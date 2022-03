MPKK:n Paronen: Venäjä on saavuttamassa tavoitteitaan

Maanpuolustuskorkeakoulun apulaissotilasprofessori Antti Paronen arvioi, että Mariupolin kaupunki olisi venäläisjoukkojen hallussa viikkojen tai jopa päivien kuluessa.

Ukrainalaiset puolustavat Mariupolia edelleen kiivaasti. Uusimpien arvioiden mukaan kovia kokenut kaupunki oltaisiin kuitenkin menettämässä venäläisille.

Venäläisjoukot ovat viime päivien aikana onnistuneet etenemään satamakaupungin tärkeisiin rakenteisiin, ja joukot ovat pystyneet vakiinnuttamaan taistelu- ja hyökkäysvyöhykkeitään kaupungin keskusta-alueilla, kertoo Maanpuolustus­korkeakoulun apulaissotilasprofessori Antti Paronen. Hänen, kuten useiden muidenkin länsimaisten asiantuntija-arvioiden mukaan, venäläisjoukot saattavat saada kaupungin haltuunsa viikoissa, ehkä jopa päivissä.

Paronen kertoo, että kaupungin kriittisintä aluetta, Krimin niemimaata ja separatistialueita yhdistävää rantatietä, ei ole kuitenkaan vielä menetetty venäläisille.

– Tie on vielä taisteluiden alla. Se on keskeinen, sillä rantatie avaa elämänlangan Krimille. Kun tie on auki, venäläisillä on huoltoyhteys Krimille, ja venäläisjoukot pystytään pitämään hengissä, Paronen kuvaa.

Hän puhuu Venäjän puolelta alkavasta tiestä numero E58. Se jatkuu numerolla M14 Ukrainan puolella ja kulkee muun muassa Mariupolin ja Melitopolin kaupunkien läpi ja päätyy lopulta Krimin niemimaalle.

– On arvioitu, että yksi Venäjän välitavoitteista on saada maayhteys Krimille auki. Mariupol on ollut ainoa kanto Venäjän eteläisten hyökkäysten kaskessa tuon tavoitteen saavuttamiseksi, Partonen sanoo.

Hän toteaa, että maayhteyden avaaminen Krimille on vähintään pienin tavoite, jota Venäjä sodassa havittelee.

Venäjä on käyttänyt Mariupolin taisteluissa lähes poikkeuksetta taktiikkanaan terroripommittamista, ja useat siviilikohteet ovat joutuneet tulitusten kohteiksi.Parosen mukaan massiivinen tulenkäyttö on venäläisille tavallinen sodankäynnin keino, eikä pahinta mahdollista tulenkäyttöä ole vielä Ukrainassa edes nähty.– Paikallisesti tällaista on nähty, mutta sellainen, että viikkokausia ammuttaisiin johonkin asutuskeskukseen -- Venäjä pystyy vielä pahempaan. Tshetshenian sota on tällaisesta tulittamisesta esimerkki, Paronen sanoo.

Venäläisten taistelumenestys sen tärkeimmällä rintamalla, Kiovassa, ei Parosen mukaan ole ollut yhtä hyvää kuin Mariupolissa. Vaikka venäläiset pyrkivät edelleen saartamaan kaupunkia ja he tekevät sinne edelleen hyökkäyksiä, hyökkäykset ovat olleet varsin tehottomia. Parosen mukaan venäläisten mahdollisuudet pääkaupungin valtaamiseksi ovat tällä hetkellä heikot.

– Ukrainalaiset ovat saaneet lyötyä venäläisten hyökkäyksiä ja onnistuneet tekemään jopa vastahyökkäyksiä. Venäjälle kertyy tästä kumulatiivisia tappioita, eikä ratkaisutaisteluun tappioiden kertyessä enää pystytä.

Paronen viittaa venäläisjoukkojen määrään ja sen kalustoon. Niitä ukrainalaiset ovat nakertaneet yhä enemmän sodan pitkittyessä. Hyökkäyskykyä venäläisiltä ei kuitenkaan Parosen mukaan ole vielä viety. Se vaatisi, että venäläisjoukoista olisi lyöty noin 30 prosenttia.

Paronen kertoo, että Ukrainassa on länsimaisten tutkimuslaitosten mukaan noin 200 000 venäläissotilasta. Ne edustavat noin 80 prosenttia maan välittömän valmiuden joukoista. Länsimaisten asiantuntija-arvioiden mukaan venäläissotilaita olisi kuollut sodassa noin 3 000 – 6 000.

Paronen sanoo, että tällä hetkellä seurataan hyvin tarkasti, miten Venäjä aikoo seuraavaksi reagoida tukalaan tilanteeseensa. Loppuja, eli noin 20 prosenttia Venäjän välittömän valmiuden joukoista ei Parosen mukaan pystytä irrottamaan Venäjältä ainakaan kokonaisuudessaan, sillä ne ovat käytössä maa-alaltaan valtavan maan muissa osissa. Reserviläisiä maalla olisi käytössään 2 miljoonaa, mutta niidenkään kutsuminen ”erikoisoperaation” rintamaan ei ole mutkatonta.

– Seuraamme henkeä pidätellen, että aikooko Venäjä kutsua reserviläisiä rintamalle, kuinka paljon ja millä verukkeella se sen tekisi. Se olisi iso askel, jos ”erikoisoperaation” takia pitäisikin kutsua laajoja joukkoja reserviläisiä palvelukseen. Se merkitsisi kasvojen menetystä sodan johdolle.

Paronen lisää, että venäläisten tukalaa tilannetta lisää tällä hetkellä se, että Ukrainassa taistelevien joukkojen huoltotukikohdista alkaa pian ehtyä varat.

– Jos huoltotukikohdat ovat varautuneet kahden viikon taisteluun, ja sota jatkuu nyt jo neljättä viikkoa, niin logistinen rasitus alkaa kertautua samalla tavoin kuin tappiotkin. Täytyy sanoa, että ei käy kateeksi venäläisiä huoltopäälliköitä, Paronen toteaa.