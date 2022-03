H5N1-tyypin tartuntoja puhkesi runsaasti Aasiassa ja Euroopassa viime vuonna. Ihmisiä tautiin on kuollut suhteellisen vähän.

Romaniassa on todettu uusi H5N1-tyypin lintuinfluenssa-aalto Oinacun kylässä maan eteläosassa. Asiasta kertoo kansainvälinen eläinten tartuntatautien toimisto OIE.

Noin 6 800 lintua on kuollut tartuntaan, minkä lisäksi on jouduttu lopettamaan lähes 34 000 eläintä, kertoo ranskalainen lähde Romanian terveysviranomaisilta saamiensa tietojen pohjalta.

Lintuinfluenssatapauksia raportoitiin useissa Aasian ja Euroopan maissa vuoden 2021 lopussa. Suomessa todennettiin yhteensä 61 H5N1-tartuntaan kuollutta lintua tammi-lokakuussa 2021.

Kurkiasiantuntija Jouko Alhainen arvioi Ilta-Sanomille joulukuussa 2021, että lintuinfluenssan vaikutukset voisivat näkyä myös Suomen kurkikannassa kevään aikana.

Tauti näyttäisi tarttuvan harvoin ihmiseen. Maailman terveysjärjestö WHO on kirjannut 863 ihmisen saaneen H5N1-tartunnan vuodesta 2003 lähtien. Tartunnan saaneista on kuollut 456 ihmistä.

Aiemmin H5N1-epidemioita on puhjennut muun muassa Kaakkois-Aasiassa vuonna 2013, jolloin tartunnat levisivät Keski-Aasiaan, Lähi-Itään ja Afrikkaan.

Euroopassa vuonna 2017 ja Kiinassa 2020 puhjenneissa epidemioissa teurastettiin tuhansittain siipikarjaa.