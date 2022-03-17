News in Russian

Гаагский суд о заявлении России: Суд не получил доказательств геноцида в Украине

Международный суд ООН не считает предоставленные Россией оправдания своих военных действий законным. Сама Россия отказалась принимать участие в процессе в Гааге.

Председатель Международного суда ООН Джоан Донохью зачитала в среду решение о войне в Украине.

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Утверждения России о геноциде в так называемых повстанческих районах восточной Украины не обоснованы, считает судья Международного Суда (МС) при ООН Джоан Донохью, сообщает Guardian.

Президент Владимир Путин неоднократно оправдывал свою "специальную военную операцию", то есть, вторжение в Украину, предполагаемым геноцидом.

Россия утверждает, что в течение восьми лет киевские власти осуществляли геноцид русскоязычного населения на востоке Украины, и что теперь Россия была вынуждена вмешаться, чтобы предотвратить еще больший геноцид.

– Отмечу, что Украина, поощряемая Соединёнными Штатами и рядом западных стран, целенаправленно готовилась к силовому сценарию, кровавой бойне и этническим чисткам на Донбассе, сказал Путин в своей последней речи в среду.

Донохью заявил в среду, что у суда нет доказательств, подтверждающих утверждения России о геноциде.

– На данном этапе разбирательства достаточно констатировать, что суд не располагает доказательствами в поддержку утверждения Российской Федерации о геноциде на территории Украины, говорится в заявлении суда.

По мнению суда Россия, со своей стороны, применила силу в одностороннем порядке против независимого государства, хотя Украина имела право не подвергаться применению военной силы со стороны России.

Суд ООН в среду принял постановление, призывающее Россию немедленно прекратить вторжение в Украину.

– Суд глубоко обеспокоен применением Россией силы, что поднимает очень серьезные вопросы международного права, сказал Донохью.

За решение проголосовали 13 судей. Против решения проголосовали только российские и китайские судьи.

Принятое в среду решение Международного суда ООН является лишь предварительной позицией относительно того, являются ли действия России оправданными и могут ли они быть оправданы, например, на таких основаниях, как предотвращение геноцида или наказание за него.

До фактического решения суда, пройдут вероятно годы, и только тогда могут быть более подробно изучены утверждения касающиеся отдельных актов насилия сторон.

Россия не присутствовала на очередном заседании Международного суда ООН 4-го марта и не направила своих адвокатов на оглашение решения в среду. Вместо этого Россия направила в суд письмо, в котором утверждала, что Международный Суд не имеет юрисдикции по данному делу, поскольку Россия оправдала свою операцию в Украине перед ООН самообороной, а не геноцидом.

Дононхью отверг утверждения России, напомнив, что Владимир Путин и ряд других высокопоставленных российских политиков неоднократно публично заявляли, что геноцид, якобы совершенный украинцами, является одним из оснований для военной операции России.

В своем Твиттере президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Международного суда, которое он назвал полной победой Украины. По словам Зеленского, Россия будет еще больше изолирована от международного сообщества, если не выполнит приказ суда о прекращении агрессии.

Международный суд был создан в 1945 году и находится в Гааге. Суд является главным судебным органом ООН, и его решения обязательны для исполнения, хотя на практике суд не имеет возможности заставить государства выполнять его решения.