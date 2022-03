On selvää, että ilman vapaaehtoisia Kiova ei olisi selvinnyt.

Kiova

Kiovassa asuva toimittaja Oleg Vasylevskyi kertoo, miltä sota näyttää kaupunkilaisten silmin.

36 tunnin ulkonaliikkumiskielto täällä Kiovassa päättyi eilen. Vapaaehtoiset – nuo puolustuksen kannalta elintärkeät työmuurahaiset – saivat pienen hengähdystauon. Moni heistä aloitti raatamisen sodan ensimmäisenä päivänä, ja he ovat siitä lähtien painaneet seitsemän päivänä viikossa vuorotta. Kuin sotilaat etulinjassa.

On selvää, että ilman vapaaehtoisia Kiova ei olisi selvinnyt. Juuri he etsivät tarpeelliset välineet ja ravinnon paikallisten joukkojen taistelijoille. He toimittavat tarpeita sairaaloille, väestönsuojiin, evakuoitaville, pakolaisille, pelastajille ja yksinäisille vanhuksille. He myös pelastavat asuntoihin jääneitä eläimiä.

Kyseessä on monimutkainen järjestely, jota johdetaan päämajasta. Siihen kuuluu varastoja, kuljetuksia, tietotekniikkaa ja yhteydenpitoa tavallisiin ihmisiin. He (vapaaehtoiset) työskentelevät kaikkialla. Yksi johtokeskus on yökerhon tiloissa.

Natalya, 40, tuli Ukrainaan Moldovasta 14 vuotta sitten ja sai kansalaisuuden. Hän avasi PODOBA-nimisen yrityksen, joka oli aikaansa edellä: asiakkaat saivat noutaa ruoan itse tai tilata kotiinkuljetuksen. Tämä tapahtui muutama vuosi ennen sotaa Venäjän kanssa. Ihmiset saattoivat valita verkkosivuilta terveellisiä annoksia itselleen ja tilata kotiin tai työpaikalle.

Natalya ei hylännyt tiimiään eikä lähtenyt pakoon vaan päätti välittömästi muuttaa ravintolansa tukemaan armeijan toimintaa ja jäädä itse Kiovaan avuksi. Nyt siitä on tullut vapaaehtoisille valtava uudelleenlastauskeskus. Natalyan toimisto on kellarissa, ja se on osoittautunut suureksi eduksi. Keittiön lähellä on tiloja, joissa läheisen tornitalon naiset ja lapset viettävät öitä.

Hän toimittaa ruokaa Kiovan päärautatieasemalle, josta kymmenet tuhannet pakolaiset joka päivä lähtevät. Veturimiehet, konduktöörit, tekniikasta vastaavat – kaikille heille, joilla ei ole mahdollisuutta vaihtaa vuoroa, rentoutua tai käydä kotona syömässä.

– Niin monen kuin mahdollista täytyy pelastua! Natalya sanoo.

– Keittiömme toimii – ei ehkä siten kuin aiemmin, mutta toimii silti. Meillä on paljon ruokittavia, mutta turvallisuussyistä en voi puhua uusista asiakkaistamme.

Natalyalla ei ole mitään sopimusta. Hän ei saa rahaa budjetista eikä ulkomaalaisesta avusta. Vapaaehtoiset toimittavat kaikki ainekset ja pakkaavat ja toimittavat ne eteenpäin. Jotain ostetaan yksityisesti kerätyillä varoilla, ja jotain saadaan samojen vapaaehtoisten avulla. Tavalliset ukrainalaiset lähettävät rahaa. Natalya sanoo heille, että älkää jakako kaikkea pois; jättäkää varalle ja huolehtikaa itsestänne ja lapsistanne.

– Työ pelastaa, Natalya kertoo.

– Joka päivälle on oma suunnitelma. Jokaiselle illalle on omansa. Ja huomiselle on suunnitelma. Se vähän hermostuttaa, mutta tärkein asia on, että elämme seuraavanakin päivänä. Olemme joka päivä lähempänä voittoa.

Natalya kertoo minulle, että moni ihminen sairastui.

– He pyysivät ruokaa, ihan mitä tahansa kunhan ei keksejä ja rinkeleitä. Normaalia kotiruokaa.

– Kokkimme Sasha osaa loihtia käytännössä mitä vain. Mutta nyt hän keittää tonnikaupalla herkullista puuroa, pastaa ja yksinkertaista kaalisalaattia ja paistaa kanaa sekä kalaa. Sashan mukaan ne ovat parasta, jota hän on tehnyt pitkän uransa aikana.

Lopuksi Natalya miettii kauanko he jaksavat.

– Kauanko kestämme? Niin kauan kuin täytyy.

Käännös: Juri Vuortama