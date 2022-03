Salamyhkäiset joukot turvaavat Putinin valtaa – pirullinen järjestelmä on luotu, ettei kansa koskaan voisi nousta kapinaan

Venäjällä on lukemattomia eri turvallisuusorganisaatioita, jotka voidaan valjastaa estämään presidentti Vladimir Putinia vastaan tähdätty kansannousu. Toisaalta juuri niissä saattaa muhia palatsivallankumouksen siemen.

Venäjän kansalliskaartin (vas) uskotaan olevan olemassa ensisijaisesti Vladimir Putinin vallan takuukoneistona. Junarmija (oik) on puolestaan lasten ja nuorten sotilaallinen isänmaallisjärjestö.

Voisiko Venäjällä tapahtua tavallisen kansan organisoima spontaani kansannousu, joka johtaisi presidentti Vladimir Putinin kaatumiseen ja vallan vaihtumiseen Kremlissä?

Useat asiantuntijat pitävät tätä vaihtoehtoa joko mahdottomana tai ainakin hyvin epätodennäköisenä. Heitä edustaa esimerkiksi eversti evp. Martti J. Kari, joka opettaa nykyisin tiedustelua Jyväskylän yliopistossa.

– Ei kansa nouse kapinaan. He ovat informaatiomotissa eikä Venäjällä ole ylipäätään sellaista kulttuuria, Kari arvioi.

Sisäministeri Vladimir Kolokoltsev, puolustusministeri Sergei Shoigu ja kansalliskaartin johtaja Viktor Zolotov ovat kolme keskeistä voimamiestä Vladimir Putinin hallinnossa.

Karin mukaan paljon todennäköisempää olisi, että vallanvaihto tapahtuisi jonkinlaisen palatsivallankaappauksen kautta. Putinin valtakoneiston sisäisistä erimielisyyksistä on hänen mukaansa saatu jo useita merkkejä, joista yksi on FSB:n ulkomaantiedustelujohtajan Sergei Besedan joutuminen kotiarestiin Ukrainan sodan oletettujen virhearvioiden takia.

– Olen kuvaillut Venäjän kulissien takaista valtakamppailua Churchillia lainaten, että se on kuin seuraisi bulldogien tappelua kokolattiamaton alla. Matto liikkuu selvästi jo, mutta me emme näe, mitä siellä alla tapahtuu, Kari luonnehtii.

Jevgeri Prigzhin (oik) rahoittaa Wagner-yksityisarmeijaa, jonka sotilaita Vladimir Putin hyödyntää muun muassa Ukrainan sodassa.

Putin on jo Ukrainan oranssista vallankumouksesta lähtien – eli vuodesta 2004 alkaen – valmistautunut systemaattisesti siihen, että minkäänlainen värivallankumous ei saa tapahtua Venäjällä.

Joulukuun 2011 vilpillisten parlamenttivaalien jälkeen Venäjällä nähtiin kuitenkin laajoja protesteja, ja Putin otti niistä jälleen kerran opikseen. Kun Putin nousi kolmannelle kaudelleen presidentiksi maaliskuussa 2012, hän ryhtyi systemaattisesti kasvattamaan erilaisten voimaorganisaatioiden henkilömäärää.

Venäläiseen tapaan monet näistä organisaatioista ovat niin suljettuja ja salamyhkäisiä, että tarkkaa tietoa niiden henkilömääristä on vaikea saada tai tietoa ei ole ylipäätään julkisesti jaossa.

” Kansalliskaarti perustettiin juuri siksi, että jos vaikka asevoimat jostain syystä kieltäytyisi tottelemasta, Zolotovin porukka olisi aina Putinin puolella.

Vuonna 2016 Putin perusti Venäjälle kansalliskaartin, jonka johtoon hän asetti entisen henkivartijansa ja luottomiehensä Viktor Zolotovin. Jo tuolloin arvioitiin, että kansalliskaartin yksi keskisistä tehtävistä on estää kansannousu ja varmistaa Putinin vallan jatkuminen.

– Kansalliskaarti perustettiin juuri siksi, että jos vaikka asevoimat jostain syystä kieltäytyisi tottelemasta, niin Zolotovin porukka olisi aina Putinin puolella. Alkujaan sorvariksi valmistunut Zolotov on saanut jättiomaisuutensa Putinin ansiosta, joten hän pysyy takuulla uskollisena presidentille, Kari luonnehtii.

