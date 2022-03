Ukrainan presidentti Zelenskyi kutsuu piiritystä sotarikokseksi.

Noin 300 000 ihmisen on kerrottu olevan loukussa Mariupolissa noin kaksi viikkoa. Ruoka- ja lääkevarastot ovat hupenemassa ja Venäjä on estänyt humanitaarisen avun kaupunkiin.

Paikalliset viranomaiset arvioivat, että noin 80 prosenttia asuinrakennuksista on joko vahingoittunut tai tuhoutunut.

Valtaamalla Mariupolin Venäjän armeija turvaisi maajoukoilleen reitin Venäjään liitetylle Krimin niemimaalle Etelä-Ukrainassa, kertoo Reuters.

Mariupolin kaupunginvaltuuston mukaan Venäjä pommitti lauantaina koulua, jonne oli kerääntynyt suojaan noin 400 naista, lasta ja vanhusta.

Rakennuksen kerrotaan tuhoutuneen ja ihmisiä olevan edelleen raunioiden sisällä. Väitettä ei ole vahvistettu toistaiseksi.

Jos tieto pitää paikkansa, kyseessä olisi tuorein siviilikohde, johon Venäjän joukot ovat iskeneet Mariupolissa, sanoo BBC.

Lue lisää: Ukraina sanoo Venäjän pommittaneen Mariupolissa koulua, jossa oli suojassa satoja siviilejä

Lue lisää: Mariupol on miltei raunioina – paikallinen Nadezda murtuu kyyneliin kertoessaan paostaan: ”Meille ei jäänyt mitään”

Viranomaiset: asukkaita pakkokuljetettu Venäjälle

Paikallisviranomaisten mukaan kaupungista on pakkokuljetettu useita tuhansia asukkaita Venäjälle. Viranomaisten mukaan asukkaita olisi ennen siirtoa viety leireille, joissa venäläisjoukkojen kerrotaan tarkistaneen heidän puhelimensa ja asiakirjansa.

Isä ja lapsi kulkevat Venäjä-mielisten joukkojen ohitse kaupungin kadulla.

Asiasta kertoo BBC:n mukaan myös kaupungin pormestari Vadym Boitshenko.

– Se, mitä miehittäjät ovat tekemässä tänään, on tuttua vanhemmille sukupolville. He näkivät toisen maailmansodan kauhistuttavat tapahtumat, kun natsit vangitsivat väkisin ihmisiä, Boitshenko sanoi Telegram-viestissä.

BBC ei ole kyennyt vahvistamaan väitteitä.

Lue lisää: Pormestari: Tuhansia Mariupolin asukkaita muilutettu väkisin Venäjälle – rinnasti toimet natseihin

Lue lisää: Ukraina: Saarretuista kaupungeista evakuoitiin lauantaina yli 6 600 ihmistä – venäläisjoukot estäneet evakuointisaattueiden kulkua

The New York Timesin haastattelema pormestarin avustaja Pjotr Andrjustshenko kertoi, että noin 4 000–4 500 mariupolilaista olisi pakotettu ylittämään Venäjän raja ja kulkemaan lounaisosassa sijaitsevaan Taganrogin kaupunkiin. Hänen mukaansa heidät on viety ilman passejaan.

Ukrainalainen uutissivusto Kyiv Independent kertoo Twitterissä, että venäläisjoukot olisivat pysäyttäneet Mariupolista siviilejä hakemaan lähteneiden linja-autojen kulun.

Berdjanskin kaupungin paikallisviranomaisten mukaan bussisaattue oli ollut matkalla Zaporizzjasta Berdjanskiin ottamaan kyytiin Mariupolista pakenevia.

Venäläisjoukkojen kerrotaan kuitenkin pysäyttäneen saattueen noin kolmen kilometrin päähän Berdjanskista, eikä linja-autojen ole annettu ajaa kaupunkiin.

Myös asiasta kertonut The Guardian ei ole pystynyt vahvistamaan esitettyjä väitteitä.

Pakolaiset valmistautuvat lähtöön Mariupolista.

Zelenskyi: Mariupolin piiritys sotarikos

New York Timesin mukaan yli 2 500 ihmistä olisi kuollut piirityksen aikana. Luku on todennäköisesti suurempi.

CNN:n mukaan Ukrainan asevoimien edustaja on kertonut, että piiritetty kaupunki on lähes taukoamattoman pommituksen kohteena ja kaduilla on ruumiita.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kutsui Mariupolin piiritystä sotarikokseksi puheessaan lauantaina.

– Se, että tällaista tehdään rauhalliselle kaupungille, tullaan muistamaan kauhulla vuosisatojen päästäkin, Zelenskyi sanoi Reutersin mukaan.

Zelenskyi korosti edelleen rauhanneuvottelujen tärkeyttä Venäjän kanssa, vaikka neuvottelut eivät ole olleet ”helppoja miellyttäviä”.