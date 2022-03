Venäjän iskut vaativat siviili­uhreja useissa kaupungeissa, Mariupol lähes tuhottu – tämä on Ukrainan tilanne

Kymmenien siviilien kerrotaan kuolleen Venäjän pommituksissa Harkovan ja Tshernihivin kaupungeissa.

Mariupolin satamakaupungin asukkaiden loppumattomalta vaikuttava tuska jatkui edelleen Etelä-Ukrainassa torstaina, kun venäläisjoukot jatkoivat liki raunioiksi pommitetun kaupungin tulittamista.

Vähäistä helpotusta saatiin siitä, että noin 30 000 siviilin kerrottiin päässeen pois kaupungista. Paikallisviranomaisten mukaan 80–90 prosenttia kaupungin asuinrakennuksista on tuhottu.

Kaupunginhallituksen mukaan saarretussa kaupungissa on yhä 350 000 ihmistä.

Keskiviikkona Venäjä pommitti mariupolilaista teatteria. Teatterissa kerrottiin olleen suojassa yli tuhat ihmistä, mutta alustavien tietojen mukaan sen pommisuoja säästyi tuhoilta.

Ihmisiä yritettiin torstaina saada ulos tuhoutuneesta teatterirakennuksesta, mutta jatkuva tulitus vaikeutti työtä. Viranomaiset kertoivat torstai-iltana, että noin 130 ihmistä on pelastettu teatterin raunioista.

Viranomaiset kertoivat torstaina, että on yhä mahdotonta arvioida teatteri-iskun kuolonuhrien määrää.

– Eilen ja tänään jatkuvasta pommituksesta huolimatta raunioita raivataan niin paljon kuin mahdollista ja ihmisiä pelastetaan. Tietoja uhreista selvitetään edelleen, kaupunginhallitus sanoi tapahtumista verkossa antamassaan lausunnossa.

Rakennuksen viereen oli kirjoitettu suurilla ilmaan näkyvillä kirjaimilla ainakin kahteen kohtaan sana "lapsia", mutta siitä huolimatta sitä pommitettiin. Länsimedia on vahvistanut tekstit satelliittikuvien perusteella.

Venäjä pommitti keskiviikkona Mariupolin teatteria.

Mariupolin paikallisviranomaiset kertoivat CNN:n mukaan myös kaupungissa sijaitsevan uimahallin joutuneen keskiviikkona venäläispommituksen kohteeksi.

Uimahallia oli käytetty niin ikään siviilien suojana. Pelastushenkilöstön kerrottiin yrittäneen keskiviikkona saada raskaana olevia naisia turvaan raunioista.

Kansainvälisen Punaisen Ristin ristin johtaja vetosi sotiviin osapuoliin, jotta Mariupoliin saataisiin apua ja siviilit saataisiin turvallisesti evakuoitua kaupungista, kertoi Reuters.

Järjestön johtaja Peter Maurer sanoi torstaina tiedotustilaisuudessa, että Kansainvälisen Punaisen Ristin oli poistuttava Mariupolista keskiviikkona, koska henkilökunnalla ei ollut enää "toimintakykyä".

Siviiliuhreista saatiin tietoja myös muualta Ukrainasta. Merefassa Harkovan lähellä maan itäosassa yli 20 ihmisen kerrottiin kuolleen ja ainakin 25 haavoittuneen venäläisjoukkojen tykistötulituksessa.

Paikallisviranomaisten Facebookissa kertomien tietojen mukaan tykistötulitus osui kouluun ja kulttuurikeskukseen.

Ukrainan pohjoisosassa sijaitsevan Tshernihivin kaupungin viranomaiset taas ilmoittivat yli viidenkymmenen ihmisen kuolleen venäläisten tulituksessa keskiviikkona, kertoi BBC. Kaupunkia tulitettiin tykeillä ja sinne tehtiin ilmaiskuja.

Maailman terveysjärjestö WHO kertoi torstaina, että Ukrainassa on varmistettu tehdyn 43 iskua terveydenhuoltoon hyökkäyssodan aikana. Näissä iskuissa on kuollut 12 ihmistä.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken sanoi Venäjän syyllistyneen sotarikoksiin hyökkäämällä siviilien kimppuun Ukrainassa.

Harkovan kaupungista nousi savua Venäjän iskujen jälkeen torstaina.

Blinkenin mukaan kuluneiden viikkojen hävityksen jälkeen on vaikeaa tulla muuhun johtopäätökseen kuin siihen, että venäläiset tekevät sotarikoksia.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden syytti jo eilen Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia sotarikolliseksi.

Britannian puolustusministeriön tiedustelun mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainassa on suurelta osin pysähtynyt kaikilla rintamilla. Tiedusteluarvion mukaan venäläisten eteneminen maalla, merellä ja ilmassa on ollut viime päivinä minimaalista ja joukot ovat kärsineet suuria tappioita.

Yhdysvaltain tiedusteluarvioiden mukaan Ukrainassa olisi kuollut sodan kolmen viikon aikana jo noin 7 000 venäläissotilasta, kertoi New York Times. Nimettömänä pysyttelevät tiedustelulähteet varoittavat, että useista eri lähteistä johdettu arvio kaatuneista on epätarkka.