7-vuotias ukrainalaistyttö Amelia Anisovitsh sai valtavat aplodit esitettyään Ukrainan kansallislaulun täyden yleisön edessä hyväntekeväisyyskonsertissa.

Puolassa järjestettiin sunnuntaina hyväntekeväisyyskonsertti, jolla kerättiin rahaa ukrainalaisille sodan uhreille. Konsertin avasi 7-vuotias ukrainalaistyttö Amelia Anisovitsh, joka tuli tunnetuksi laulettuaan kiovalaisessa bunkkerissa Frozen-elokuvasta tutun laulun Let it go muutama viikko sitten.

Pian laulun esittämisen jälkeen, Amelia pääsi evakkoon mummonsa luo Puolaan. Siellä Amelia sai jälleen päästää taiteelliset lahjansa valloilleen, kun hän esitti koskettavan laulun täyden yleisön edessä Puolan Lodzissa pidetyssä tukikonsertissa.

Amelia lauloi Ukrainan kansallislaulun Štše ne vmerla Ukrajiny (Ukraina ei ole vielä kuollut), ja sai esityksensä jälkeen raikuvat aplodit yleisöltä.

Voi katsoa Amelian koskettavan esityksen puolalaisen TVN24-kanavan sivuilta täältä.

Hyväntekeväisyyskonsertissa esiintyi Amelian lisäksi paljon tunnettuja ukrainalaisia, saksalaisia ja puolalaisia artisteja sekä näyttelijöitä. TVN24-kanavan mukaan Lodzissa pidettyyn konserttiin osallistui jopa 10 000 ihmistä, ja sen avulla kerättiin hyväntekeväisyyteen pelkästään lahjoitusviesteillä noin 340 000 euroa (1,6 miljoonaa Puolan zlotya). Sen lisäksi konsertti keräsi rahaa lipputuloilla.

Kun Amelia esitti Frozen-laulun pommisuojassa, kaikki siellä olleet pysähtyivät kuuntelemaan Amelian kaunista tulkintaa laulusta, joka toi valoa kiovalaisen pommisuojan arkeen.

– Edes miehet eivät voineet pidätellä kyyneliään, kertoi Marta Smehova, joka taltioi Amelian esityksen videolle.

Video Amelian esityksestä julkaistiin sosiaaliseen mediaan ja se levisi nopeasti maailmalle. Esitys herätti paljon ihastusta maailmanlaajuisesti, ja myös itse Let it go -kappaleen tekijät ylistivät Amelian esitystä suurenmoiseksi.

Amelia on kertonut aiemmin, että hän nauttii laulamisesta ja harjoittelee sitä mielellään ”aamuin illoin”.

