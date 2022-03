Kommentti: Mariupolista tuli likaisen sodan symboli – rikokset tahraavat Venäjää

Mariupolin teurastuksesta tulee määrittävä tekijä presidentti Vladimir Putinin muistolle, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Guernican pommitus Espanjassa, Leningradin piiritys, My Lain joukkomurha Vietnamissa, Srebrenican joukkomurha Bosniassa…

Rikokset ovat samoja, uhrien määrä vaihtelee.

Mariupol Ukrainassa.

Varhain aamulla maanantaina Ukraina torjui Venäjän vaatimuksen piiritetyn Mariupolin kaupungin antautumisesta.

Mariupol on noin puolen miljoonan asukkaan kaupunki Asovanmeren rannalla. Suuri osa asukkaista jäi loukkoon, kun Venäjä piiritti kaupungin. Se pommittaa armotta kaupunkilaisten suojapaikkoja varoituksista välittämättä.

Ulkomaisten sotilasasiantuntijoiden mukaan Venäjän toiminnassa on logiikkansa. Mariupol on viimeinen este miehitetyn Krimin maayhteydelle Venäjään myös lännestä. Samalla Ukraina suljetaan Asovanmereltä. Käytännössä sen Mustanmeren rannikkokin on jo suljettu laivaliikenteeltä.

Kun piiritetyssä kaupungissa on ruokittava myös siviilejä, sotilaidenkin käytössä olevat ruokavarastot kuluvat nopeammin. Kun sairaalat täyttyvät haavoittuneista siviileistä, sotilaiden hoito hankaloituu. Kun sotilaat näkevät siviilien kärsimyksen, heidän taistelutahtonsa laskee.

Näin sodan logiikasta tulee sotarikos.

Mariupolin pommituksessa kuolleille kaivettiin hautoja.

Mariupolin teurastus kasvattaa inhoa Venäjän hyökkäyssotaa kohtaan entisestään. Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyi sanoo, että Mariupolin piiritys jää historiaan. Hänen mukaan se ”mitä hyökkääjät tekevät rauhalliselle kaupungille on terroria, joka tullaan muistamaan vielä vuosikymmentenkin päästä”.

Hyökkäävät kenraalit eivät piittaa jälkimaineestaan. Tai sitten he uskovat, että vain voitot lasketaan. He luottavat siihen, että oikeuden käsi on lyhyt.

Srebrenican joukkomurhasta Bosniassa on 27 vuotta. Sekin tapahtui keskellä Eurooppa. On poikkeuksellista, että serbijohtaja Radovan Karadzic ja kenraali Ratko Mladic tuomittiin teoistaan.

Vaikkapa Groznyin kaupungin Tshetsheniassa hävittäneitä venäläiskenraaleita ei kukaan ole lakitupaan hakenut. Oikeutta jaetaan vain häviäjille.

Sodan häviäjä. 82-vuotias Ljudmila haki suojaa pommituksilta Mariupolissa.

Presidentti Vladimir Putinin pitkälle valtakaudelle Mariupolin hirmutöistä tulee määrittävä tekijä. Putinia ei muisteta 2000-luvun alun Venäjän elintason kohottajana. Häntä ei muisteta Venäjän suurvalta-aseman palauttajana, kävipä Ukrainan sodassa lopulta miten tahansa.

Putin muistetaan rikoksistaan.

Hän on palauttanut Euroopan 1900-luvun alkuun, kun valtiot sotivat keskenään maaplänteistä. Yleensä niillä oli maata ja kansaa omasta takaa kylliksi, mutta valtiomiehet ja kenraalit halusivat kunniaa.

Jos Putin menestyy sodassaan, Euroopan järjestys järkkyy. Putin voi saada jäljittelijöitä Venäjän ulkopuolellakin.

Sivistyksen kuori ihmisessä on ohut ja vallanhimo loputtoman syvä. Ikuisen rauhan ajat ovat aina päättyneet sotiin.

Venäjän ja Euroopan historiaan kirjoitetaan jälleen yhtä veristä lukua.