News in Russian

Финские эксперты по гибридным угрозам призывают быть готовыми к попыткам российского влияния.

В ближайшее время ожидается усиление гибридного влияния со стороны России.

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Ранее на этой неделе президент Саули Ниинистё поднял вопрос о подготовке к гибридному влиянию со стороны России в связи с активизацией в Финляндии дебатов по НАТО. Ниинистё говорил об этом в новостной программе Newsnight на Би-би-си во вторник.

Журналист Би-би-си спросил, как Финляндия отреагировала на угрозы России о том, что членство Финляндии и Швеции в НАТО будет иметь "политические и военные последствия".

Ниинистё сказал, что он не считает, что в случае подачи Финляндией заявки на вступление в Нато начнется война, но существует угроза гибридного влияния.

– Это будет означать рост напряженности на наших границах в будущем, сказал Ниинистё.

В случае вступления Финляндии в Нато на финско-российской границе может возникнуть напряженность.

Эксперты по гибридным угрозам согласны с президентом.

– Хорошо, что президент поднял этот вопрос. Сейчас, когда мы переживаем этот момент и дебаты о Нато становятся еще более активными, я считаю возможным, что Россия сосредоточится на усилении гибридного влияния на Финляндию, говорит Ярно Лимнелл, эксперт кибербезопасности в Университете Аалто и доктор военных наук.

– Что-то обязательно произойдет. Россия показала, что она не угрожает просто впустую. Нам определенно нужно быть начеку, говорит Ханна Смит, директор по исследованиям Центра по борьбе с гибридными угрозами.

– Если Россия сейчас угрожает, то стоит отнестись к этой угрозе серьезно, добавляет Смит.

Ханна Смит говорит, что к угрозам из России стоит отнестись серьезно.

Лимнелл отмечает, что набор российского гибридного влияния очень обширен.

– Влияние может исходить именно оттуда, откуда мы даже не ожидаем.

Лимнелл и Смит перечисляют ряд гибридных инструментов влияния, которыми располагает Россия.

Информационные операции

Гибридное влияние относится к гибридной угрозе, когда различные средства влияния используются одновременно, но с разной интенсивностью. Острие копья – информационные операции и кибератаки.

– Во всех сценариях присутствует информационное влияние. Этим стремятся повлиять на принятие политических решений и социальный климат, а также ввести в заблуждение, объясняет Лимнелл.

По словам обоих экспертов, самым свежим примером тому стал твит посольства России в Финляндии в среду, в котором посольство запросило информацию о нарушениях прав, дискриминации и возбуждении ненависти в отношении граждан России и русскоязычных.

– Провокационные твиты были направлены на то, чтобы ввести в заблуждение, и представляли собой конкретную информационную манипуляцию, говорит Лимнелл.

Как другой пример Лимнелл приводит распространяемые в Интернете фальшивые, так называемые deep fake -видео. В этих президент Украины Владимир Зеленский якобы призывает украинцев сложить оружие.

– Подобные deep fake -видео, распространяемые в социальных сетях, вполне представляют собой информационное влияние.

Другие возможные средства включают утечку фальшивой или полуправдивой информации, очернение и дискредитацию политических лидеров и распространение недостоверной информации, такой как фальшивые новости.

– Или даже угроза применения ядерного оружия, чтобы сдержать стремительно растущую поддержку Финляндией Нато. Все это направлено на создание атмосферы незащищенности. Это видно, и я думаю, мы вынуждены привыкнуть к этому в ближайшее время, предупреждает Лимнелл.

Российский истребитель СУ-27 подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии в 2016 году.

Лимнелл призывает к тщательной критической оценке источников.

– Еще важнее не начать распространять ложную информацию, указывает Лимнелл и отмечет, что гражданская активность становится все более продвинутой в информационной защите.

– Важно помнить, что информационная война относительно как автора, так и получателя, ведется с собственного дивана.

Смит также говорит, что понимание влияния гибридных угроз в Финляндии значительно возросло.

– Информационная война – это само собой разумеющееся. Но эффективна ли она – это уже другой вопрос.

– Угрозе можно противостоять, если она идентифицирована и осознана ее серьезность, а также есть ряд средств для ее пресечения. Именно для этого Финляндия сейчас готовит соответствующее законодательство, добавляет Смит.

Кибератаки

Финляндия – одно из самых цифровизированных обществ в мире, говорит Лимнелл.

– Производство энергии, финансовый мир и здравоохранение работают в цифровом формате. Если они перестают работать, последствия могут быть очень значительными.

По словам Ярно Лимнелл влияние может прийти оттуда, откуда вы меньше всего его ожидаете.

Если информационные системы пациентов недоступны, трудно обеспечить лечение. Или если не работают платежные терминалы, трудно воспользоваться банковской картой. Или электросеть выходит из строя, и в домах нет электричества.

– Все это очень реальные проблемы, которые могут влиять на повседневную жизнь людей и их повседневную безопасность.

Смит добавляет, что необходимо также принимать во внимание вопросы, связанные с иммиграцией и беженцами.

– Это то, что мы уже видели в раньше. Большое количество людей привозили к границе и пропускали с российской стороны, наблюдая, какие проблемы это создает у нас, говорит Лимнелл.

К средствам гибридного влияния Смит добавляет еще нарушение морского сообщения и угрозу национализации финских компаний в России.

– Основной принцип деятельности гибридных угроз всегда заключается в том, что угроза направлена на то место, где это больше всего причиняет вреда и ранит.

Автор Тимо Мюллюниеми. Перевод статьи Элиза Иивонен,проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös venäjäksi Eliza Iivonen,käännöksen tarkistanut Arja Paananen.