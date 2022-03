WHO: Ainakin 12 ihmistä kuollut terveydenhuollon laitoksiin tehdyissä iskuissa Ukrainassa

YK:n arvion mukaan Ukrainassa on saanut Venäjän hyökättyä surmansa ainakin 780 siviiliä.

Ukrainassa terveydenhuollon laitoksiin kohdistuneissa iskuissa on kuollut ainakin 12 ihmistä, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO uutiskanava CNN:n mukaan. WHO:n mukaan iskuja on ollut ainakin 43. Kuolonuhrien lisäksi iskuissa kerrotaan haavoittuneen ainakin 34 ihmistä.

Uhrien joukossa on WHO:n mukaan myös terveydenhuollon työntekijöitä.

YK:n turvallisuusneuvostossa torstaina puhuneen WHO:n pääjohtajan Tedros Adhanom Ghebreyesusin mukaan hyökkäykset terveydenhuoltoa kohtaan rikkovat kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja iskut estävät ihmisiä saamasta tarvitsemaansa hoitoa.

YK:n arvion mukaan Ukrainassa on saanut Venäjän hyökättyä surmansa ainakin 780 siviiliä.