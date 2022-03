Mstyslav Tshernov on amerikkalaisen Associated Press (AP) -uutistoimiston videojournalisti. Tämä teksti on hänen tarinansa Mariupolin piirityksestä, jota hän seurasi yhdessä valokuvaaja Jevgeny Maloletkan kanssa ja jonka hän raportoi kirjeenvaihtaja Lori Hinnantille.

Uutistoimisto AP:n julkaiseman alkuperäisen tekstin on suomentanut Juri Vuortama.