Ukraina väittää: Venäjän joukkojen ammukset ja ruokavarastot loppumassa kolmen päivän sisällä

Myös venäläisten polttoainevarastot ovat Ukrainan armeijan mukaan loppumassa.

Ukrainan armeija väittää operatiivisessa raportissaan, että Venäjän joukkojen ampumatarvike- ja ruokavarastot riittävät enää enintään kolmeksi päiväksi. Raportti julkaistiin tiistaiaamuna Facebookissa.

Ukrainan armeijan mukaan logististen epäonnistumisten takia venäläisillä alkaa olla vähissä myös polttoaine.

Tietoja ei ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä.

Ukrainan mukaan Ohtyrkan alueella noin 300 venäläistä sotilasta on kieltäytynyt noudattamasta johtajiensa käskyjä.

Venäjän valloittamilla alueilla Luhanskissa Itä-Ukrainassa Venäjä on kovien tappioidensa takia alkanut värvätä ihmisiä niin sanotusta ”Luhanskin kansantasavallasta”, Ukrainan armeija kertoo.

Ukrainan mukaan suuri osa alueen ihmisistä ei kuitenkaan tue venäläisiä eivätkä halua liittyä Venäjän puolelle.

– On merkittävää, että mobilisointi tapahtuu kaoottisesti, mobilisoituja ihmisiä ei ole jaettu erikoisalojen mukaan, suurimmalla osalla heistä ei ole sotilaallista erikoisalaa, koska he eivät ole koskaan palvelleet armeijassa. Sopimukset tehdään niiden kansalaisten kanssa, joilla on Venäjän passi, ja ne, joilla on vain pseudotasavallan passi, rekisteröidään vapaaehtoisiksi, Ukrainan asevoimien raportissa sanotaan.

Ukrainan asevoimat kertoivat ilmavoimiensa ja ilmatorjuntajoukkojensa iskeneen viimeisen vuorokauden aikana yhdeksään Venäjän ilma-alukseen. Näiden joukossa oli yksi lentokone, kuusi miehittämätöntä ilma-alusta ja kaksi helikopteria.

Armeijan mukaan Venäjän joukot ovat Ukrainan mukaan pyrkineet etenemään Donetksin ja Luhanskin alueilla ilman tulosta.