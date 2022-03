Lukashenkalta hämmentävä lausunto Putinin terveydestä: ”Elävämpi kuin kaikki elävät”

Valko-Venäjän johtaja Aljaksandr Lukashenka vakuutteli japanilaisen tv-kanavan haastattelussa poikkeuksellisen vuolas­sanaisesti Vladimir Putinin täyttä ymmärrystä ja hyvää kuntoa.

Valko-Venäjän itsevaltainen johtaja Aljaksandr Lukashenka korostaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin hyvää kuntoa ja järjenjuoksua tuoreessa haastattelussa, jonka hän antoi japanilaiselle TBS-kanavalle.

– Jos te ajattelette, että presidentti Putin on fyysisesti sairas tai että jotain muuta on tapahtunut, niin hän on – kuten meillä usein sanotaan – elävämpi kuin kaikki elävät, Lukashenka sanoo haastattelussa.

Sanonta ”olla elävämpi kuin kaikki elävät” pohjautuu runoilija Vladimir Majakovskin tuotantoon ja viittaa alkujaan vallankumousjohtaja Vladimir Iljitsh Lenininiin, jonka sanottiin olevan vielä kuolemansakin jälkeen elävämpi kaikkia eläviä.

(Alla olevassa twiitissä Bellingcatin Christo Grozev on jakanut 1960-luvulta olevan neuvostoliittolaisen propagandajulisteen, jossa vakuutetaan Leninin olevan elävämpi kaikkia eläviä.)

Lukashenka turvautui vielä toiseenkin sananlaskuun kuvaillessaan Putinin hyvää terveyttä.

– Hän tulee vielä vilustumaan monta kertaa meidän kaikkien hautajaisissamme, kuten meillä sanotaan.

Sananlasku viittaa siihen, että Putin elää pitkään ja joutuu jatkuvasti ravaamaan kaikkien muiden hautajaisissa jopa kylminä talvipäivinä, mutta hänelle itselleen ei tapahdu mitään muuta kuin korkeintaan hän hieman vilustuu.

– Hän on täysin ajan tasalla ja normaali ihminen. Niinpä Lännen ja teidän myös kannattaa heittää päästänne sellaiset typeryydet ja kuvitelmat. Putin on täysin tehtäviensä tasalla, hän on paremmassa kunnossa kuin koskaan ja hän hoitaa velvollisuuksiaan uuden perustuslain puitteissa.

Lukashenka ei lopettanut Putinin terveyden ylistämistä vielä tähänkään, vaan jatkoi:

– Hän on täysin järkevä, terve ihminen, fyysisesti kunnossa, hän on urheilija.

Lukashenkan mukaan kaikkia keskusteluja Putinin terveydentilasta käydään, jotta voitaisiin horjuttaa venäläisten luottamusta Putiniin.

– Ei tule onnistumaan, Lukashenka julisti.