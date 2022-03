Venäjän kansan pitkäaikaiseksi ystäväksi tunnustautuva Arnold Schwarzenegger, 74, haluaa kansan ymmärtävän, mitä Ukrainassa on meneillään. ”Tiedän, että Venäjän kansa ei tiedä”, hän kirjoittaa.

Arnold Schwarzenegger julkaisi sosiaalisen median kanavillaan yhdeksänminuuttisen puheen Venäjän kansalle, sotilaille ja valtionjohdolle Ukrainan sodasta. Monet venäläiset eivät tiedä totuutta siitä, mitä Venäjän joukot tekevät Ukrainassa.

Kehonrakentajana, näyttelijänä ja poliitikkona tunnettu Schwarzenegger, 74, puhuu venäläisille, jotta he saisivat tietää, mitä Ukrainassa todella tapahtuu. Englanninkielinen video on tekstitetty venäjäksi ja englanniksi.

Viesti on julkaistu muun muassa Twitterissä ja Telegramissa sekä Instagramissa ja Facebookissa. Venäläiset viranomaiset ovat rajoittaneet paitsi perinteistä myös sosiaalista mediaa ja muun muassa kieltäneet pääsyn Instagramiin.

– Rakastan Venäjän kansaa. Siksi minun täytyy kertoa teille totuus, Schwarzenegger kirjoittaa saatetekstiksi.

Hän punoo puheensa oman Venäjä-suhteensa ympärille. Itävallassa 1947 syntynyt Schwarzenegger kertoo Leningradissa (nyk. Pietari) natsiarmeijassa taistelleesta isästään sekä omasta idolistaan, painonnostajasta Juri Petrovits Vlasovista.

Ilta-Sanomat käänsi koko Schwarzeneggerin puheen suomeksi.

” Ukrainan vapauttaminen natseista? Se ei ole totta. Ukraina on maa, jossa on on juutalainen presidentti – voin tarkentaa, että juutalainen presidentti, jonka isän kolme veljeä natsit murhasivat.

Lue puhe sanasta sanaan:

– Hei kaikki ja kiitos aikanne jakamisesta kanssani. Lähetän tämän viestin monien eri kanavien kautta tavoittaakseni rakkaat venäläiset ystäväni ja Ukrainassa palvelevat venäläiset sotilaat.

– Puhun teille tänään, koska maailmalla tapahtuu asioita, joita pidetään teiltä. Karmeita asioita, jotka teidän pitäisi tietää.

” Putinille sanon, että sinä aloitit tämän sodan. Johdat tätä sotaa. Sinä voit lopettaa tämän sodan.

– Mutta ennen kuin puhun teille karuista tosiasioista, kerron teille venäläisestä, josta tuli minun sankarini. Vuonna 1961, kun olin 14-vuotias, erittäin hyvä ystäväni kutsui minut Wieniin katsomaan painonnostokilpailua. Olin katsomossa, kun Juri Petrovits Vlasov voitti maailmanmestaruuden ja tuli maailman ensimmäiseksi ihmiseksi, joka nosti yli 200 kiloa päänsä yläpuolelle.

– Jotenkin ystäväni sai minut kulissien taakse. Yhtäkkiä olin siellä, 14-vuotias poika seisomassa maailman vahvimman miehen edessä. En voinut uskoa sitä.

– Hän ojentui kättelemään minua. Minulla oli yhä pojan käsi, hänellä oli voimakas miehen käsi, joka nielaisi omani. Mutta hän oli kiltti ja hän hymyili minulle. En koskaan unohda sitä päivää, en ikinä.

Entinen maailmamestari Juri Vlasov laittoi painonnoston SM-kultamitalin Pekka Niemen kaulaan Tampereella vuonna 1987.

– Menin kotiin ja laitoin hänen kuvansa sängyn yläpuolelle inspiroimaan minua, kun nostin painoja. Isäni käski minua ottamaan kuvan pois ja etsimään saksalaisen tai itävaltalaisen sankarin. Hän suuttui todella, ja me riitelimme.

– Hän ei pitänyt venäläisistä toisessa maailmansodassa kokemansa takia. Hän nimittäin haavoittui Leningradissa, missä natsiarmeija, johon hän kuului, teki häijyä tuhoa mahtavalle kaupungille ja sen rohkeille ihmisille. Mutta en ottanut kuvaa alas, en. Koska minulle sillä ei ollut väliä, mitä lippua Juri Vlasov kantoi.

