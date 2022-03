Vain sirpaleita luokkahuoneissa – kuvasarja näyttää kouluille tapahtuneet tuhot Ukrainassa

Yhtenä päivänä yhdessä kaupungissa tuhoutui 48 koulurakennusta. Kuinka paljon sodassa on tuhottu kouluja yhteensä, ei tiedetä.

Maaliskuun 10. päivänä Harkovassa 48 koulua tuhoutui venäläisten hyökkäyksessä. Luku kertoo siitä, että kolmen viikon aikana tapahtuneiden todellisten tuhojen määrä on valtaisa. Koulurakennuksia on tuhoutunut ilmaiskuissa, pommituksissa, tykistötulessa. Niitä on palanut poroiksi.

Kuvasarja näyttää, millaisia tuhoja kouluille on tapahtunut.

Rehtori Tatyana Mudrik BYshivissä lähellä Kiovaa sijaitsevassa koulussa, joka vaurioitui ilmaiskussa.

Harkovassa sijaitsevan koulun sisätilat tuhoutuivat tykistötulessa.

Harkovassa sijaitseva koulu on palanut lähes maan tasalle.

Merefan kaupungissa sijaitseva koulu tuhoutui ilmaiskun seurauksena.

Maksim Chepchenko etsii eloonjääneitä Irpinin alueella sijaitsevassa koulussa, jota pommitettiin.

Donetsikin alueella Gorlovkassa sijaitseva tuhoutui tykistötulituksessa.

Raivaajat työskentelevät Tshernivissä sijaitsevalla koulurakennuksella, joka vaurioitui tykistötulessa.

Luokkahuoneen tuhoja Mariupolissa. Monet siviilit olivat etsineet suojaa koulun kellaritiloista.

Jäljellä ei ole enää muuta kuin työstä raivaajille.

Vasilkivissa yläkoulu tuhoutui.

47 ihmistä kuoli 3. maaliskuuta Tshernivissä, jossa venäläiset iskivät paikalliselle asuinalueelle, jossa sijaitsi myös koulu.