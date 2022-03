Onko länsi liian pehmeä Vladimir Putinin suhteen? ”Putinilla on yliote tässä psykologisessa pelissä”

Tarton yliopiston professori Pärtel Piirimäe näkee läntisen maailman olevan tällä hetkellä vahvasti Vladimir Putinin pihdeissä. Kenraalimajuri evp Pekka Toverin mielestä lännellä on ollut tapana olla pehmeä Venäjää kohtaan.

Tarton yliopistossa aatehistorian professorina toimiva Pärtel Piirimäe näkee läntisen maailman suhtautuvan liian kepeästi Venäjän presidentti Vladimir Putinin sotatoimiin Ukrainassa.

Piirimäen ajatuksista uutisoi Suomessa ensimmäisenä Verkkouutiset.

Hänen mielestään Putin on jo vuonna 2007 tehnyt selväksi, että hän haluaa lisätä Venäjän vaikutusvaltaa entisillä Neuvostoliiton alueilla.

– Putin on ollut melko suora tavoitteistaan. Länsi ei koskaan halunnut uskoa, että Venäjä olisi valmis käyttämään sotilaallista voimaa palauttaakseen nämä alueet, Piirimäe sanoo Ilta-Sanomille.

Kenraalimajuri evp Pekka Toveri komppaa Piirimäetä. Länsi on ollut Venäjän kanssa pehmeä Krimin sodan jälkeen, vaikka nykyisessä tilanteessa kovuutta on osoitettukin.

– Jos olisi laitettu Venäjä maksamaan todella näistä tekemisistä edes taloudellisesti, ei oltaisi tässä tilanteessa, Toveri sanoo.

– Länsimaat rahoittavat venäläistä sodankäyntiä ostamalla venäläistä öljyä, kaasua ja kivihiiltä. Pitäisi hyväksyä, että jos diktaattori aiotaan panna kuriin, niin sieltä tulee itsellekin jonkinlaista taloudellista haittaa, hän jatkaa.

Tarton yliopiston aatehistorian professori Pärtel Piirimäellä on vahva halu nähdä kovempia otteita länsimailta.

Piirimäe näkee lännen ja Venäjän välisen tulevaisuuden riippuvan paljolti Ukrainasta ja siitä, kuinka kauan maa pystyy puolustautumaan Venäjältä. Jos Putin saavuttaisi yhdenkin tavoitteen, voisi hän julistaa sotatoimet voitollisiksi ja Piirimäen mielestä alkaa valmistautua uuteen hyökkäykseen neljän tai kahdeksan vuoden päästä.

– Lännen kannalta on tärkeää, että hän ei saavuta yhtään alueellisia lisäyksiä. Tämä olisi kansainvälisen järjestyksen loppu.

Toveri sen sijaan kokee vaarana, että rauhansopimuksen myötä Venäjän kanssa alettaisiin taas tekemään kauppaa, mutta uskoo sen vievän aikaa.

– Paljon on tehty myös peruuttamatonta vahinkoa. Länsimaisia investointeja sinne saa aika pitkään kinuta. Kuten nyt on nähty, riskit voivat realisoitua ja jälki on sen jälkeen rumaa, Toveri huomauttaa.

Kenraalimajuri evp Pekka Toveri muistuttaa länsimaiden rahoittavan Venäjän sotakoneistoa energiakaupan kautta.

Professori Piirimäen mukaan Putin on käytännössä muuttanut ajatuksen sotilaallisesta pelotteesta ydinasekiristykseksi. Vaikutelma siitä, että Putin olisi hullu, eikä toimisi rationaalisesti, on taktiikka, jolla voidaan luoda arvaamattomuutta Venäjän vastustajissa.

– Putinilla on yliote tässä psykologisessa pelissä. Hän tietää, että länsi ei aio reagoida samalla voimalla, eikä todellakaan kostaa, Piirimäe toteaa.

Länsi tekee nyt huomattavasti enemmän vastustaakseen Venäjää, kuin esimerkiksi Krimin valtauksen aikaan vuonna 2014. Professorin mielestä länsimaiden pitäisi kuitenkin olla entistä jyrkempiä ja valmiimpia vastaamaan voimaan voimalla.

– Mielestäni pitäisi olla avoin käytäntö, että jos Putin käyttää massatuhoaseita, lännen pitäisi sanoa, ettei lännen vastaukselle ole rajoja, Piirimäe sanoo.

Kenraalimajuri Toveri on samoilla linjoilla.

– Putin ymmärtää voimaa. Jos Nato alistuu tähän ydinasekiristämiseen ja pelotteluun, sille ei tule loppua. Se kortti otetaan aina esille ja jossain vaiheessa se on pakko katsoa, Toveri sanoo.

Piirimäen mielestä lännen pitäisi julistaa selkeämmin, että Putinin ydinasekiristäminen on vastuutonta ja kyseessä on sota, jota hän ei voisi voittaa. Lännen tulisi ilmoittaa, että sillä on kyky vastata ydinaseisiin, jotta Putin ei voisi käyttää kiristystä aseenaan.

– Jos länsi ei pysty kiristyksen takia puolustamaan Ukrainaa, Putin saattaisi olla houkutettu kokeilemaan kiristystä Baltian maita, Puolaa tai jopa Ruotsia tai Suomea vastaan, Piirimäe maalailee.

Toveri torppaa Venäjän mahdollisen hyökkäyksen Natoon kuuluviin Baltian maihin ja Puolaan täysin.

– Ei tule tapahtumaan. Viimeistään hänen läheisensä sen estävät.