Hän ei tarkkaan ottaen mainitse Vlasovin kansallisuutta. Vlasov syntyi Donetskin alueella Makijivkassa 1935 ja kuoli Moskovassa viime vuonna.

– Yhteyteni Venäjään eivät muuten loppuneet siihen. Ne sen sijaan syvenivät, kun matkustin sinne kehonrakennuskilpailuihin ja elokuvien takia, ja tapasin kaikki venäläiset fanini.

– Yhdellä noista matkoista tapasin Juri Vlasovin uudestaan. Hän oli Moskovan Punaisen vaaran (Red Heat, 1988) kuvausten aikana. Se oli ensimmäinen amerikkalainen elokuva, jota sallittiin kuvata Punaisella torilla. Hän ja minä vietimme koko päivän yhdessä. Hän oli niin ajattelevainen, niin kiltti ja niin viisas – ja tietysti todella antelias. Hän antoi minulle tämän kauniin sinisen kahvikupin, ja siitä lähtien olen juonut siitä kahvini joka aamu.

Schwarzenegger nostaa videolla kyseisen siron sinivalkoisen kupin pöydältä.

Arnold Schwarzenegger esitti neuvostopoliisia Ivan Dankoa Punaisessa vaarassa (1988), joka oli ensimmäinen Punaisella torilla kuvattu kaupallinen yhdysvaltalaisfilmi.

– Syy siihen, miksi kerron teille kaikki nämä asiat, on se, että 14-vuotiaasta lähtien minulla on ollut vain kiintymystä ja kunnioitusta Venäjän kansaa kohtaan. Venäjän kansan voima ja sydän ovat aina inspiroineet minua, ja siksi toivon, että annatte minun kertoa teille totuuden sodasta Ukrainassa ja siitä, mitä siellä tapahtuu.

– Kukaan ei halua kuulla kritiikkiä hallitustaan kohtaan, ymmärrän sen, mutta Venäjän kansan pitkäaikaisena ystävänä toivon, että kuuntelette, mitä minulla on sanottavana.

– Puhun samasta sydämestä kumpuavalla huolestuneisuudella kuin puhuin Yhdysvaltain kansalle, kun viime vuoden tammikuun 6. päivänä yritettiin kapinaa, kun raivoisa väkijoukko ryntäsi Yhdysvaltain Capitolille ja yritti kaataa hallituksemme.

Schwarzenegger piti tammikuussa 2021 yhdysvaltalaisille videoidun puheen Capitolin tapahtumista.

Tiedättehän, on tällaisia hetkiä, jotka ovat niin väärin, sitä täytyy avata suunsa. Teidän hallituksenne suhteen on juuri näin.

– Tiedän, että hallituksenne on kertonut teille, että tämä on sota, jonka tarkoituksena on Ukrainan vapauttaminen natseista. Ukrainan vapauttaminen natseista? Se ei ole totta! Ukraina on maa, jossa on on juutalainen presidentti – voin tarkentaa, että juutalainen presidentti, jonka isän kolme veljeä natsit murhasivat.

– Ukraina ei näet aloittanut tätä sotaa. Eivät myöskään nationalistit tai natsit. Kremlin vallanpitäjät aloittivat tämän sodan. Tämä ei ole Venäjän kansan sota. Ei ole.

– Itse asiassa, kerron teille, teidän pitäisi tietää, että 141 YK:n valtiota äänesti, että Venäjä oli hyökkääjä. Ne vaativat sitä vetämään joukkonsa välittömästi pois. Vain neljä maata koko maailmassa äänesti Venäjän puolella. Se on totta.

– Maailma on kääntynyt Venäjää vastaan sen toimien vuoksi Ukrainassa. Venäjän tykistö ja pommitukset ovat tuhonneet kokonaisia kortteleita, mukaan lukien lastensairaalan ja synnytyssairaalan.

– Kolme miljoonaa ukrainalaista pakolaista, pääasiassa naisia, lapsia ja vanhuksia, on paennut maastaan. Ja monet muut yrittävät päästä pois. Kyseessä on humanitäärinen kriisi. Raakalaismaisuutensa vuoksi Venäjä on nyt eristetty valtioiden yhteisöstä.

” He eivät edes tienneet olevansa menossa sotaan.

– Teille ei myöskään kerrota totuutta tämän sodan seurauksista Venäjälle itselleen. Minun on valitettavasti kerrottava teille, että tuhannet venäläiset sotilaat ovat kuolleet. He ovat joutuneet kotimaansa puolesta taistelevien ukrainalaisten ja valloittaakseen taistelevan Venäjän johdon väliin.

