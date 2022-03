Gennadi Timtshenko tuli tunnetuksi Suomessa kesällä 2013, kun hän osti yhtiönsä kautta Hartwall-areenan (nykyiseltä nimeltään Helsinki-halli) sekä osan jääkiekkoseura Jokereista.

Timtshenkolla, 69, on Venäjän, Suomen ja Armenian kansalaisuus.

Suomalais-venäläinen oligarkki Gennadi Timtshenko eroaa maakaasuyhtiö Novatekin hallituksesta, kertoo venäläinen uutistoimisto TASS. Timtshenko omistaa TASS:n mukaan Novatekin osakkeista 23,49 prosenttia. Novatek on Venäjän toiseksi suurin maakaasuyhtiö.

Yhdysvallat on arvellut Timtshenkon olevan todellisuudessa Putinin bulvaani, joka vaalii tämän hallinnon intressejä lännessä. Samaan johtopäätökseen on tullut venäläinen tutkiva toimittaja Roman Anin.

– Timtshenko on Putinin parhaita ystäviä ja presidentille läheisin liikemies. Hän on esimerkki ”koskemattomasta” liikemiehestä. Poliisi, Venäjän turvallisuuspalvelu FSB tai muut viranomaiset eivät puutu hänen toimintaansa, Anin väitti Ylen MOT-ohjelmassa lokakuussa 2021.

Putinin valtakaudella Timtshenko on saanut noin 27 miljardin euron omaisuuden ja noussut yhdeksi Venäjän rikkaimmista ihmisistä. Timtshenko on vuodesta 2014 lähtien kuulunut Yhdysvaltojen pakotelistalle, ja nyt hän on myös niin Britannian kuin Euroopan unioninkin pakotelistalla. Äskettäin italialaispoliisit takavarikoivat Timtshenkon hulppean luksusjahdin.

– Vielä muutama vuosi sitten Timtshenko asui pysyvämmin Sveitsissä, mutta parin viime vuoden aikana hän on majaillut visusti Venäjällä. Hän ei uskalla matkustaa länsimaihin, koska ilmeisesti pelkää joutuvansa talousrikossyytteiden kohteeksi, Timtshenkon sisäpiiriä tunteva lähde sanoi IS:lle aiemmin.

Suomen tennispiireissä jo 1990-luvulla vaikuttaneelle Timtshenkolle esimerkiksi järjestettiin yli miljardi euroa anonyymien veroparatiisiyhtiöiden avulla. MOT:n mukaan näillä ”lainarahoilla”, joita ei koskaan maksettu takaisin, Timtshenko hankki suuromistuksen Venäjän toiseksi suurimmasta kaasuyhtiöstä Novatekistä.