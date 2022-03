Pastori ja avustustyöntekijä Gennadi Mohnenko on ”jossain Mariupolin ja Zaporizzjan välillä” olevalla avustuspisteellä. Siellä hän odottaa, että pääsee auttamaan Mariupolin pommisuojista evakuoituja äitejä ja lapsia. Omista lapsista yksi menehtyi juuri Mariupolin pommituksissa.

– Voin puhua vain viisi minuuttia, sitten minun on mentävä, Gennadi Mohnenko, mariupolilainen pastori ja avustustyöntekijä vastaa puhelimeensa.

Hän on kiireinen, sillä hän auttaa Mariupolista evakuoituja äitejä ja lapsia turvaan. Perjantaina avustuspisteelle, jossa Mohnenko ja muut avustustyöntekijät työskentelevät, saapui noin sata evakkoa. Lauantaina saapui 130 lisää.

– He ovat olleet kolme viikkoa maan alla ilman ruokaa, vettä ja lämpöä. Osa ihmisistä on hyvin sairaita. Osa on nyt sairaalassa.

Mohnenko kertoo, että hänen oman kirkkonsa alakerroksissa on ollut satoja ihmisiä suojissa lähes koko sodan ajan. He eivät ole voineet poistua suojista ulos, sillä venäläisten pommitus Mariupolissa on ollut jatkuvaa.

– Yksi mies meni 10 metriä kirkkoni ulko-ovesta ulos. Hänet ammuttiin niille sijoilleen. Hänen perheensä oli kirkossa suojassa. Tämä on aivan hullua. Ihmisiä on kuollut paljon... paljon. Tämä ei ole enää sotaa, tämä on kansanmurha.

Ilta-Sanomat haastatteli Mohnenkoa myös sodan ensimmäisenä päivänä. Silloinkin pastori oli kiireinen, samasta syytä kuin nytkin: auttaessaan ihmisiä pääsemään turvaan.

Tuolloin hän oli kuitenkin vielä omassa kotikaupungissaan.

Tilanne Mohnenkon kohdalla muuttui sodan toisena päivänä. Hän sai Ukrainan tiedustelupalvelulta soiton, jossa kerrottiin, että hänen pitäisi paeta kaupungista mahdollisimman pian.

Hän kertoo, että syynä on se, että hän on yksi ukrainalaisista, jotka ovat venäläisjoukkojen tappolistalla.

– He sanoivat, että en olisi turvassa Mariupolissa. Sain vain 40 minuuttia aikaa lähteä. Minä, orpokodin lapset ja omat adoptoidut lapseni menimme bussiin ja ajoimme kaupungista pois. Se oli kuin kilpailu. Oli vain pienestä kiinni, että vältimme venäläisjoukkojen autot ja pääsimme turvallisesti pois kaupungista.

Nyt Mohnenko ei voi sanoa tarkkaa olinpaikkaansa, mutta kertoo olevansa ”jossain Mariupolin ja Zaporizzjan välillä”.

Avustuspisteellä ihmisille annetaan vettä, ruokaa, lämpöä, lääkkeitä ja turvaa, kertoo Gennadi Mohnenko.

Mokhnenkolla on – tai ainakin oli –Mariupolissa kirkko, jota hän oli itse perustamassa vuonna 1992. Siitä asti hän on toiminut Church of Good Change -kirkon pastorina. Sen lisäksi hän on muun muassa perustanut vieroitusohjelmia lapsille sekä aikuisille, perustanut sijaiskoteja nuorille ja adoptoinut vaimonsa kanssa 35 lasta.

Miksi ihmeessä pastori, avustustyöntekijä ja adoptioisä olisi joutunut venäläisten tappolistalle?

On mentävä ajassa taakse päin päivään, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ensimmäisen kerran. Jo silloin Mohnenko otti tiukasti ja hyvin näkyvästi kantaa Venäjän toimiin Krimin niemimaalla.

Hän esiintyi muun muassa päätähtenä dokumenttielokuvassa Almost Holy. Siinä keskitytään pitkälti Mohnenkon hyväntekeväisyystyöhön, jota hän tekee huumekoukkuun jääneiden katulasten kanssa. Elokuvassa on kuitenkin toinen tärkeä teema; Venäjän pyrkimykset Ukrainassa.

