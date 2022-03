Jättisummalla huutokaupattavan marmoriveistoksen tilasi aikanaan Britannian pääministeri.

Vuonna 2002 Britanniassa asuva pariskunta kuuli mielenkiintoisia epäilyjä puutarhaansa koristavasta marmoriveistoksesta. Huhujen mukaan huutokaupasta 5 200 punnalla ostettu veistos olisi todellisuudessa kauan kadoksissa ollut Antonio Canovan mestariteos ja esittäisi surevaa Magdalan Mariaa.

Asiasta uutisoivan Guardianin mukaan pariskunta otti yhteyttä taideasiantuntija Francis Outrediin. Tutkijaryhmän selvityksissä huhujen totuudenmukaisuus vahvistui. Tänään taideaarteen arvoksi arvioidaan 5–8 miljoonaa puntaa, eli noin 6–9 miljoonaa euroa. Se on määrä huutokaupata eteenpäin tulevana kesänä Christie’sin huutokaupassa.

– On ihme, että Antonio Canovan poikkeuksellinen, kauan kateissa ollut mestariteos on löydetty 200 vuotta valmistumisensa jälkeen. Tutkijat ovat etsineet tätä työtä vuosikymmeniä ja niinpä löydöllä on perusteellinen merkitys keräily- ja taidehistorialle, johtava Canova-tutkija Mario Guderzo toteaa brittilehden haastattelussa.

Veistoksen tarina alkaa vuodesta 1819, jolloin sen tilasi Canovalta taiteisiin mieltynyt Britannian pääministeri Lord Liverpool. Hänen kuolemansa jälkeen vuonna 1828 sen sai haltuunsa hänen veljensä Charles, jonka vuorostaan menehdyttyä se huutokaupattiin vuonna 1852.

Neljä vuotta myöhemmin teos oli päätynyt Dudleyn tulevan jaarlin, Lord Wardin omistukseen, ja se oli näytillä sekä Lontoossa että Manchesterissa. Perinnön myötä omistajaksi vaihtui poika, joka joutui henkilökohtaisen tragedian seurauksena myymään asuntonsa kalustoineen mattovalmistaja Sir Herbert Smithille vuonna 1920.

Tässä vaiheessa tieto teoksen alkuperästä painui unohduksiin lähes vuosisadaksi. Myöhempien omistajien joukossa tiedetään olleen muuan yrittäjä Violet van der Elst, jolla oli avaimellinen rooli kuolemantuomion poistamisessa Englannin laista.

Antonio Canova (1.11.1757–13.10.1822) oli venetsialainen kuvanveistäjä, joka tunnetaan alastomia vartaloita kuvaavista marmoriveistoksistaan. Osa historioitsijoista pitää häntä uusklassisen suuntauksen merkittävimpänä edustajana.