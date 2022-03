CNN: Pariskunta pakeni Mariupolista vietettyään 23 päivää kellarissa – joutuivat hyvästelemään vanhempansa

Mariupolista paennut pariskunta kertoo uutiskanava CNN:lle, että normaalisti 45 minuuttia kestävä automatka kesti 15 tuntia, kun he pakenivat venäläisten saartamasta ja pommittamasta kotikaupungistaan.

Mariupolin kaupungista paennut pariskunta kertoo uutiskanava CNN:lle, millaista elämä saarretussa kaupungissa keskellä sotaa oli. Dmytro ja Tania Shvets kertovat piileskelleensä kellarissa sodan 23 ensimmäistä päivää, kunnes pääsivät pakenemaan 7-vuotiaan Vlada-tyttärensä kanssa.

CNN tapasi pariskunnan Dnipron kaupungissa, missä he ovat väliaikaisessa suojassa. He kuvailivat, millaista tuhoa venäläisjoukkojen pommitus on tehnyt kaupungissa ja sanovat uskovansa, että on vain ajan kysymys, milloin saman kohtalon kokevat myös muut Ukrainan kaupungit.

– Siellä ei ole enää kaupunkia. Mariupolin kaupunkia ei enää ole... Ainuttakaan asuinrakennusta ei ole jäljellä. Vain noin kymmenen prosenttia asukkaista on jäljellä. Vain eläkeläisiä ilman rahaa, tai autottomia, jotka eivät ole päässeet pakoon sekä ihmisiä, jotka eivät pysty kävelemään, Tania kuvaili CNN:lle Mariupolin tilannetta.

Pariskunta kertoo, että perhe poistui kellarista ainoastaan, jos se oli täysin turvallista. Suojasta poistuttiin ainoastaan etsimään ruokaa tai vettä – ja hautaamaan naapureita, jotka olivat saaneet surmansa venäläisten tulituksessa jonottaessaan ruokaa.

Olot kellarissa, missä perhe oli suojassa yli kolmen viikon ajan, olivat hyvin karut.

– Emme peseytyneet kolmeen viikkoon. Vessana käytimme ämpäriä ja pussia, Tania kirjoitti päiväkirjaansa, jota hän piti piilopaikassa.

– Ongelma on, ettei kaupungissa ollut mitään. Ei puhelinyhteyttä, nettiyhteyttä. Kaikki katkesi: myös kaasunsyöttö, vesihuolto ja valot. Haimme puuta puistoista, koska se oli ainoa keino selviytyä. Ruoka jaettiin naapureiden ja sukulaisten kanssa.

Lue lisää: Mariupolilainen pastori sanoo olevansa venäläisten tappo­listalla – ”En aio lopettaa”

Pariskunnan mukaan tuntui siltä, että venäläiset olisivat kohdistaneet iskunsa juuri ruokaa, vettä tai lääkkeitä etsiviin siviileihin.

– He vain tappoivat meitä. Jos kokoonnuimme etsimään vettä, he vain ampuivat.

Dmytro sanoo CNN:lle, ettei hän syytä Venäjän kansalaisia tilanteesta. Sen sijaan hän ei käsitä sitä, miksi presidentti Vladimir Putin kohdistaa iskut siviileihin.

– Miksi siviilejä tapetaan? Miksi? Minkä tähden?

Molempien vanhemmat ovat yhä Mariupolissa, ja pariskunta pelkää, että he tulevat nääntymään nälkään saarretussa kaupungissa. He kertovat, että juuri vanhemmat käskivät perhettä pakenemaan. Normaalisti 45 minuuttia kestävä automatka kesti lopulta 15 tuntia. Huoli vanhemmista painaa.

– En tiedä, kuinka kauan he voivat selviytyä, koska ruokaa ei ole enää. Ehkä... yhden viikon. Korkeintaan, Dmytro sanoi kyyneleet silmissään.