Jevgeni kuuli sisällä vihellyksen lähestyvän ja luuli, että tällä kertaa raketti lentää suoraan taloon.

Kiova

Kiovassa asuva toimittaja Oleg Vasylevskyi kertoo, miltä sota näyttää kaupunkilaisten silmin.

Sodan myötä olemme palanneet normaaliin yhteydenpitoon. Emme enää kirjoittele toisillemme pelkästään viestipalveluissa, vaan soitamme, jotta kuulemme toistemme äänen.

Pelkäämme aina, että puhelimesta välittyy pelkoa ja kyyneleitä, mutta tuemme toisiamme. Ruokimme toistemme itseluottamusta – kuin meillä olisi viimeinen tilkka vettä aavikolla.

Jevgeni muutti esikaupunkiin muutama vuosi sitten, ja hänen äitinsä jäi kaupunkiasuntoon. Kun sota alkoi, Jevgeni oli noin 30 kilometrin päässä keskustasta. Hänen asuinalueensa oli välittömästi tulilinjalla, sillä se sijaitsee miehittäjien reitillä matkalla Ukrainan pääkaupunkiin.

Taajamasta katkesivat parissa päivässä sähkö, kaasu, matkapuhelinverkko ja internetyhteydet. Jevgeni joutui piiloutumaan perheineen kellariin jatkuvan tykistötulituksen vuoksi. Hän oli rakentanut sinne suojan.

Venäjän tekemän iskun jälkiä Kiovan lähellä.

Kun ensimmäisiä siviilejä päästiin evakuoimaan, Jevgeni lähetti vaimonsa ja 12- ja 14-vuotiaat lapsensa turvaan sodan kauhuilta. Perhe ajoi autolla Puolaan ja vuokrasi sieltä tuhannen euron kuukausihinnalla asunnon. Kiovan keskustassa asunut äiti seurasi perässä junalla, ja asuu nyt ystävien luona Puolan puolella.

Jevgeni jäi, sillä koti tarvitsee suojelua – eikä kukaan voinut ottaa koiraa hoitoon. Suurin osa naapureista oli jo lähtenyt pois.

Soitin Jevgenille eilen. Hän kuulosti luottavaiselta, täysin erilaiselta kuin viikko takaperin. Silloin hän ei ollut nukkunut juuri lainkaan – ja eräänä päivänä Kiovaan laukaistu risteilyohjus lensi kirjaimellisesti hänen päänsä yli takapihalla.

– Kun kuulin sisällä vihellyksen lähestyvän, ymmärsin, että tällä kertaa raketti lentää suoraan taloon, Jevgeni kertoo.

– Sekunnit tuntuivat ikuisuudelta, ja mielessäni hyvästelin jo perheeni. Jonkin ajan kuluttua tajusin, että vesikattila vain vihelsikin keittiössäni.

Ukrainalaismies pitelee kissaansa Venäjän tekemän iskun jälkeen Kiovassa.

Jevgeni kertoo, että ei ole jäänyt seuraamaan passiivisesti vihollisen valtausyritystä vaan toimittaa Ukrainan armeijalle koordinaatteja. Hän on jo kahdesti saanut puolustusvoimilta kiitosta vihollisen kaluston sijainnin selvittämisestä. Ukrainan tykistötuli on osunut, ja Jevgeni on liipaisinta painamatta lähettänyt tusinan verran tankkeja romuttamolle.

– Haluan rauhaa. Nopeasti. Ja voimakkaasti, hän sanoo.

– Mutta meidän pitää olla tarkkoja yksityiskohtien kanssa, jotta tehtävä onnistuu. Ja sen jälkeen haluan rapeaa limppua ja kahvia. Maidolla ja vaahdolla. Lvivissä, Odessassa ja Harkovassa rakkaiden kanssa. Ja ystävien kanssa!

Jevgeni kertoo, kuinka paljon kaipaa perhettään.

– Haluan perheeni takaisin tänne meidän kotiimme. Haluan kuulla heidän äänensä. Ja haluan kokata heille aamiaista.

Lopuksi Jevgeni sanoo, että luottaa täysin siihen, että näin myös tapahtuu.

– Ymmärräthän; pian MEIDÄN MIEHEMME hoitavat tämän ja kaikki toiveemme toteutuvat.

Jevgeni arkistokuvassa.

Jevgenillä, 40, on Kiovan suurin kokoelma autojen pienoismalleja. Autot ovat olleet hänen intohimonsa siitä lähtien, kun hän vihkiytyi autojournalismiin. Viimeiset 15 vuotta hän on pitänyt autokoulua, jonka opetussuunnitelma poikkeaa tavanomaisesta: Jevgeni opettaa taitavia kuljettajia välttämään onnettomuuksia.

Käännös: Juri Vuortama

