News in Russian

Владимир Путин призвал Россию выплюнуть предателей народа, как случайно залетевшую в рот мошку. Брутальный язык был похож на приказ босса мафии своим подчиненным, пишет Арья Паананен.

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Авторитарный президент России Владимир Путин выступил в среду с речью, которая по своему всепроникающему негодованию превзошла даже его предыдущие выступления, связанные с войной в Украине.

В начале своей речи Путин произнес все свои старые лживые утверждения о планах Украины по созданию ядерного оружия, разработке биологического оружия и геноциде – все это якобы происходит в Украине при открытой поддержке США и НАТО.

Однако самой леденящей частью речи был момент, раскрывающий отношение Путина к тем россиянам, которые не поддерживают его "специальную военную операцию".

Путин заклеймил таких граждан России "национал-предателями" и "пятой колонной".

– Российский народ всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку, выплюнет на панель, проговорил Путин, используя свой типичный сленг гопника.

Используя грубую манеру Путин знал, что эта фраза не останется незамеченной ни его собственным силовым аппаратом, ни всеми российскими противниками войны.

Эта фраза также была очевидной командой к действию, намеком босса мафии на то, как силовой аппарат должен поступать с "предателями" по мнению Путина.

” Современные технологии уже знают самоочищающиеся печи, но Путин намерен превратить Россию в самоочищающееся общество.

Путин также запустил новый термин, который может стать позывным новой дисциплинарной кампании. Этот термин - "самоочищение".

– Убеждён, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплочённость и готовность ответить на любые вызовы, сказал Путин, говоря о необходимости выплюнуть предателей.

Современные технологии уже знают самоочищающиеся печи, но Путин намерен превратить Россию в самоочищающееся общество.

Это может означать изгнание инакомыслящих и благосклонных к Западу российских бизнесменов и оппозиционеров, другими словами – их конкретное выплевывание изо рта России.

Однако зловещий характер путинской метафоры усиливается недавним заявлением России о прекращении соблюдения Европейской конвенции по правам человека и выходе из Совета Европы по правам человека. Таким образом, Россия успела первой объявить о своем выходе, прежде чем в среду ее исключили из организации за агрессию против Украины.

Несколько близких к Кремлю людей, начиная с экс-президента Дмитрия Медведева, уже намекнули, что Россия может вновь ввести смертную казнь, как только членство в Совете Европы перестанет быть препятствием.

Россия уже возбудила как минимум один иск об госизмене с начала войны в Украине. Поскольку эти процессы проводятся тайно, гражданское общество и СМИ не имеют возможности следить за процессами о государственной измене, как это было до сих пор.

Одним из последних фарсовых судебных процессов – новый суд над лидером оппозиции Алексеем Навальным, который проводится в тайне в его тюремном лагере. Обвинение требует для Навального еще 13 лет лишения свободы. Это было бы гарантией, что он не выйдет из тюрьмы до конца запланированного срока полномочий Путина до 2036 года.

Приговор должен быть вынесен во вторник 22 марта. Но, конечно, ничто не мешает российским судебным органам выработать какие-то новые обвинения против Навального – возможно, вплоть до государственной измены – поскольку озлобленность Путина на него не меньше, чем озлобленность Путина на Украину.

В речи Путина также прозвучала явная угроза тем российским олигархам, которые осмелились выступить против войны.

– Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на Французской Ривьере, кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод, заявил Путин, имея в виду олигархов.

И здесь он искусно использовал речь завистливого дворового гопника. Путин знает, что упоминание фуа-гра и устриц вызовет раздражение у рядовых россиян, которые скоро не смогут купить даже самую дешевую колбасу.

По словам Путина проблема в том, что эти россияне, наслаждающиеся жизнью за границей, по своей сути ментально находятся именно там, а ”не здесь, не с народом, не с Россией”.

– Подобные люди готовы и мать родную продать, обвинил он.

В свое время Михаил Ходорковский решил остаться в России после того, как получил в 2003 году от Путина предупреждение не вмешиваться в российскую политику и не финансировать оппозицию.

Пренебрежение предупреждением Путина стоило Ходорковскому десяти лет жизни в тюрьме. Нынешние российские олигархи вряд ли готовы повторить ту же ошибку.

Поэтому мы вполне можем увидеть быстрый передел российских олигархов на два лагеря. Кто останется на стороне Путина, а кто поспешит покинуть страну, пока еще есть возможность?

Перевод статьи на русский - Элиза Иивонен. Artikkelin kääntänyt venäjäksi Eliza Iivonen.