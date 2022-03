Tällainen oli ilta Putinin illallispöydässä.

Kanadalainen taidehistorioitsija Maya Asha McDonald, 25, on yksi niistä henkilöistä, jotka ovat tavanneet Venäjän presidentin Vladimir Putinin kasvotusten. Hän kertoi erikoisesta kohtaamisesta hiljattain julkaistussa National Postin artikkelissa.

Kolmisen vuotta sitten eräs lontoolainen tuttava pyysi McDonaldia mukaansa Moskovassa järjestettävään illallistilaisuuteen. Uteliaaksi persoonaksi tunnustautuva nainen otti kutsun vastaan ilomielin.

Tuolloin 22-vuotias McDonald saapui venäläisoligarkin valtavaan kartanoon odottavin mielin. Heti ovella häntä oli vastassa pitkä rivistö pukuihin sonnustautuneita miehiä. Rivin päässä seisoi Putin.

Illalliseksi tarjottiin perinteistä, venäläistä ruokaa, joka ei ollut aivan kanadalaisen mieleen.

Tilaisuuden tärkein osuus alkoi vasta ruokailun jälkeen. Kun lautaset oli kerätty, jokainen vieras pääsi vuorollaan keskustelemaan Putinin kanssa.

Vieraat istutettiin yksi kerrallaan presidentin viereen. Muu seurue seurasi keskustelua hiljaa pöydän ääressä. Ulkomaalaiset vieraat puhuivat presidentin kanssa tulkin välityksellä.

Kun McDonaldin vuoro koitti, Putin halusi keskustella hänen kanssaan bysanttilaisesta, uskonnollisesta taiteesta, jonka tutkimiseen kanadalainen on erikoistunut.

– Hän (Putin) suhtautui siihen hyvin omistavasti. Se tuntui suorastaan epäterveeltä. Mahtavuus-sana nousi esiin useaan otteeseen, ja puhe vaikutti propagandalta. Se sai minut varuilleni.

Kun puhe ajautui Moskovan upeisiin taidemuseoihin, Putin korosti useaan otteeseen niiden kuuluvan juuri hänelle.

McDonald kuvaili Vladimir Putinin käytöstä epämiellyttäväksi.

National Postin haastattelussa McDonald kertoi, että Putinin katse vaelteli keskustelun aikana toistuvasti hänen rintoihinsa. Nainen koki tilanteen varsin epämiellyttäväksi.

– Hän (Putin) silmäili minua hitaasti ja avoimesti päästä varpaisiin. Koko pöytä naureskeli sille.

– Kun puhuin, hänen katseensa kulki kasvoiltani kaula-aukkooni ja sieltä takaisin ylös. Oli todella selvää, että hän teki niin. Se ei ollut mitenkään hienovaraista.

Keskustelun päätteeksi Putin kehui McDonaldin suoriutuneen hienosti ja ihmetteli, miten joku kanadalainen saattoi tietää bysanttilaisesta taiteesta niin paljon.

Keskustelukierroksen jälkeen Putin vetäytyi miesvieraiden kanssa jatkamaan iltaa viereiseen huoneeseen ja McDonald päätti suunnata hotelliinsa.

Illasta jäi kanadalaiselle varsin epämiellyttävä tunne. National Postin haastattelussa hän kuvaili Putinin käytöstä töykeäksi ja selkäpiitä karmivaksi.

– Olin ehdottomasti iloinen, kun pääsin sieltä pois.

Maya Asha McDonald on huolissaan siitä, mitä Kiovan ainutlaatuiselle kulttuuriperimälle käy sodan jaloissa.

McDonald on seurannut viimeaikaisia Ukrainan tapahtumia surullisin mielin. Ammattinsa vuoksi hän on erityisen huolissaan siitä, mitä maan kallisarvoisella taideperinnölle käy.

– Olen todella peloissani. Jos he (venäläiset) hyökkäävät Kiovaan tai Odessaan, siitä tulee sellainen kulttuurin kohdistuva murha ja rikos, jolle on vaikea löytää vertailukohtaa.

– Rukoilen, että osa kulttuuriomaisuudesta selviää. Jo nyt sitä on menetetty ja sitä tullaan menettämään lisää.

Maya Asha McDonald on ollut mukana kirjoittamassa kirjaa, joka käsittelee Neuvostoliiton ryöväämiä taideteoksia. Teos on nimeltään Beautiful Loot: The Soviet Plunder of Europe’s Art Treasure.