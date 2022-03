Auttamisen halu ja maanpuolustustahto välittyvät ukrainalaisista.

Ilta-Sanomien toimittaja Anna Nuutinen ja kuvaaja Seppo Kärki saapuivat maanantai-iltana Ukrainaan, Lvivin kaupunkiin.

Lähellä Puolan rajaa sijaitseva kaupunki ei ole suoranaista taistelualuetta, mutta venäläiset ovat tehneet ilmaiskuja kaupunkiin.

Nuutinen ja Kärki heräsivät tiistaina ilmahälytyksen ääniin.

– Aamulla heräsimme 6.55 ilmahälytykseen ja menimme talon kellariin pommisuojaan. Olimme siellä puolitoista tuntia, kunnes tuli hälytys, että vaara on ohi, Nuutinen kertoi tiistain erikoislähetyksessä.

Nuutinen kertoi, että noin kolme neljä kertaa päivässä soi hälytys.

Lvivin rautatieaseman edustalla raportoineen Nuutisen puheen keskeytti välillä hälytysääni. Hän joutui tarkastamaan puhelimesta, mikä on tilanne.

– Hälytys kertoi, että tilanne on ohi, Nuutinen kertoi ja jatkoi raportointia.

Nuutisen mukaan elämä kaupungissa jatkuu niin normaalisti kuin sota-aikana voi jatkua. Ihmiset käyvät töissä, julkinen liikenne toimii.

Aluksi ihmiset olivat Nuutisen mukaan peloissaan, mutta nyt hälytyksiin ja sotaan aletaan tottua. Jos tulee hälytys, kaikki eivät enää hakeudu heti suojaan.

– Moni on sanonut, että alussa kun sota alkoi, he olivat peloissaan. Pelko on sittemmin kanavoitunut aktiivisuuteen ja toimintaan. Koko kaupunki on mukana avustusponnisteluissa.

Pakolaisia on Lvivissa parisataa tuhatta, ja määrä kasvaa. Puolet pakolaisista on yksityisasunnoissa majoitettuina.

Katukuvasta huomaa Nuutisen mukaan, että Lviv on varautunut sodan laajentumiseen.

Kaupungin ulkopuolella näkyy tiesulkuja, hiekkasäkkejä, tankkien torjuntaan tarkoitettuja siilejä.

Lvivin kaupungissa muistomerkit ja patsaat on suojattu. Jotkin kaupat ovat rajoittaneet aukioloaikojaan ja monet ravintolat ovat sulkeneet ovensa.

– Kaupoissa ei näkynyt olevan minkäänlaista pulaa tavarasta, Nuutinen kertoi.

Lviv on risteyspaikka ja solmukohta, jonka kautta monet länteen pyrkivät ukrainalaiset kulkevat lähtiessään maasta.

Kaupungissa on paljon avustustyöntekijöitä ja toimittajia. Monet heistä pitävät kaupunkia tukikohtana edetessään maan itäosiin.

Ukrainalaisten auttamishalun lisäksi Nuutinen on kiinnittänyt huomiota ukrainalaisten isänmaallisuuteen ja puolustustahtoon.

– Joka paikassa on Slava Ukraini -iskulauseita ja lippuja. On hyvin selvää, että täällä ollaan oman kansan puolella ja maata puolustamassa kaikin voimin.