– Valtavat määrät venäläistä kalustoa on tuhottu tai hylätty. Viattomien siviilien päälle putoavien Venäjän pommien aiheuttama tuho on saanut maailman niin raivostuneeksi, että maallenne on asetettu kaikkien aikojen ankarimmat maailmanlaajuiset talouspakotteet. Ne, jotka eivät sitä ansaitse – sodan molemmin puolin, kärsivät.

– Venäjän hallitus ei ole valehdellut vain kansalaisilleen vaan myös sotilailleen. Joillekin sotilaista kerrottiin, että he olivat menossa taistelemaan natseja vastaan. Joillekin kerrottiin, että Ukrainan kansa tervehtisi heitä kuin sankareita. Ja joillekin kerrottiin, että he olivat vain menossa harjoituksiin. He eivät edes tienneet olevansa menossa sotaan. Joillekin kerrottiin, että he olivat siellä suojelemassa etnisiä venäläisiä Ukrainassa. Mikään tästä ei ole totta.

– Totta on, että venäläiset sotilaat ovat kohdanneet kiihkeää vastarintaa ukrainalaisilta, jotka haluavat suojella perheitään ja maataan. Kun näen, miten vauvoja vedetään raunioista, ajattelen katsovani dokumenttia toisen maailmansodan kauhuista, en tämän päivän uutisia.

Arnold Schwarzeneggerin vanhemmat Aurelia Jardny (1922-1998) ja Gustav Schwarzenegger (1907-1972).

Anna kun kerron. Kun isäni saapui Leningradiin, hänet oli tankattu täyteen hallituksensa valheita. Kun hän lähti Leningradista, hän oli fyysisesti ja henkisesti rikki. Hän eli loppuelämänsä tuskissaan. Kipua aiheutti hajonnut selkä, kipua aiheuttivat kranaatinsirpaleet, jotka aina muistuttivat häntä noista kauheista vuosista, ja kipua aiheutti hänen tuntemansa syyllisyys.

– Tätä lähetystä kuunteleville venäläisille sotilaille sanon, että tiedätte jo suuren osan totuudesta, josta olen puhunut. Olette nähneet sen omin silmin. En halua teidän rikkoutuvan kuten isäni.

– Tämä ei ole sota Venäjän puolustamiseksi, kuten isoisänne tai isoisoisänne kävivät. Tämä on laiton sota. Teidän henkenne, teidän raajanne, teidän tulevaisuutenne uhrataan järjettömään sotaan, jonka koko maailma tuomitsee,

– Kremlissä vallassa olevilta tahoilta haluan kysyä, miksi uhraatte nuo nuoret miehet omien kunnianhimojenne vuoksi.

– Tätä kuuntelevat sotilaat, muistakaa, että 11 miljoonalla venäläisellä on sukulaisuussuhteita Ukrainaan, joten jokaisella luodilla, jonka ammutte, ammutte veljeä tai sisarta. Jokainen pommi tai kranaatti, joka putoaa, ei putoa viholliseen vaan kouluun, sairaalaan tai kotiin.

Arnold Schwarzenegger haluaa kiittää sotaa vastustaneita venäläisiä. Olette uusia sankareitani, hän sanoo.

– Tiedän, että Venäjän kansa ei tiedä, että tällaista tapahtuu, joten kehotan venäläisiä ja venäläisiä sotilaita Ukrainassa ymmärtämään teille kerrottavaa propagandaa ja disinformaatiota.

– Pyydän teitä auttamaan minua levittämään totuutta. Antakaa kanssavenäläistenne tietää Ukrainassa tapahtuvasta inhimillisestä katastrofista.

Hän osoittaa sanansa myös suoraan Vladimir Putinille.

– Ja presidentti Putinille sanon, että sinä aloitit tämän sodan. Johdat tätä sotaa. Sinä voit lopettaa tämän sodan.

– Lopuksi haluan lähettää viestin kaikille niille venäläisille, jotka ovat osoittaneet mieltään kaduilla Ukrainan hyökkäystä vastaan. Maailma on nähnyt rohkeutenne. Tiedämme, että olette kärsineet rohkeutenne seurauksista. Teidät on vangittu ja teitä on hakattu. Olette uusia sankareitani. Teillä on Juri Petrovits Vlasovin voima. Teissä on Venäjän todellinen sydän.

– Rakkaat venäläiset ystäväni, Jumala siunatkoon teitä kaikkia.