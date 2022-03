Napojen lämpötilojen nopea nousu on varoitus häiriöistä maapallon ilmastojärjestelmässä.

Maan molemmilla napa-alueilla käynnissä olevat lämpöaallot herättävät huolta ilmastotutkijoissa, brittilehti The Guardian kertoo. Tutkijoiden mukaan ”ennennäkemättömät” sääolot voivat viitata muutoksen tapahtuvan luultua nopeammin.

Etelämantereen lämpötilat nousivat viikonlopun aikana ennätykselliselle tasolle. Paikoitellen lämpötila kohosi jopa 40 celsiusastetta tavanomaisen yläpuolelle. Samanaikaisesti pohjoisnavan lähistön sääasemat raportoivat sulamisen merkeistä alueellisten lämpötilojen ollessa jopa 30 astetta normaalia korkeammalla.

Tähän aikaan vuodesta etelämantereen sään pitäisi viiletä nopeasti eteläisen pallonpuoliskon siirtyessä kohti talvea. Vastaavasti pohjoisnavalla pitäisi olla havaittavissa korkeintaan hidasta lämpenemistä kevään koittaessa. Molempien napa-alueiden yhtäaikainen lämpeneminen tässä mittakaavassa on täysin poikkeuksellista.

Napojen lämpötilojen nopea nousu on varoitus häiriöistä maapallon ilmastojärjestelmässä. Viime vuonna hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC kertoi jo tapahtuvasta ennennäkemättömästä lämpenemisestä, joka on johtanut esimerkiksi napojen sulamiseen.

Muutokset voivat IPCC:n mukaan muuttua nopeasti peruuttamattomiksi.

Vaara on kaksijakoinen. Napojen lämpöaallot ovat vahva merkki ihmiskunnan ilmastolle aiheuttamasta vahingosta. Lisäksi napa-alueiden sulaminen voi laukaista lisää muutoksia, jotka kiihdyttävät ilmastonmuutosta.

The Associated Press kertoi, että eräällä Etelämantereen sääasemalla aiempi ennätyslämpötila ylittyi 15 asteella. University College Londonin professori Mark Maslinin mukaan ilmastonmuutoksen aiheuttamien ääri-ilmiöiden paheneminen on nyt aiemmin arvioitua ajankohtaisempaa.

– Minä ja kollegamme järkytyimme viime vuoden äärimmäisten sääilmiöiden määrästä ja vakavuudesta. Nyt arktisella alueella mitataan ennätyslämpötiloja, jotka osoittavat, että olemme siirtyneet uuteen ilmastonmuutoksen äärivaiheeseen paljon odotettua aikaisemmin.