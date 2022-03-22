Россия намерена защитить также свое посольство в Хельсинки новым "законом о ложных фактах"

Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму поправки к «закону о фейковых фактах», защищающий вооруженные силы России. Согласно поправкам, закон мог бы распространить свое действие на все виды деятельности российского государства за рубежом.

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Группа российских парламентариев предлагает распространить действие так называемого "закона о фейковых фактах" на всю деятельность российского государства за рубежом, сообщает информационное агентство ТАСС. Закон был принят изначально для защиты вооруженных сил страны.

Первым об этом сообщил депутат Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

– Мы предлагаем привлекать к ответственности за фейки (то есть публичное распространение заведомо ложной информации) не только об армии, но и о любых государственных органах, действующих за рубежом в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, написал Хинштейн, сообщает сайт РБК.

По мнению Хинштейна, также публичная дискредитация в адрес этих государственных органов должна быть наказуема тогда, когда она касается исполнения ими своих служебных обязанностей, сообщает Росбалт.

По словам Хинштейна, расширение закона поможет защитить, например, представителей российской Национальной гвардии и МЧС в Украине, но действие закона не должно ограничиваться Украиной.

– Все, кто защищают интересы России за ее пределами…. должны быть надежно защищены от любых провокаций, лжи и «чернухи». Скажем, наши посольства, торгпредства и дипучреждения. Или — представительства Россотрудничества, написал Хинштейн.

У России есть посольство в Хельсинки и консульства в Лаппеенранте, Турку и на Аландских островах. В Хельсинки также действует торгпредство России и Российский центр науки и культуры, который является частью агентства Россотрудничества по работе с соотечественниками, проживающими за рубежом.

Недавно российское посольство в Хельсинки привлекло к себе внимание, обратившись к россиянам с просьбой сообщать о дискриминации и разжигании ненависти, с которыми они сталкиваются в Финляндии.

Если Россия примет расширенный закон о дезинформации, он ограничит свободу слова прежде всего российских граждан проживающих за рубежом и также граждан с двойным финско-российским гражданством.

Их можно было бы привлечь к уголовной ответственности при посещении России за информацию, которую они распространяли за рубежом. Или же они могут узнать об уголовных обвинениях только тогда, когда они впервые вступают в контакт с российскими властями.

Следственный комитет России уже возбудил по меньшей мере три уголовных дела по фактам предполагаемых фейковых новостей в связи со "специальной военной операцией" в Украине.

По мнению российских властей новости в Украине и на Западе о бомбардировке роддома в Мариуполе были ничем иным, как ложью. Это утверждение также было распространено российскими посольствами за рубежом.

Одно уголовное дело возбуждено против известной журналистки и фуд-блогера Вероники Белоцерковской, которую обвиняют в распространении в Instagram лжи о действиях российских вооруженных сил в Украине. Обвинения в ложной информации касались также сообщений об уничтожении украинских городов, мирных жителей и детей.

В настоящее время Белоцерковская живет во Франции. Российские власти уже сообщили, что объявляют ее в международный розыск.

По информации Радио Свобода, уголовные обвинения против нее могут означать, что она больше не сможет посещать Россию или вернуться туда жить, не рискуя попасть в тюрьму. Сама Белоцерковская узнала об уголовном преследовании из СМИ, а не от российских властей.

Поэтому такая же участь может ожидать живущих в Финляндии русских, которые публично выступают против войны Владимира Путина в Украине. Также это может касаться тех, кто сообщает о военных действиях России факты, нежелательные для российской власти.

Предложение о расширении действия закона о ложной информации уже обсуждалось в пятницу в юридическом комитете российской Думы и было поддержано. По словам Хинштейна, рассмотрение поправок к закону может поступить в Думу уже на этой неделе.

Уже принятый ранее закон о ложной информации о российских военных содержит трехуровневую шкалу наказаний, предусматривающую штрафы или три года лишения свободы за менее тяжкие правонарушения.

Если распространение информации, которую российское государство считает «ложной информацией», представляет большую опасность или ущерб российским военным, наказание может составить до 15 лет лишения свободы.

Закон о ложной информации также распространяется на иностранных граждан. Они могут быть привлечены к уголовной ответственности по прибытии в Россию.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen.