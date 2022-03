Ison-Arskan väkevä puhe leviää myös Venäjällä – lue ”retoriikan mestariteos” sanasta sanaan

Arnold Schwarzeneggerin puhetta on kehuttu retoriikan mestariteokseksi.

Näyttelijälegenda Arnold Schwarzeneggerin sodanvastainen puhe leviää sosiaalisessa mediassa hurjaa vauhtia myös Venäjällä.

Viime viikolla julkaistussa yhdeksänminuuttisessa puheessa kehonrakentajana, näyttelijänä ja poliitikkona tunnettu Schwarzenegger, 74, puhuu venäläisille, jotta he saisivat tietää, mitä Ukrainassa todella tapahtuu.

Englanninkielinen video on tekstitetty venäjäksi ja englanniksi.

Twitterissä videota on katsottu jo lähes 35 miljoonaa kertaa, ja sitä on jaettu noin 476 000 kertaa. Facebookissa katsomiskertoja on noin 14,4 miljoonaa, Instagramissa noin kuusi miljoonaa.

Venäjä on rajoittanut kansalaistensa pääsyä moniin sosiaalisen median palveluihin, mutta video leviää hyvin venäläisten suosimassa Telegramissa. Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n mukaan katsomiskertoja kertyi siellä vuorokaudessa 600 000.

Myös BBC kertoo sotaa vastustavien venäläisten jakaneen videota ahkerasti. Sen mukaan esimerkiksi toimittaja Anton Orekh kommentoi videota todeten, ettei se sisältänyt russofobiaa.

– Arnold on yksi harvoista ihmisistä, jotka eivät puhu venäläisistä raakalaismaisina örkkeinä, vaan tieltä eksyneinä hyvinä ihmisinä, Orekh kirjoittaa.

Schwarzeneggerin puhetta on kehuttu retoriseksi mestariteokseksi. Esimerkiksi Akavan tutkimuspaja Akava Worksin tuottaja Jussi Nousiainen totesi, että puhe noudattaa klassista roomalaisen Ciceron kaavaa.

Schwarzenegger punoo puheensa oman Venäjä-suhteensa ympärille. Itävallassa 1947 syntynyt Schwarzenegger kertoo Leningradissa (nyk. Pietari) natsiarmeijassa taistelleesta isästään sekä omasta idolistaan, painonnostajasta Juri Petrovits Vlasovista.

– Rakastan Venäjän kansaa. Siksi minun täytyy kertoa teille totuus, Schwarzenegger kirjoittaa saatetekstiksi.