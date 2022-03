Venäjän ex-presidentti Medvedev lyttää Puolan johtajat: ”Kansalaisten edut on uhrattu”

Dmitri Medvedev väittää Puolan johtajien yrittävän unohtaa.

Venäläispoliitikko Dmitri Medvedev lyttää pitkässä Telegram-kirjoituksessaan puolalaiset selän kääntämisestä Venäjälle. Hän väittää, että puolalaiset tahtovat unohtaa, että puna-armeija hääti natsit Puolasta.

Puola on osana Euroopan unionia langettanut kovia pakotteita Ukrainaan hyökänneelle Venäjälle ja tuominnut hyökkäyksen selväsanaisesti. Puola on tukenut Ukrainaa monin tavoin, muun muassa antamalla hävittäjiä Ukrainalle annettavaksi. Puolassa on noin kaksi miljoonaa sotaa paennutta ukrainalaista. Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki vieraili viikko sitten Kiovassa, minkä Medvedev nostaa tekstissään esiin.

Medvedev kirjoittaa Puolan ja Venäjän yhteisestä historiasta ja väittää tavallisten venäläisten kärsivän puolalaispäättäjien Venäjä-linjasta. Hän myös kutsuu Puolaa Yhdysvaltain vasallivaltioksi.

– Nyt Puolan kansalaisten edut on uhrattu näiden lahjattomien poliitikkojen ja heidän valtameren takaa tulevien nukketeatterinjohtajiensa, joilla on selviä merkkejä seniiliydestä, venäläisvihamielisyydelle. Päätös kieltäytyä ostamasta venäläistä kaasua, öljyä ja hiiltä sekä Nord Stream 2:n vastustaminen ovat jo aiheuttaneet vakavaa vahinkoa maan taloudelle. Nyt tilanne vain pahenee, Medvedev kirjoittaa.

Medvedev kirjoittaa myös muun muassa Puolan johtajien kärsivän ”patologiasta russofobiasta” ja kutsuu Puolaa ”poliittisien imbesillien yhteisöksi”.

Dmitri Medvedev toimii Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtajana ja johtaa valtapuolue Yhtenäistä Venäjää. Hän oli maan presidenttinä vuodet 2008–2012 Vladimir Putinin kausien välissä. Presidenttikautensa jälkeen Medvedev siirtyi maan pääministerin penkille vuosiksi 2012–2020.