Venäjän kansalliskaarti on tukahduttanut tehokkaasti viime vuosina esimerkiksi oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin tueksi kootut mielenosoitukset.

Keväällä 2021 oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin koolle kutsumat mielenosoitukset tukahdutettiin väellä ja voimalla, minkä jälkeen Venäjällä on nähty enää hyvin pieniä protesteja. Oletus on, että oppositiohenkiset ihmiset on joko peloteltu tai ajettu maanpakoon niin, että edes Ukrainan sodan aiheuttama tyytymättömyys ei voisi johtaa laajoihin katuprotesteihin.

Entä kuinka paljon Venäjällä on erilaisia voima- ja vartiointiorganisaatioita ja niissä henkilökuntaa – joko aktiivipalveluksessa tai reservissä – valmiina tukahduttamaan mahdollista kansannousua, jos käsky niin kävisi?

Kansalliskaartin, poliisin, armeijan ja turvallisuuspalveluiden lisäksi Venäjällä on lukuisia muitakin turvallisuusorganisaatioita, jotka toimivat koko ajan Kremlin tietynlaisina silminä ja korvina maan sisällä. Osalla heistä on myös aseenkanto-oikeus tai muita sellaisia toimivaltuuksia, joiden varaan Putin voi laskea valtansa takaamisen.

Venäjän erikoisjoukkojen sotilas esitteli taitojaan Stavropolissa vuonna 2013.

IS etsi julkisista venäläisistä lähteistä arvioita siitä, millaisia voima- ja turvaorganisaatioita Venäjällä on ja kuinka paljon niissä on henkilökuntaa.

Sama ihminen saattaa palvella useampaa organisaatiota ja tiedot voivat olla myös vanhentuneita, joten lukuihin on syytä suhtautua vain karkeana arviona. Lisäksi esimerkiksi asevoimien 2 miljoonan henkilön reservi on lähinnä vain teoreettinen maksimimäärä, joka voidaan saada liikkeelle.

Kannattaa myös muistaa, että jokaisella näissä organisaatioissa palvelevilla henkilöillä on takanaan heidän oma perheensä. Voimaorganisaatioiden työntekijöiden perheiden koko elanto ja mielipideympäristö ovat hyvin riippuvaisia Venäjän nykyisestä johtoeliitistä ja sen vallan jatkumisesta.

Venäjän kasakkajoukkojen kadetit katselevat Vladimir Putinin puhetta televisiosta.

Putinille mahdollisesti lojaaleja venäläisiä laskettaessa on otettava huomioon myös valtion palveluksessa olevat virkamiehet ja valtionyritysten työntekijät.

Putinin aikana Venäjän valtiollisiin yksiköihin on palautettu vanha neuvostoaikainen käytäntö, jonka mukaan henkilökunnan joukossa on oltava aina myös valtion turvallisuuspalveluiden työntekijöitä. Tämä mahdollistaa esimerkiksi henkilökunnan mielialojen kuulostelun ja heidän äänestyskäyttäytymisensä ohjailemisen.

Yksi Putinin kannatuksen tukipilareista ovat myös eläkeläiset, joiden eläkkeen maksu riippuu budjettivaroista.

Niin kutsutut budjettityöntekijät – eli valtion, kaupunkien ja kuntien budjettirahoista palkkansa saavat virkamiehet, opettajat, lääkärit yms – kaikki yhteensä noin 17 500 000 henkilöä Kansanedustajat, kaupunginvaltuutetut ja erilaisissa paikallishallinnon elimissä työskentelevät ihmiset noin 750 000 henkilöä Budjettivarojen varassa elävät eläkeläiset noin 43 000 000 henkilöä

Venäjän väkiluku on vuoden 2022 tammikuun alun tietojen mukaan reilut 145 miljoonaa.

Lähteet: Interfax, Proekt, Kommersant, Meduza, The Bell, News.Rambler, Pasmi.ru, Forbes, Kazaki, Tass, Novaja gazeta, Mchs.gov, Rusohrana, Ria Novosti, Vestidosaaf