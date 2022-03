Mariupolin draamateatterin raunioiden alta pommisuojasta on pelastettu presidentin mukaan noin 130 ihmistä.

Satoja ihmisiä on edelleen loukussa pommitetussa teatterissa Mariupolin satamakaupungissa Etelä-Ukrainassa, kertoi presidentti Volodymyr Zelenskyi torstai-iltapäivällä videopuheessaan ukrainalaisille.

Suuri joukko ihmisiä oli hakenut suojaa teatterin pommisuojasta, kun suuri ilmaisku tuhosi rakennuksen lähes täysin. Zelenskyin mukaan teatterin raunioista on saatu pelastettua 130 ihmistä. Presidentin mukaan pelastustöitä jatketaan edelleen jatkuvasta kranaattitulituksesta huolimatta.

Mariupolin draamateatteri tuhoutui Venäjän keskiviikkoisessa iskussa osin lähes maan tasalle. Teatterin alle rakennettu pommisuoja kesti iskun, viranomaiset ovat kertoneet. Ihmisiä on pelastettu raunioiden alta pommisuojasta.

– Pommisuoja kesti. Nyt raunioita käydään läpi. Selviytyjiä on. Emme tiedä vielä uhrien määrää, pormestarin toimistolla työskentelevä Petro Andrushtshenko sanoi.

Hänen mukaansa pommisuoja oli suhteellisen moderni ja suunniteltu kestämään ilmaiskuja.

On epäselvää, paljonko ihmisiä oli sotaa suojassa teatterin pommisuojassa iskun aikaan ja paljonko rakennuksen alla on yhä ihmisiä. Kuolonuhreista ei ole vielä kerrottu.

Ukrainan parlamentin oikeusasiamiehen Lydmyla Denisolan mukaan kellarissa on yhä 1 300 ihmistä, kertoo Guardian.

Ukrainan puolustusministeri Oleksii Reznikov taas kertoi EU:n parlamentille, että teatterilla olisi ollut 1 200 naista ja lasta.

Donetskin alueen sotilashallinnon tiedottajan Tetjana Ignatshenkon mukaan teatterin sisällä oli tuhat ihmistä viikko sitten, mutta heistä monet olisivat päässeet pakoon.

– Emme voi tietää tarkkaan, kuinka paljon ihmisiä teatterissa oli. Voimme vain olettaa, että 400:n ja 500:n väliltä ihmisiä, Ignatshenko sanoi Guardianin mukaan.

Venäjän ulkoministeriön tiedottajan Maria Zaharova sanoi torstaina, että on valetta, että Venäjä olisi pommittanut teatteria. Zaharova väitti myös, että Venäjän asevoimat eivät pommita kaupunkeja.

mariupolin draamateatteri avattiin alun perin vuonna 1878. Teatterissa oli suuri ja pieni näyttämö. Pommituksen jälkeen julkaistuissa kuvissa näkyy, että rakennus on tuhoutunut keskeltä jotakuinkin maan tasalle.

Teatterin kahdelle puolelle maahan oli kirjoitettu suurin valkoisin kyrillisin kirjaimin venäjäksi ”lapsia”. Tekstit näkyvät satelliittikuvissa.

Teatteri sijaitsee Mariupolin keskustan tuntumassa. Teatteria ympäröi puisto, ja sen edessä on aukio.

Italian kulttuuriministeri Dario Franceschini kerto torstaina Twitterissä, että Italia on valmis jälleenrakennuttamaan Mariupolin tuhotun teatterin niin pian kuin mahdollista.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vastasi Franceschinille Twitterissä kiittäen.

– Näytät hyvää esimerkkiä. Yhdessä me rakennamme maan uudestaan viimeistä tiiltä myöten, hän kirjoittaa.

Perjantaina Kreikan pääministeri kertoi Twitterissä, että Kreikka on valmis rakentamaan uudestaan Mariupolissa tuhotun sairaalan. Pääministerin mukaan Mariupolin tilanne on sodan barbaarisuuden symboli.

Keskiviikkona julkaistuissa kuvissa teatterista ei ole paljoa pystyssä.

Mariupolin satamakaupunki on saarrettu, ja tilanne on asukkaille monin tavoin katastrofaalinen. Venäjä on tehnyt ilmaiskuja Mariupolissa myös muun muassa uimahalliin, jossa oli Ukrainan mukaan raskaana olevia naisia ja pieniä lapsia etsimässä suojaa, sekä lasten- ja synnytyssairaalaan.

Ukrainan hallituksen oikeusasiamies Denisovan mukaan Mariupol kärsii tällä hetkellä sodasta kaikkein pahiten. Kaupunkia pommitetaan yötä päivää.

Mariupolin viranomaisten mukaan 80–90 prosenttia kaupungin asuinrakennuksista on jo tuhoutunut tulituksessa. Paikalliset asukkaat ovat olleet pitkään ilman perustarpeita kuten sähköä ja lämmitystä. He ovat sulattaneet lunta saadakseen vettä. Myös ruoasta on pulaa.

Ihmisiä on haudattu joukkohautoihin Mariupolissa. Asukkaita on neuvottu jättämään ruumiit kaduille. Kaupungissa on ukrainalaisten arvioiden mukaan kuollut useita tuhansia ihmisiä ja suuria määriä siviilejä.

Tulitauoista ja ihmisten evakuoimisesta humanitäärisiä käytäviä pitkin on neuvoteltu, mutta ne eivät ole toimineet toivotusti. Venäjä on jatkanut iskuja sovitusta tulitauosta huolimatta.

Avustusjärjestöillä on ollut ongelmia toimittaa apua kaupunkiin. Kansainvälinen Punainen Risti kertoi torstaina poistuneensa kaupungista, koska sillä ei ollut enää ”toimintakapasiteettia”.

Presidentti Zelenskyi kertoi perjantaina, että Venäjän joukot estävät yhä humanitääristen käytävien toimintaa ihmisten evakuoimiseksi Mariupolista.

Mariupolin kaupunginhallitus kertoi torstaina, että saarretussa kaupungissa on yhä 350 000 ihmistä ja että noin 30 000 ihmistä on päässyt pakenemaan. Ukrainan apulaispääministeri kertoi samana päivänä, että Mariupolista onnistuttiin päivän aikana evakuoimaan noin 2 000 ihmistä.