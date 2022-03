Ukraina: Saarretuista kaupungeista evakuoitiin lauantaina yli 6 600 ihmistä – venäläisjoukot estäneet evakuointisaattueiden kulkua

Ukrainalaisvirkamiehet ovat lisäksi väittäneet, että saarretun Mariupolin satamakaupungin asukkaita on lähetetty vasten tahtoaan Venäjälle.

Ukrainassa venäläisjoukkojen saartamista kaupungeista saatiin lauantaina evakuoitua humanitaarisia käytäviä pitkin yli 6 600 ihmistä, kertovat muun muassa yhdysvaltalainen uutiskanava CNN ja brittilehti Guardian.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan lauantaina oli käytössä kaikkiaan kahdeksan humanitaarista käytävää.

Maan eteläosassa sijaitsevasta Mariupolin satamakaupungista kerrotaan evakuoidun Zaporizzjan alueelle yli 4 000 ihmistä. Presidentinkanslian edustajan mukaan Mariupolista evakuoitujen joukossa oli lähes 1 200 lasta.

Venäjä on piirittänyt Mariupolin satamakaupunkia lähes sodan alkupäivistä lähtien. Kaupunkia on pommitettu säälimättömästi ja paikallisviranomaisten mukaan se olisi tuhoutunut lähes täysin. Perjantaina venäläisjoukkojen kerrottiin edenneen kaupungin keskustaan, jossa on käyty tämän jälkeen kiivaita taisteluja.

Noin 300 000 ihmisen on kerrottu edelleen olevan loukussa Mariupolissa, jossa ruoka- ja lääkevarastot ovat hupenemassa. Venäjä estää humanitaarisen avun pääsyn kaupunkiin.

Paikalliset viranomaiset arvioivat, että noin 80 prosenttia asuinrakennuksista on joko vahingoittunut tai tuhoutunut.

Venäläisjoukot estivät evakuointisaattueen kulun

Pääkaupunki Kiovan alueelta oli evakuoitu pienemmistä kaupungeista reilut 1 800 ihmistä. Presidentinkanslian edustajan mukaan evakuoituja oli viety maan pääkaupunkiin.

Kaikkialla evakuoinnit eivät kuitenkaan ole ukrainalaisten mukaan onnistuneet.

– Miehittäjien tykistötulen vuoksi emme onnistuneet saamaan ihmisiä pois Kiovan alueella sijaitsevasta Borodjankasta, Zelenskyi kertoo tuoreessa videoviestissään.

Ukrainalainen uutissivusto Kyiv Independent puolestaan kertoo Twitterissä, että venäläisjoukot olisivat pysäyttäneet Mariupolista siviilejä hakemaan lähteneiden linja-autojen kulun.

Berdjanskin kaupungin paikallisviranomaisten mukaan bussisaattue oli ollut matkalla Zaporizzjasta Berdjanskiin ottamaan kyytiin Mariupolista pakenevia. Venäläisjoukkojen kerrotaan kuitenkin pysäyttäneen saattueen noin kolmen kilometrin päähän Berdjanskista, eikä linja-autojen ole annettu ajaa kaupunkiin.