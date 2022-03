Kreikan ulkoministeriön mukaan pääkonsuli Manolis Androulakis oli viimeinen Mariupolista poistunut EU-diplomaatti.

Mariupolissa työskennellyt Kreikan pääkonsuli Manolis Androulakis palasi sunnuntaina kotimaahansa Ateenan kansainväliselle lentokentälle. Perheensä tavatessaan Androulakis arvioi Mariupolin päätyvän historialliselle listalle kaupunkeja, jotka sota on hävittänyt täysin.

– Minun ei tarvitse nimetä niitä. Ne ovat Guernica, Coventry, Aleppo, Groznyi, Leningrad, pääkonsuli listasi toimittajille uutistoimisto Reutersin mukaan.

– Toivon, ettei kukaan tule ikinä näkemään, mitä minä näin.

Kreikan ulkoministeriön mukaan Androulakis oli viimeinen Mariupolin jättänyt EU-maan diplomaatti. Androulakis avusti kymmenien Kreikan kansalaisten ja etnisten kreikkalaisten pakoa saarretusta ja pommitetusta kaupungista. Hän jätti kaupungin tiistaina ja ylitti neljän päivän jälkeen Romanian rajan. Romaniassa hän nousi kotimaahansa suuntaavaan lentokoneeseen.

Noin 300 000 ihmisen on kerrottu olleen loukussa Etelä-Ukrainassa sijaitsevassa Mariupolissa parisen viikkoa. Ruoka- ja lääkevarastot ovat hupenemassa ja Venäjä on estänyt humanitaarisen avun kaupunkiin.

Paikalliset viranomaiset arvioivat, että noin 80 prosenttia asuinrakennuksista on joko vahingoittunut tai tuhoutunut. New York Timesin mukaan yli 2 500 ihmistä olisi kuollut. Luku on todennäköisesti suurempi.

Reutersin mukaan Mariupolissa on ollut näkyvä kreikkalaisvähemmistö aina Bysantin ajoista saakka ja kreikkalaiset ovat osallistuneet aktiivisesti kaupungin liike-elämään kauppiaina ja toimittajina. Kreikan ulkoministeriö tiedottaa ainakin kymmenen etnisen kreikkalaisen kuolleen Venäjän hyökkäyksessä. Kaupungista heitä on evakuoitu 150.