttyä Venäjä pimensi Asovanmeren rannalla sijaitsevan Mariupolin nopeasti. Sähkö, vesi, ruokahuolto, tukiasemat sekä radio- ja tv-tornit tuhottiin, ja kaupungin tapahtumat jäivät täysin pimentoon. Tai olisivat jääneet, mikäli Tshernov ja Maloletka eivät olisi jääneet niistä raportoimaan.

– Kun kaupungista ei saatu tietoa eivätkä kuvat tuhotuista asuintaloista ja kuolevista lapsista levinneet, venäläiset saattoivat tehdä mitä halusivat. Ilman meitä mitään ei olisi tullut ilmi, Tshernov kirjoittaa.

Tshernov ja Maloletka näkivät, kun synnytyssairaalaan iskettiin.

– Näimme savun nousevan synnytyssairaalasta. Kun saavuimme paikalle, pelastajat vetivät yhä verisiä raskaana olevia naisia raunioista.

Paikallinen poliisi auttoi toimittajat paikkaan, josta he pystyivät lähettämään kuvamateriaalia sairaalan tuhosta. Se levisi kulovalkean tavoin, ja pian Venäjä käynnisti vastaiskuna valhekampanjan, jolla he pyrkivät mitätöimään toimittajakaksikon työn.

Venäjän Lontoon-suurlähetystö julkaisi kaksi twiittiä, joissa väitettiin AP:n kuvia lavastetuiksi ja raskaana ollutta naista näyttelijäksi. Venäjän suurlähettiläs toisti samoja valheita YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa. Twitter poisti myöhemmin suurlähetystön julkaisemia twiittejä nojaten sääntöönsä ”väkivaltaisten tapahtumien kieltämisestä”.

Pari päivää myöhemmin AP:n päätoimittaja pyysi heitä etsimään sairaalaiskun uhrit, jotta raskaana olevien naisten olemassaolo voitaisiin todistaa. Vasta silloin Tshernov tajusi, että kuvamateriaali oli ärsyttänyt Venäjän hallituksen vastatoimiin.

Tshernov ja Maloletka tavoittivat naiset nopeasti etulinjasta ja kiipesivät sairaalan yläkerroksiin lähettämään videota. Samalla he näkivät, kuinka Venäjän joukot saartoivat alueen. Toimittajat haluttiin ottaa kiinni.

– Panssarivaunu toisensa jälkeen rullasi sairaala-alueen viertä pitkin. Jokaisessa näkyi kirjain "Z", josta oli tullut Venäjän tunnus sodalle.

Lopulta ukrainalaiset sotilaat saapuivat sairaalaan hakemaan toimittajia turvaan. Heillä oli käsky.

– Jos he nappaavat teidät, he pakottavat teidät kertomaan kameran edessä, että kaikki mitä olette kuvanneet, on valhetta, heille kerrottiin.

– Kaikki ponnistelunne ja kaikki, mitä olette tehneet Mariupolissa, olisi sen jälkeen turhaa.

Tshernov kertoo olevansa äärettömän kiitollinen heidät pelastaneille sotilaille, mutta kokevansa olonsa turraksi ja häpeävänsä lähtöään.

– Juoksimme kadulle ja hylkäsimme lääkärit, jotka olivat tarjonneet meille suojaa, raskaana olevan naisen, joka oli joutunut tykistötuleen, ja ihmiset, jotka nukkuivat käytävillä, koska heillä ei ollut muutakaan paikkaa minne mennä. Minusta tuntui hirveältä jättää heidät sinne, Tshernov sanoo.