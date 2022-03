Matkustajakone törmäsi vuorenrinteeseen Kiinassa, toivo eloonjääneistä vähäistä – tämä onnettomuudesta tiedetään

Etelä-Kiinassa maanantaina tapahtuneessa lento-onnettomuudessa arvioidaan kuolleen 132 ihmistä.

Pelastajat etsivät tuhoisasta lentokoneturmasta henkiinjääneitä ihmisiä Etelä-Kiinassa metsittyneiltä vuorenrinteiltä, mutta toivoa ei enää ole paljon. China Easternin lento MU5735 törmäsi vuoreen maanantaina kyydissään 132 ihmistä.

Kiinalaisessa mediassa kiertää video, jossa väitetysti kyseinen kone syöksyy jyrkästi kohti maata. Vuoren rinteillä näkyy turman jäljiltä täystuho, eikä hiiltyneiden koneenpalasten luota ole löydetty elonmerkkejä.

Kumningista Kantoniin matkalla ollut Boeing 737-800 -kone oli ollut yli tunnin taivaalla, kun jotakin tapahtui, ja se menetti lentoja seuraavan sivuston mukaan kolmen minuutin aikana korkeutta tuhansia metriä.

Viimeinen mittaussivustolle tallentunut kirjaus oli kilometrin korkeudesta paikallista aikaa kello 14.22. Muutamaa minuuttia aiemmin kone lähes yhdeksän kilometrin korkeudessa.

Reutersin mukaan koneen syöksy alkoi jotakuinkin silloin, kun koneen oli aika ryhtyä laskeutumaan.

Uhrien määrästä ei ole vielä tietoa, mutta pelkona on, ettei kukaan selvinnyt.

Vuorenrinteeltä on löytynyt koneen osia. Tuho on suurta.

Kolmen vuoren ympäröimä törmäyspaikka sijaitsee Wuzhoun miljoonakaupungin länsipuolella. Törmäyspaikalle pääsee vain pientä polkua pitkin. Läheisessä kylässä asuva Si, 64, kertoi Reutersille kuulleensa törmäyksen aikaan kovia ääniä, jotka olivat pamahduksen kaltaisia.

– Se oli kuin salama, hän kertoi.

Toinen kylän asukas kertoi nähneensä koneen ilmassa, kuulleensa sitten törmäyksen ja nähneensä pian sen jälkeen pieniä pölynhiukkasia ilmassa.

– Minua pelotti totta kai.

Törmäysalueelle on määrätty satoja ihmisiä töihin. Paikallisen median mukaan he ovat löytäneet osia hylystä ja paljon koneessa ollutta, palossa hiiltynyttä pientavaraa kuten laukkuja, lompakoita ja henkilökortteja. Lentokoneen törmääminen johti metsäpaloon, joka on saatu sammutettua.

Viranomaiset käyvät yhä läpi, keitä koneessa oli. Joukossa oli paikallisen median mukaan ainakin kuuden hengen seurue, joka oli matkalla Kantoniin hautajaisiin. Yksi seurueesta oli teini-ikäinen.

Monien koneessa olleiden perheenjäsenet ovat saapuneet Kantonin lentokentälle, kertoo muun muassa BBC. Reuters haastatteli Kantonin lentokentällä turmakoneessa olleen Tanin kollegaa, joka kertoi joutuneensa välittämään tiedon Tanin kuolemasta tämän perheelle.

– He nyyhkyttivät. Hänen äitinsä ei voinut uskoa tapahtunutta. Hän sanoi tulevansa tänne niin nopeasti kuin vain voi, koska hän on niin surullinen. Hänen poikansa oli vasta 29-vuotias, Tanin kollega kertoi.

Hänen mukaansa lentoyhtiö aikoo järjestää omaisille kuljetuksen turmapaikalle.

Viranomaiset tutkivat onnettomuuspaikkaa maanantaina.

Onnettomuuden syystä ei ole vielä tietoa.

– Lennonkorkeudesta alkavat onnettomuudet ovat yleensä veden, sabotaasin tai lentäjän virheen aiheuttamia, entinen Yhdysvaltain ilmailuhallinnon johtaja Daniel Elwell sanoi Reutersille.

Hänen mukaansa mekaaniset virheet ovat hyvin harvinaisia näillä korkeuksilla.

Kyseessä on Kiinan ensimmäinen kaupallisen matkustajakoneen onnettomuus sitten vuoden 2010.