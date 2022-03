Tapio Sadeojan kolumni: Mitä Stalin edellä, sitä Putin perässä

Me tiesimme, mihin Putin pystyy, mutta silti emme uskoneet, mihin hän ryhtyy Ukrainassa, kirjoittaa Tapio Sadeoja.

Ei liene pienintäkään epäilystä, etteikö Venäjän diktaattorin Vladimir Putinin raakalaismainen Ukrainaan hyökkäys ole noin lievästi sanottuna virhearvio vailla vertaa: Venäjän ylpeys, asevoimat on kärsinyt valtavia miehistö- ja kalustotappioita, talous on tuhottu kenties vuosikymmeniksi eteenpäin, kansainvälinen yhteisö on sulkenut maan käytännössä kaiken toiminnan ulkopuolelle ja Venäjä on menettänyt kaiken luottamuksensa maailman silmissä.

Putinista itsestään on tullut epäilemättä maailman vihatuin mies, jota syytetään sotarikoksista ja verrataan usein Hitleriin ja Staliniin. Jälkimmäiseen vertaamisesta tosin hän on varmasti vain imarreltu. Onhan Stalin hänen esikuvansa.

Tästä kaikesta huolimatta hän saattaa kävellä tästä sodasta voittajana ulos.

Viime aikoina on säännöllisin väliajoin uutisoitu, että rauhanneuvotteluissa on edistytty, mutta näissä uutisissa on yksi huono puoli: ne ovat pääasiassa lähtöisin Venäjän puolelta.

Todellisuudessa Venäjän epäillään pelaavan neuvotteluilla vain aikaa parantaakseen asemiaan rintamalla ja päästäkseen mahdollisimman lähelle sodalle asettamiaan tavoitteita. Rauhantahdosta ei oikeasti ole merkkiäkään, sodan eskaloinnista sitäkin enemmän.

Diplomatian väitetään olevan mahdollisuuksien taidetta ja luovia ratkaisuja on nytkin jo vilauteltu. Niissä on vain yksi ongelma: lähes mikä tahansa kompromissi palkitsisi Putinin jollain tavoin sotaretkestään.

Ei, hän ei saavuttaisi kaikkia tavoitteitaan, mutta tarpeeksi voidakseen julistautua propagandakoneistonsa siivittämänä voittajaksi kansakunnalleen, josta suurin osa ei näe, eikä kuule, eikä sano mitään muuta kuin sen mikä on sallittua.

Tietysti pieni ongelma on, että Putinin kanssa tehdyllä sopimuksella ei ole – jos hänen tarpeensa sitä sattuu vaatimaan – mitään merkitystä. Hänen valehtelutaitonsa on niin sujuva kuin vanhalla KGB-agentilla vain voi olla.

Oikeastaan millään hänen puheillaan ei ole mitään merkitystä, paitsi silloin kun hän hyökkää naapurimaihinsa, murhauttaa poliittisia vastustajiaan ja heittää kansalaisiaan tyrmään. Eli paitsi silloin, kun hän tekee parhaansa palauttaakseen Stalinin ajat Neuvostoliittoon, ei kun Venäjään.

On muitakin syitä, miksi Putinia ei saisi palkita raakalaismaisesta sotaretkestään: hän on epäilemättä sotarikollinen.

Ei, hän ei joudu koskaan oikeuden eteen, mutta sellaisen miehen palkitseminen, joka on syyllistynyt rikoksiin ihmiskuntaa vastaan ja kenties kansanmurhaan, loukkaisi kaikkia niitä arvoja, joiden puolesta ukrainalaisetkin nyt taistelevat ja joita me länsimaat väitämme edustavamme.

Putinin rikosrekisteri – Groznyi, Georgia, Krim, Itä-Ukraina, Aleppo – oli tiedossa ennen ikuisesti historiaan äävää päivämäärää 24.2.2022. Me tiesimme, mihin hän pystyy, mutta silti emme uskoneet, mihin hän ryhtyy Ukrainassa.

Todellisuudessa ei ollut mitään syytä, miksei tapahtuisi sama kuin aikaisemmissa Putinin sodissa, eikä ole mitään syytä, miksi sama ei tapahtuisi hänen seuraavissa sodissaan.

Mariupolista tulee ikuinen muistomerkki Putinin raakalaismaisuudelle: kaupunki on pommitettu lähes maan tasalle, noin 300 000 ihmistä elää raunioissa ilman vettä, ruokaa ja sähköä, tuhansia ihmisiä on Ukrainan mukaan kyyditetty Venäjälle, kuolonuhreja on ilmeisesti tuhansia ja tuhansia.

Silti kaupunki kieltäytyy antautumasta ylivoimaisen vihollisen edessä. Ja pahin on vielä todennäköisesti edessä.

Jos Putin selviää tästäkin kuin rakkikoira veräjästä, Mariupol ei jää viimeiseksi rauniokaupungiksi hänen jäljiltään. Kiovan, Harkovan ja Odessan kohtalosta emme vielä tiedä. Mutta aina on uusia maita ja kaupunkeja, joita voi tuhota. Hänen sodanjulistuspuheestaan kävi yksiselitteisesti ilmi, että hän on rakentamassa uudelleen Venäjän imperiumia.

Joidenkin lähteiden mukaan Ranska ja Saksa olisivat valmiita antamaan Putinille liekaa rauhanneuvotteluissa ja mahdollisuuden pelastaa kasvonsa. Krimin valtauksen ja Itä-Ukrainan miehityksen jälkeen 2014 lännen vastaus jäi liian lepsuksi. Putin tulkitsi sen heikkouden merkiksi, mistä maksetaan nyt kallista hintaa.

Jos taas toistuu sama virhe, Putin voi julistautua kotiyleisölleen voittajaksi. Sen jälkeen mikään ei estä häntä aloittamasta uutta valloitussotaa Venäjän keisarikunnan rajojen palauttamiseksi.

Kirjoittaja on Ilta-Sanomien entinen vastaava päätoimittaja.