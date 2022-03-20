News in Russian

Эксперты: Твит российского посольства о "нарушениях прав" был гибридным влиянием - Ulkomaat - Ilta-Sanomat
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Эксперты: Твит российского посольства о "нарушениях прав" был гибридным влиянием

Финские эксперты по гибридным угрозам призывают быть готовыми к попыткам российского влияния.

В ближайшее время ожидается усиление гибридного влияния со стороны России. Kuva: AFP / Lehtikuva, Andre M. Chang/ZUMA / Mvphotos, Vesa Moilanen/Lehtikuva

15:30

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Ранее на этой неделе президент Саули Ниинистё поднял вопрос о подготовке к гибридному влиянию со стороны России в связи с активизацией в Финляндии дебатов по НАТО. Ниинистё говорил об этом в новостной программе Newsnight на Би-би-си во вторник.

Журналист Би-би-си спросил, как Финляндия отреагировала на угрозы России о том, что членство Финляндии и Швеции в НАТО будет иметь "политические и военные последствия".

Ниинистё сказал, что он не считает, что в случае подачи Финляндией заявки на вступление в Нато начнется война, но существует угроза гибридного влияния.

– Это будет означать рост напряженности на наших границах в будущем, сказал Ниинистё.

В случае вступления Финляндии в Нато на финско-российской границе может возникнуть напряженность. Kuva: juha metso

Эксперты по гибридным угрозам согласны с президентом.

– Хорошо, что президент поднял этот вопрос. Сейчас, когда мы переживаем этот момент и дебаты о Нато становятся еще более активными, я считаю возможным, что Россия сосредоточится на усилении гибридного влияния на Финляндию, говорит Ярно Лимнелл, эксперт кибербезопасности в Университете Аалто и доктор военных наук.

– Что-то обязательно произойдет. Россия показала, что она не угрожает просто впустую. Нам определенно нужно быть начеку, говорит Ханна Смит, директор по исследованиям Центра по борьбе с гибридными угрозами.

– Если Россия сейчас угрожает, то стоит отнестись к этой угрозе серьезно, добавляет Смит.

Ханна Смит говорит, что к угрозам из России стоит отнестись серьезно. Kuva: IS/Seppo Kärki

Лимнелл отмечает, что набор российского гибридного влияния очень обширен.

– Влияние может исходить именно оттуда, откуда мы даже не ожидаем.

Лимнелл и Смит перечисляют ряд гибридных инструментов влияния, которыми располагает Россия.

Информационные операции

Гибридное влияние относится к гибридной угрозе, когда различные средства влияния используются одновременно, но с разной интенсивностью. Острие копья – информационные операции и кибератаки.

– Во всех сценариях присутствует информационное влияние. Этим стремятся повлиять на принятие политических решений и социальный климат, а также ввести в заблуждение, объясняет Лимнелл.

По словам обоих экспертов, самым свежим примером тому стал твит посольства России в Финляндии в среду, в котором посольство запросило информацию о нарушениях прав, дискриминации и возбуждении ненависти в отношении граждан России и русскоязычных.

– Провокационные твиты были направлены на то, чтобы ввести в заблуждение, и представляли собой конкретную информационную манипуляцию, говорит Лимнелл.

Как другой пример Лимнелл приводит распространяемые в Интернете фальшивые, так называемые deep fake -видео. В этих президент Украины Владимир Зеленский якобы призывает украинцев сложить оружие.

– Подобные deep fake -видео, распространяемые в социальных сетях, вполне представляют собой информационное влияние.

Другие возможные средства включают утечку фальшивой или полуправдивой информации, очернение и дискредитацию политических лидеров и распространение недостоверной информации, такой как фальшивые новости.

– Или даже угроза применения ядерного оружия, чтобы сдержать стремительно растущую поддержку Финляндией Нато. Все это направлено на создание атмосферы незащищенности. Это видно, и я думаю, мы вынуждены привыкнуть к этому в ближайшее время, предупреждает Лимнелл.

Российский истребитель СУ-27 подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии в 2016 году. Kuva: Ilmavoimat

Лимнелл призывает к тщательной критической оценке источников.

– Еще важнее не начать распространять ложную информацию, указывает Лимнелл и отмечет, что гражданская активность становится все более продвинутой в информационной защите.

– Важно помнить, что информационная война относительно как автора, так и получателя, ведется с собственного дивана.

Смит также говорит, что понимание влияния гибридных угроз в Финляндии значительно возросло.

– Информационная война – это само собой разумеющееся. Но эффективна ли она – это уже другой вопрос.

– Угрозе можно противостоять, если она идентифицирована и осознана ее серьезность, а также есть ряд средств для ее пресечения. Именно для этого Финляндия сейчас готовит соответствующее законодательство, добавляет Смит.

Кибератаки

Финляндия – одно из самых цифровизированных обществ в мире, говорит Лимнелл.

– Производство энергии, финансовый мир и здравоохранение работают в цифровом формате. Если они перестают работать, последствия могут быть очень значительными.

По словам Ярно Лимнелл влияние может прийти оттуда, откуда вы меньше всего его ожидаете. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Если информационные системы пациентов недоступны, трудно обеспечить лечение. Или если не работают платежные терминалы, трудно воспользоваться банковской картой. Или электросеть выходит из строя, и в домах нет электричества.

– Все это очень реальные проблемы, которые могут влиять на повседневную жизнь людей и их повседневную безопасность.

Смит добавляет, что необходимо также принимать во внимание вопросы, связанные с иммиграцией и беженцами.

– Это то, что мы уже видели в раньше. Большое количество людей привозили к границе и пропускали с российской стороны, наблюдая, какие проблемы это создает у нас, говорит Лимнелл.

К средствам гибридного влияния Смит добавляет еще нарушение морского сообщения и угрозу национализации финских компаний в России.

– Основной принцип деятельности гибридных угроз всегда заключается в том, что угроза направлена на то место, где это больше всего причиняет вреда и ранит.

Автор Тимо Мюллюниеми. Перевод статьи Элиза Иивонен,проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös venäjäksi Eliza Iivonen,käännöksen tarkistanut Arja Paananen.

Четыре совета

Ярно Лимнелл советует, как подготовиться к гибридным воздействиям.

1. Сохраняйте спокойствие, будьте реалистами. Гибридная активность приближается, и вы должны быть готовы к этому.

2. Общество в целом все время должно быть начеку. Что бы ни случилось, когда бы это ни произошло, мы будем готовы к действиям.

3. Готовность к быстрому реагированию. Должна быть способность к решительному лидерству. Общение с общественностью имеет решающее значение.

4. Стойкость, несмотря ни на что. Во влиянии мы видим пути, которые были предусмотрены или не предусмотрены, но должна быть способность противостоять различным видам сбоев и восстанавливаться после них как можно быстрее.

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Timo Myllyniemi

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