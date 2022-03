Keväisen juhlinnan keskellä on ollut viime päivinä muun muassa kaksi ampumatapausta, joissa on haavoittunut yhteensä viisi ihmistä.

Miami on suosittu kohde juhlivien opiskelijoiden keskuudessa, ja tuhannet kokoontuvat vuosittain kaupunkiin opinahjojen kevättauon eli niin sanotun spring breakin myötä.

Yhdysvaltain Floridassa Miami Beachin kaupunki on ryhtymässä rajoitustoimiin opiskelijabileiden yhteydessä rehottavan väkivallan vuoksi, kertovat sanomalehti Miami Herald ja brittiuutiskanava Sky News.

Viime päivien aikana Miami Beachin kaupungissa on sattunut kaksi ampumistapausta, joissa on haavoittunut yhteensä viisi ihmistä. Kaikkien haavoittuneiden uskotaan kuitenkin selviävän saamistaan vammoista.

Kaupunki on nyt päättänyt julistaa ”hätätilan” ja osana rajoituksia on muun muassa ulkonaliikkumiskielto, joka koskee ainakin rannoistaan ja yökerhoistaan tunnettua South Beachin aluetta. Ulkonaliikkumiskielto on määrä olla voimassa torstaina, perjantaina ja lauantaina puolenyön ja aamukuuden aikaan.

Kyseisenä aikana alueelle pääsyä rajoitetaan muun muassa turisteilta. Alueelle päästetään kuitenkin muun muassa paikalliset asukkaat sekä sellaiset vierailijat, joilla on hotellivaraus. Poliisin kerrotaan valvovan alueella ulkonaliikkumiskiellon toteutumista.

Kaupungin pormestari Dan Gelber kertoi toivovansa, että ulkonaliikkumiskielto estäisi juhlivia turisteja aiheuttamasta sekaannusta South Beachin alueella. Samalla hän tuntui tiedostavan myös satunnaisen aseväkivallan estämiseen liittyvät haasteet.

– On hyvin vaikeaa estää idiootteja ja rikollisia tekemästä asioita, turhautuneeksi ja vihaiseksi itseään kuvaillut pormestari laukoi.

Gelberin mukaan edellisten neljän viikon aikana on takavarikoitu satakunta asetta, joista 37 edellisten kolmen päivän aikana.

Gelber ja kaupunginjohtaja Alina Hudak aikovat pyytää päättäjiä laajentamaan ulkonaliikkumiskieltoa myös seuraavan viikon viikonlopulle.

Koska kaupunginjohtaja Hudak voi julistaa hätätoimia vain 72 tunnin mittaiselle ajanjaksolle tarvitaan ulkonaliikkumiskiellon laajentamiselle kaupunginvaltuuston hyväksyntä.

Tulevat rajoitustoimet ovat kuitenkin jokseenkin viimevuotisia lievemmät. Viime vuoden maaliskuussa koronapandemian kurimuksen keskellä kaupunki julisti ulkonaliikkumiskiellon alkavaksi jo iltakahdeksalta. Lisäksi kaupunkiin suuntaavat isot maantiet suljettiin liikenteeltä.

Hudakin mukaan kaupunki ei voi tänä vuonna laillisesti sulkea maanteitä, eikä hän suostunut Miami Heraldin mukaan kommentoimaan, miten tämä onnistuttiin tekemään vuosi sitten.

Poliisi otti viime vuoden maaliskuussa yli tuhat ihmistä kiinni liiallisen juomisen ja väkivaltaisuuksien vuoksi. Poliisin edustajan mukaan kiinniottojen määrä on ollut tällä erää viimevuotista vähäisempi.