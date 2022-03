Julia Navalnaja julkaisi tunteikkaan kuvan miehensä tuomiosta: ”Yhdeksän on numero, joka ei merkitse mitään”

Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi kommentoi omaa uutta vankeustuomiotaan vertaamalla sitä avaruusmatkaan, jonka kesto venyy hieman. Navalnyi ilmoitti myös, että hänen Korruptionvastainen säätiönsä muuttuu maailmanlaajuiseksi kansainväliseksi järjestöksi.

Venäläinen oikeusistuin langetti oppositiojohtaja Aleksei Navalnyille tiistaina yhdeksän vuoden vankeustuomion väitetystä lahjoitusvarojen kavalluksesta ja tuomarin kunnian loukkaamisesta. Tuomion mukaan rangaistus on istuttava niin kutsutulla kovennetun kurin leirillä.

Lisätuomiota pidetään yleisesti täysin poliittisena ja tekaistuin perustein annettuna, kuten pidetään myös Navalnyin nykyistä leirituomiota.

Navalnyin vaimo Julija Navalnaja reagoi uuteen tuomioon julkaisemalla Instagramissa muutamien vuosien takaisen valokuvan, jossa perhe on vielä onnellisesti koossa yhdessä.

Kuva on otettu alkujaan vuoden 2018 presidenttikampanjaa silmällä pitäen, kun Navalnyi yritti turhaan päästä rekisteröitymään Vladimir Putinin vastaehdokkaaksi. Presidenttihaaveistaan Navalnyi ilmoitti jo vuonna 2016, mutta Venäjän viranomaiset estivät hänen ehdokkuutensa vedoten aiemmin annettuihin rikostuomioihin.

– Tämä on jo vanha valokuva. Otimme tämän Aleksei presidenttikampanjaa varten. Kampanjasta johtuen Putin päätti myrkyttää hänet, ja kun se ei onnistunut, Putin päätti lähettää hänet vankilaan, Julia Navalnaja kirjoittaa Instagramissa.

(Alla on Julia Navalnajan julkaisema vanha valokuva perheestä ajalta, kun kaikki oli vielä hyvin.)

Navalnajan mukaan moni asia on muuttunut kuvan ottamisen jälkeen ja yksi niistä on se, että Zahar-poika on hieman kasvanut.

Tämän tosiasian voi todeta muun muassa vertaamalla melko tuoretta valokuvaa, jossa Julia ja Zahar protestoivat Putinin aloittamaa Ukrainan sotaa vastaan.

(Alla olevassa kuvassa Julia Navalnja ja Zahar-poika protestoivat Ukrainan sotaa vastaan.)

Julia Navalnaja muistuttaa viestissään, että hän ja Aleksei ovat olleet yhdessä jo yli 20 vuotta. Hänen mukaansa uusi vankeustuomio on vain yksi uusi asia, jota vastaan heidän täytyy oppia nyt taistelemaan.

– Vuosi vuodelta me olemme oppineet olemaan hyviä vanhempia ja hyviä puolisoita, ja jos meidän täytyy nyt koko ajan taistella painostusta vastaan, me otamme haltuun myös sen tieteen, Navalnaja kirjoittaa.

– Ja numero 9 ei tarkoita yhtään mitään. Rakastan sinua enkä lakkaa olemasta sinusta ylpeä, olet minulle kallein ihminen maan päällä, Navalnaja päättää julkisen tukiviestinsä Navalnyille.

(Alla on Julia Navalnajan julkaisema kuva hänestä ja Alekseista vankileirillä oikeuskäsittelyn aikana.)

Navalnyi itse on lähettänyt puolestaan Instagramiin ja Twitteriin asianajajiensa välityksellä viestit, joista kuultaa hänelle tyypillinen sarkasmi.

– Minun avaruusmatkani venyy hieman, alukseni joutui aikasilmukkaan, Navalnyi kuvailee käyttäen termiä, joka viittaa aikamatkustamiseen.

” Öljyputken päällä istuva rupikonna ei hyppää itsekseen pois.

Navalnyi korostaa myös, että numerot eivät merkitse mitään eikä hänellä sen paremmin kuin hänen kannattajillaankaan ole mitään aikomusta vain odottaa ajan kulumista.

– Kuten sanoin loppupuheenvuorossani, me emme ainoastaan jatka Korruption vastaisen säätiön toimintaa vaan me viemme sen uudelle tasolle. Säätiöstä tulee maailmanlaajuinen kansainvälinen järjestö, Navalnyi kirjoittaa.

Navalnyi kerto lahjoittavansa Euroopan parlamentilta saamansa Saharov-palkinnon palkintorahat säätiön perustamisen pesämunaksi.

– Sanoilla on voimaa. Putin pelkää totuutta, olen aina sanonut niin. Siksi taistelu sensuuria ja totuuden välittäminen Venäjän kansalaisille on meidän päätehtävämme.

Lue lisää: Vangittuna viruva Aleksei Navalnyi saa EU:n ihmisoikeuspalkinnon

– Kreml murskaa mediaa, mutta me perustamme uusia. Liittykää mukaan, ja me teemme teidän kanssanne yhdessä Venäjän parhaan median, Navalnyi kirjoittaa mainostaen kannattajiensa pyörittämää uutta Populjarnaja politica -nimistä YouTube-kanavaa.

Navalnyi korostaa postauksessaan olevansa kiitollinen kaikesta saamastaan tuesta, mutta hänen mukaansa paras tapa tukea häntä eivät ole sympatiaa osoittavat lämpimät sanat. Sen sijaan hän kehottaa ihmisiä lopettamaan tyhjäntoimittamisen ja tekemään jotain konkreettista.

– Mikä tahansa aktiivisuus, joka on suunnattu valheellista ja varastelevaa Putinin valtakoneistoa vastaan. Mikä tahansa tapa toimia näitä sotarikollisia vastaan. Sillä tämä öljyputken päällä istuva rupikonna ei hyppää itsekseen pois, Navalnyi yllyttää ihmisiä toimimaan.