YK:n arvion mukaan sodassa on kuollut ainakin 902 siviiliä.

Ukrainan sodassa menehtyneet siviilit ja rintamamiehet ovat järkyttäneet maailmaa siitä saakka, kun Venäjä hyökkäsi länsinaapuriinsa presidentti Vladimir Putinin määräyksestä. Hyökkäys on jatkunut jo yli kolme viikkoa.

Tiedot uhrien määristä ovat epävarmoja ja erot lähteiden välillä suuria. YK:n ihmisoikeustoimiston OHCHR:n mukaan lauantaiyöhön mennessä Ukrainassa oli kuollut sodan seurauksena ainakin 902 siviiliä. Loukkaantuneita oli 1 459. Kuolleista lapsia oli 150 ja loukkaantuneista 160.

Uutistoimisto Reutersin mukaan suurin osa Ukrainan siviiliuhreista on aiheutunut räjähtävistä aseista, kuten raskaan tykistön ja rakettien pommituksista sekä ohjus- ja ilmaiskuista.

YK arvioi todelliset uhrilukemat huomattavasti korkeammiksi. Syynä ovat ongelmat onnettomuusraporttien vastaanottamisessa vakavasti kärsineistä kaupungeista, kuten Mariupolista.

VAROITUS: Alla olevalla videolla on järkyttävää materiaalia.

Ukrainan armeijan viranomaiset ovat väittäneet Venäjän menettäneen lähes 15 000 sotilasta 25 taistelupäivän aikana. Ukrainan pääesikunnan Facebook-sivulla julkaistussa tekstissä viranomaiset sanoivat, että hyökkäyksen aikana olisi tuhoutunut suuri määrä venäläistä sotilaallista laitteistoa, kuten esimerkiksi 476 panssarivaunua ja yli 200 hävittäjää, helikopteria ja droonia.

Venäjä on itse tiedottanut menetyksistään edellisen kerran 2. maaliskuuta. Tuolloin ilmoitettiin 500 sotilaan kuolemasta. Amerikkalaislehti Washington Post viittaa läntisiin tiedustelutietoihin, joiden mukaan Venäjän joukkoja olisi kuollut mahdollisesti ainakin 7 000. Loukkaantuneita olisi 20 000.

Myös Ukraina on kärsinyt sotavoimien menetyksistä, mutta laskelmat eivät ole julkisia.

New York Timesin mukaan presidentti Volodymyr Zelenskyi ilmoitti aiemmin tällä viikolla, että sota on vaatinut 1 300 ukrainalaissotilaan hengen. Financial Timesin mukaan läntiset asiantuntijat arvioivat määrän merkittävästi korkeammaksi. Enemmistön mukaan Ukrainan ja Venäjän tappiot voivat olla jopa samaa luokkaa. Lehdelle puhunut Naton viranomainen arvioi, että Ukraina on menettänyt sodassa sadoittain panssarivaunuja ja armeijan ajoneuvoja.

– Voin kertoa, että läntiset asetoimitukset Ukrainalle ovat tässä vaiheessa erittäin kriittisiä. Ilman niitä olisimme uskoakseni aivan eri tilanteessa riippumatta ukrainalaisten uskomattomasta urheudesta.

Jack Watling britannialaisesta Royal United Services Institute -ajatushautomosta huomauttaa Washington Postille, että sodan pitkittyminen merkitsee todennäköisesti ukrainalaissotilaiden turvallisuuden heikkenemistä entisestään.

Joidenkin lähteiden mukaan Venäjän täsmäohjukset alkavat käydä vähiin, minkä vuoksi joukot joutuvat ottamaan käyttöön umpimähkäisemmän pommittamisen.

Hupeneva arsenaali ja sitä kautta kapenevat hyökkäysmahdollisuudet lietsoisivat näin aggressiivisempaa sodankäyntiä ja heijastuisivat todennäköisesti myös siviileihin kohdistuvina iskuina. Ajatushautomo Institute for the Study of Warin julkaiseman raportin mukaan ”umpikuja” olisi todennäköisesti ”hyvin väkivaltainen ja verinen”.

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n pääjohtaja Filippo Grandi kirjoitti sunnuntaina Twitterissä, että noin 10 miljoonaa ukrainalaista on joutunut jättämään kotinsa. Ihmiset ovat paenneet sekä maan muihin osiin että ulkomaille.

Venäjä aloitti hyökkäyksensä Ukrainaan 24. helmikuuta. Rintamalle on marssitettu arviolta 150 000 venäläissotilasta.