IS selvitti – koronan vuoksi sairaaloissa edelleen Euroopassa lähes 100 000 ihmistä

Suomi ui sairaalatilanteessa ikävästi vastavirtaan moneen muuhun maahan verrattuna.

Koronatestiasemia on pikku hiljaa suljettu Berliinissä. Kuva perjantailta.

Euroopassa sairaalahoidossa olevien ja kuolleiden määrät ovat olleet voimakkaassa laskussa jo helmikuusta alkaen.

Monet maat ovat luopuneet koronarajoituksista lähes kokonaan. IS:n keräämistä tuoreista tilastoista näkee, että myös monissa näissä rajoitukset purkaneissa maissa sairaalatilanteet ovat kääntyneet laskuun. Poikkeuksiakin on. Yksi näistä maista on Suomi. Suomen sairaalapaikat ovat olleet nousutrendissä koko talven. Tehohoito sen sijaan on pysynyt aisoissa.

Sairaalahoidossa koronan vuoksi olevien potilaiden määrä on keskimäärin Euroopassa vähentynyt tammikuusta alkaen. Näin on käynyt, vaikka uusia potilaita on sairaaloihin virrannut samaan tahtiin kuin vuosi sitten. Helmikuussa jopa enemmän kuin samaan aikaan vuonna 2021. Asia selittyy sillä, että sairaalajaksot ovat lyhentyneet.

Myös todetut tartuntamäärät ovat lähteneet laskuun koko pandemian huippulukemista, mutta asiasta ei voi tehdä päätelmiä. Testimäärät nimittäin eroavat niin paljon maiden välillä ja varsinkin verrattuna viime vuoteen.

Mutta sairaalatilanne ei valehtele.

Monessa Euroopan maassa sairaalaryntäys tapahtui marraskuun lopussa ja joulukuussa. Suurimmissa Euroopan maissa noista luvuista on siis nyt tultu paljon alas, mutta pienemmissä maissa sairaalakapasiteetti on ollut edelleen laajasti koholla viime viikkoihin saakka. Euroopan sairaaloissa on koronan vuoksi edelleen noin 90 000 potilasta.

Monessa maassa sairaala- ja erityisesti tehohoitopotilaiden määrä on kääntynyt laskuun jo tammikuun aikana.

Saksassa tehohoidon tilanne on hyvin tasainen, muissa suurissa maissa koronan luoma tehohoidon tarve on vähenemään päin.

Huippuhetki nähtiin marras-joulukuun taitteessa sekä Saksassa, Benelux-maissa, että muiden muassa Tshekissä.

Tanskassa sairaalapaikoissa on ollut jopa hurjaa nousua marraskuusta alkaen, mutta huippu näyttäisi olevan sielläkin jo takanapäin.

Hyvin monessa maassa tehohoidossa olevien määrät ovat puolittuneet talven huippulukemista. Niin myös Suomessa ja Tanskassa.

Irlanti purki valtaosan rajoituksista alkuvuonna, kun tehohoitoa vaativien potilaiden määrä oli huippulukemista pudonnut jo noin kahden kuukauden ajan. Tehohoidon tarve on saarivaltiossa laskenut edelleen. Rajoitusten purkaminen ei ole Irlannissa siis näyttänyt vaikuttavan tilanteeseen negatiivisesti. Sairaalapaikoissa on tosin ollut nousua viimeiset reilut pari viikkoa.

Euroopan pienissä maissa tilanne on hyvin samankaltainen kuin suurissa maissa, mutta heilahtelut ovat yleisesti isompia.

Luxemburgissa sairaalatilanne on pysynyt hyvin hallussa, vaikka esimerkiksi Hollannissa on ollut suurempia aaltoja.

Virossa alkuvuonna sairaalahoidon osalta jo talven huippulukemissa, mutta viime vuoden huipuista jäätiin niukasti. Koko pandemia-ajan vaikein sairaalatilanne Virossa oli vuosi sitten maalis-huhtikuun taitteessa, kun sairaaloissa oli koronataudin vuoksi yli 700 ihmistä.

Kyproksella tehohoitoa saavien koronasairaiden määrä romahti helmikuun alussa. Vielä tammikuussa saarella oli tehohoidossa kolme-neljäkymmentä potilasta. Tuorein luku on 5.