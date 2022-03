Kuusi ihmistä kuoli törmäyksessä viikonloppuna.

Belgiassa autolla karnevaalikulkueeseen törmännyttä kuljettajaa syytetään taposta, kertoivat syyttäjät tiistaina. Törmäyksessä kuoli kuusi ihmistä ja 10 loukkaantui vakavasti.

Törmäys tapahtui sunnuntaina Strepy-Bracquegniesissa noin 50 kilometriä Brysselistä etelään.

Törmäyksestä epäilty on 34-vuotias mies, joka asuu lähialueella. Hän on syyttäjien mukaan myöntänyt auton vauhdin olleen 90 kilometriä tunnissa alueella, missä on 50 kilometrin nopeusrajoitus. Merkkejä on siitä, että mies oli yrittänyt jarruttaa törmäyksen välttääkseen.

Törmäyksen rajuudesta kertoo se, että yksi uhri lensi tuulilasin läpi auton sisälle, syyttäjät sanoivat.

Kuljettajan asianajaja sanoi päämiehensä tunnustavan huolimattomuuden, mutta "kyse oli puhtaasti tapaturmasta".

Kuljettajan ajokortti on aiemmin ollut kuivumassa ylinopeuden takia.

Belgiassa maksimirangaistus taposta on viisi vuotta vankeutta.