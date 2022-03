Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Kiovalaisen klinikan hoitajat pakenivat Slovakiaan – Olga kertoo vaarallisesta matkasta 12 000 alkion kanssa

Tilanne Ukrainassa on muuttunut vaarallisemmaksi ja klinikoilla on pulaa laitteistosta. Olga Maliutan mielestä he toimivat juuri ajoissa.

Kiovasta pelastettuja jäähdytystankkeja säilytetään nyt klinikalla Slovakiassa. Olga Maliuta kollegoineen toi Slovakian puolelle noin 12 000 alkiota Kiovan läheltä.