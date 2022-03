Kuka johtaa Venäjän sota­toimia? Kukaan ei tiedä, ja tulos on kaoottinen – asiantuntijat: johtaja olematon tai ”kyvytön”

Yhdysvaltain puolustusviranomaisten havaintojen mukaan on epäselvää, kuka oikeastaan johtaa Venäjän sotatoimia Ukrainassa.

Venäjän sotatoimien epäonnistumisiin Ukrainassa saattaa osaltaan vaikuttaa se, ettei sotatoimia varsinaisesti johda kukaan. Näin arvioivat Yhdysvaltain puolustusviranomaiset CNN:lle.

Yllä olevalla videolla Venäjän julkaisemaa kuvaa huoltosaattueesta Harkovassa. Tien varsilla näkyy tuhottua sotilaskalustoa.

Epäselvää siis on, kuka johtaa käytännössä koko Venäjän hyökkäysoperaatiota Ukrainassa. Kun varsinaista komentajaa ei ole, Venäjän eri sotilasalueilta tulevat yksiköt operoivat eri puolilla Ukrainaa ja kamppailevat lähinnä omista resursseistaan sen sijaan, että toimisivat koordinoidusti yhdessä, arvioivat yhdysvaltalaisviranomaiset.

Huomattavaa on sekin, että Venäjän puolustusministeriö ei ole missään yhteydessä viitannut Ukrainan operaation komentajaan.

On toki mahdollista, että Venäjä on kaikessa hiljaisuudessa nimennyt ylimmän komentajan Ukrainan operaatiolle, vaikka Yhdysvallat ei ole tätä henkilöä kyennyt tunnistamaan. Jos komentaja on olemassa, taistelujen ja koko operaation eteneminen kuitenkin osoittaa yhden asian:

– Hän on kyvytön.

Näin toteaa Yhdysvaltain Euroopan-joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti evp Mark Hertling CNN:lle.

Amerikkalaislähteiden mukaan Venäjän yksiköt Ukrainan eri osissa vaikuttavat toimivan itsenäisesti ilman yhtenäistä operatiivista suunnitelmaa. Heillä on havaittu myös viestinnällisiä ongelmia.

CNN:n lähteiden mukaan sotilaat ja komentajat ovat ajoittain joutuneet käyttämään kaupallisia matkapuhelinliittymiä ja muita turvattomia viestintäkanavia kommunikoidakseen keskenään. Näin Ukraina on päässyt käsiksi venäläisten viestintään ja pystynyt kohdentamaan omia vastaiskujaan.

Tämän kaiken seurauksena hyökkäys on ollut epäyhtenäinen ja ajoittain jopa kaoottinen. Sitä ovat hämmästelleet niin Yhdysvaltain kuin muidenkin länsimaiden viranomaiset.

Hertling muistuttaa sodan perusteista:

– Yksi sodan perusperiaate on johdon yhtenäisyys, hän sanoo.

– Se tarkoittaa, että jonkun täytyy olla kokonaisvastuussa, koordinoida tulta, ohjata logistiikkaa, hallita reservijoukkoja, mitata operaation eri ”siipien” menestystä ja epäonnistumisia ja sopeuttaa toimintaa sen mukaan.

Ukrainan armeija julkaisi tiistaiaamuna Facebookissa operatiivisen raportin, jossa listattiin Venäjän logistisia epäonnistumisia. Ukraina väittää, että Venäjän joukkojen ampumatarvike- ja ruokavarastot riittävät enää enintään kolmeksi päiväksi.

Lue lisää: Ukraina väittää: Venäjän joukkojen ammukset ja ruokavarastot loppumassa kolmen päivän sisällä

Lisäksi raportti väittää, että venäläisillä alkaa olla vähissä myös polttoaine. Tietoja ei ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä.

Lue lisää: Tämä Ukrainan sodan kuolon­uhreista tiedetään nyt – Venäjä pimittää tietoja menetyksistään

Ukrainan joukkojen tuhoama venäläinen panssarivaunu.

Sodan aikana Ukrainassa on raportoitu myös Venäjän raskaista tappioista, jotka ulottuvat aina ylimpään sotilasjohtoon asti. Ukrainan on kerrottu tappaneen jo viisi venäläistä kenraalia sodan kolmen ensimmäisen viikon aikana. Ukraina ilmoitti lauantaina viidennen venäläiskenraalin kuolemasta. Venäjä ei ole kommentoinut tapausta.

Lue lisää: BBC: Venäläiskenraali kuoli tykistöiskussa Ukrainassa – kyseessä jo viides kaatunut kenraali

Yhdenkin kenraalin surmaaminen taistelussa on harvinainen tapaus, sanoo Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n entinen komentaja ja eläköitynyt kenraali David Petraeus CNN:lle.

– Asian ydin on, että heidän komento ja kontrolli on luhistunut, Petraeus avaa syitä Venäjän sotilasjohdon tappioiden takana.

Kenraalimajuri evp Pekka Toveri kommentoi aiemmin Ilta-Sanomille, että Venäjän korkea-arvoisten upseerien kuolemat kertovat siitä, että operaatio on mennyt pieleen.

Lue lisää: Miksi Ukrainassa on kuollut niin paljon korkea-arvoisia venäläis­upseereja? ”Ei se ihan normaalia ole”

Toverin mukaan Venäjän armeijaan vaikuttaa vanha neuvostokulttuuri, jossa kukaan ei tehnyt mitään ennen kuin ylempää käskettiin. Upseereita ei kouluteta omatoimiseen ajatteluun ja toimintaan samalla tavalla kuin länsimaisissa armeijoissa.

Ukrainan sodassa erityisen pahaksi tilanteen tekee Venäjän kannalta invaasion mittakaava. Näin isolle alueelle ulottuvan operaation koordinointi vaatisi ”laajan viestintäkapasiteetin sekä komennon, kontrollin ja tiedusteluresurssit, ja näitä Venäjällä ei yksinkertaisesti ole”, Hertling sanoo CNN:lle.

Lisää puutteita Venäjän toiminnassa näkee toinenkin Yhdysvaltain entinen Euroopan-joukkojen komentaja, kenraaliluutnantti evp Ben Hodges.

– En näe, että mitkään laivaston tekemiset ovat mitenkään koordinoituja ilmavoimien tai maavoimien tekemisten kanssa.

Yhtenä syynä tähän on arvioitu olevan se, että Vladimir Putin mahdollisesti suunnitteli koko hyökkäyksen niin tiiviisti Kremlin sisällä, että jopa hänen omat sotilaskomentajansa eivät täysin ymmärtäneet koko operaatiota ennen kuin vasta viime hetkellä.

Jo sodan alkuvaiheessa liikkui huhuja, joiden mukaan Venäjän sotavoimilla ei olisi ollut kunnollista taktista suunnitelmaa ja Putin olisi ollut raivoissaan, kun hyökkäyksestä ei tullutkaan paraatimarssia Kiovaan.