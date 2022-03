Punaisen Ristin kansainvälisen komitean puheenjohtaja matkustaa Moskovaan keskustelemaan sotavangeista

ICRC pyrkii palauttamaan yhteydenpidon sotavankien ja näiden perheiden välille.

Punaisen Ristin kansainvälisen komitean (ICRC) puheenjohtaja Peter Maurer matkustaa tiistaina Moskovaan keskustelemaan muun muassa sotavankeja koskevista asioista. Maurer otaksuu tapaavansa Venäjän ulko- ja puolustusministeriöiden edustajia.

Maurer teki vastaavanlaisen vierailun Ukrainaan viime viikolla. Hän sanoo saaneensa molemmilta osapuolilta "myönteisiä ilmauksia koskien ICRC:n mandaattia ja roolia Geneven sopimusten mukaisesti".

ICRC:n tärkeimpiä tehtäviä konfliktitilanteissa on tavoitella pääsyä tapaamaan sotavankeja sekä auttaa turvaamaan heille inhimillinen kohtelu. ICRC yrittää myös palauttaa yhteydenpidon sotavankien ja näiden perheiden välille.

ICRC:llä oli ryhmä piiritetyssä eteläukrainalaisessa Mariupolin kaupungissa, mutta ryhmän jäsenet ja näiden perheet evakuoitiin viime viikolla. Tuolloin arvioitiin, että järjestön henkilökunta voi tehdä vain vähän kaupunkilaisten auttamiseksi taistelujen keskellä.

– Me päätimme tuoda heidät pois (Mariupolista) ja lähettää sinne ryhmän, kun tilanne on sopiva, Maurer sanoi. Sopiva tilanne tarkoittaa sitä, että järjestön henkilökunta voi tehdä humanitaarista työtä ja auttaa väestöä.

Maurerin mukaan ICRC on valmis toimittamaan humanitaarista apua Mariupoliin heti kun se on mahdollista ja heti kun Mariupoliin on käytössä turvallinen reitti.

– Mutta näin ei ole asiaintila tällä hetkellä, hän sanoi.