– Jos he valtaavat Krimin, miksi he eivät valtaisi Mariupoliakin, Mohnenko kysyy vuonna 2016 julkaistussa elokuvassa, joka sai paljon näkyvyyttä myös Venäjällä.

Dokumentissa Mohnenkon viisi adoptiolasta on asetettu kameran eteen, ja yksi heistä puhuu suoraan kameralle. Kaksi seisoo puhujan takana aseet olalla. Yhdellä lapsista on kädessään nyrkkeilyhansikkaat.

– Ukrainan, Euroopan ja Venäjän päättäjät. Lopettakaa tämä konflikti. -- tai muuten me ukrainalaiset, entisinä katulapsina, otamme omat keinomme käyttöön.

Mohnenko katsoo lapsia tyytyväisenä sivusta ja nyökkää hyväksyvästi.

Dokumentin saamissa arvosteluissa ukrainalaispastorin keinot hyvien asioiden edistämiseksi leimataan vähintään kiistanalaisiksi.

Ainakin hän sai venäläisten huomion.

– Venäjän televisio kertoi kansalaisilleen ja maailmalle, että Ukraina odottaa, koska Venäjä tulee ja antaa sille vapauden. Kun kerroimme, että emme tarvitse pelastamista, meillä on jo itsenäisyytemme, he eivät pitäneet siitä, Mohnenko kertoo nyt, vuosia myöhemmin puhelimessa.

Ukrainalaispastori sättii Venäjän hallintoa ja sotajoukkoja kovasanaisesti sosiaalisessa mediassa. -Tämä ei ole sotaa, tämä on kansanmurha, hän toistaa useaan kertaan.

Tästä syystä hän ei voi nyt palata kotikaupunkiinsa, vaikka haluaisi. Hän kertoo yrittäneensä livahtaa venäläisjoukkojen ohi kerran pelastamaan muita kaupunkilaisia, mutta kaupungin reunamilla on niin tiukka valvonta, ettei hän päässyt siitä läpi.

Oman henkensä lisäksi Mohnenkolla on useita muitakin suojeltavanaan, perhe ja orpokodin lapset. Hänen 35 adoptiolapsesta yksi kuoli vain päiviä sitten Mariupoliin kohdistuneessa pommituksessa. Se osui Mohnenkon aikuisen adoptiotyttären kotitaloon.

– Mutta kuin ihmeen kaupalla, hänen 3-vuotias poikansa selvisi hengissä, Mohnenko kirjoittaa Facebook-sivullaan.

Puhelimen välityksellä hän ei kykene sanoittamaan menetystään, ja linja hiljenee hetkeksi.

Sitten hän jatkaa.

– En aio lopettaa avustustyötä tai taistelua maamme itsenäisyyden puolesta. Meillä on vapaa media, vapaa kansa ja vapaa politiikka, he haluavat pysäyttää meidät, mutta he eivät pysty siihen.

Nyt hän keskittyy siihen, että saa mahdollisimman paljon evakkoja turvaan. Mariupolissa heitä arvioidaan olevan tällä hetkellä noin 300 000. Vaikka pastori ei itse pääse Mariupoliin, hänen kirkkonsa työntekijät pyrkivät hakemaan evakkoja kaupungista päivittäin.

– He vaarantavat joka päivä henkensä mennessään kaupunkiin. Se on erittäin vaarallista.

Matka Mariupolista avustuspisteelle, missä avustustyöntekijät evakkoja odottavat, ei sekään ole helppo. Matkassa on tehtävä useita mutkia, sillä venäläisjoukkoja on Mariupolin läheisyydessä paljon. Pastori kuvaa, että naiset ja lapset kääntyilevät ”oikeaan ja vasempaan”, ja evakkomatkaan saattaa siksi kulua muutaman tunnin sijaan jopa kaksi päivää.

– He ovat olleet pitkiä aikoja ilman vettä, ruokaa, lääkkeitä ja turvaa. Täällä me annamme heille niitä. Osa avustustiimistä kuljettaa ihmisiä Länsi-Ukrainaan. Myös lauantaina saapuneita naisia ja lapsia vietiin jo Länsi-Ukrainan suuntaan turvaan.

Hetken kuluttua langan päästä alkaa kuulua ukrainaa, ja Mohnenkon karhea ääni muuttuu yhtäkkiä pehmeäksi.

– Anteeksi, täällä on lapsia ja juttelen heille. Luojan kiitos, nyt he ovat turvassa, hän iloitsee.