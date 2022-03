Vladimir Putin kehotti Venäjää sylkäisemään kansallispetturit ulos kuin suuhun vahingossa lentäneen kärpäsen. Brutaali kielikuva oli kuin mafiapomon käsky alaisilleen, Arja Paananen kirjoittaa.

Venäjän itsevaltainen presidentti Vladimir Putin piti keskiviikkona puheen, joka onnistui ylittämään kaikkialle ulottuvassa kaunassaan jopa hänen aiemmat Ukrainan sotaan liittyvät puheensa.

Puheensa aluksi Putin lateli kaikki vanhat valeväitteensä Ukrainan ydinasehavittelusta, biologisen aseen kehittelystä ja kansanmurhan toteuttamisesta – jotka kaikki olisi tehty mukamas Ukrainassa Yhdysvaltojen ja Naton avoimella tuella.

Puheen karmivin osa oli kuitenkin kohta, jossa paljastui Putinin asenne niitä venäläisiä kohtaan, jotka eivät tue hänen ”sotilaallista erikoisoperaatiotaan”.

Putin kutsui tällaisia Venäjän kansalaisia leimasanoilla ”kansallispetturi” ja ”viidennen kolonnan edustaja”.

– Venäläinen kansa pystyy aina erottamaan todelliset patriootit paskiaisista ja pettureista ja yksinkertaisesti sylkäisee heidät lattialle kuin vahingossa suuhun lentäneen kärpäsen, Putin lateli käyttäen hänelle niin tyypillistä katujätkän ilmaisutyyliä.

Käyttämällä karkeaa kielikuvaa Putin varmisti sen, että lause ei jäisi huomaamatta sen paremmin hänen omalta valtakoneistoltaan kuin kaikilta venäläisiltä sodanvastustajilta.

Lause oli myös ilmiselvä toimintakäsky, kuin mafiapomon vihje siitä, kuinka Putinin mielestä hänen valtakoneistonsa tulisi ryhtyä kohtelemaan ”pettureita”.

” Nykyteknologia tuntee jo itsepuhdistuvat uunit, mutta Putin aikoo siis kehittää Venäjästä itsepuhdistuvan yhteiskunnan.

Putin tuli samalla lanseeranneeksi uuden termin, josta saattaa tulla mahdollisesti pian alkavan uuden kurikampanjan kutsumanimi. Termi on ”itsepuhdistus”.

– Olen varma, että tällainen luonnollinen ja välttämätön yhteiskunnan itsepuhdistus vain lujittaa meidän maatamme, meidän solidaarisuuttamme, yhteenkuuluvuuttamme ja valmiuttamme vastata kaikkiin haasteisiin, Putin sanoi viitaten tarpeeseen sylkäistä petturit ulos.

Lievemmillään se saattaa tarkoittaa väärinajattelevien ja länsimaita ihannoivien venäläisten liikemiesten ja opposition edustajien ajamista maanpakoon – eli heidän konkreettista sylkäisemistään ulos Venäjän suusta.

Putinin kielikuvan pahaenteisyyttä lisää kuitenkin se, että Venäjä ilmoitti vastikään lakkaavansa noudattamasta Euroopan ihmisoikeussopimusta ja eroavansa ihmisoikeusjärjestö Euroopan neuvostosta. Näin Venäjä ehti ilmoittaa erostaan itse ensin, ennen kuin sen erotettiin järjestöstä keskiviikkona Ukraina-aggression vuoksi.

Useat Kremliä lähellä olevat henkilöt aina ex-presidentti Dmitri Medvedevistä alkaen ovat jo vihjailleet, että Venäjä saattaa palauttaa kuolemantuomioiden täytäntöönpanon takaisin käyttöön, kun Euroopan neuvoston jäsenyys ei ole enää estämässä.

Venäjällä on jo käynnistetty ainakin yksi maanpetturuusoikeudenkäynti Ukrainan sodan alkamisen jälkeen. Koska nämä oikeudenkäynnit käydään salassa, kansalaisyhteiskunnalla ja medialla ei ole senkään vertaa keinoja valvoa maanpetturuusoikeudenkäyntejä kuin sillä on tähän mennessä ollut.

Yksi tuoreista farssioikeudenkäynneistä on oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin uusi oikeusprosessi, jota on käyty salamyhkäisesti hänen vankileirillään. Syyttäjä vaatii Navalnyille 13 vuotta lisää vankeutta, mikä varmistaisi sopivasti sen, että hän ei pääsisi vankilasta ulos ennen kuin Putinin tähän mennessä kaavailtu valtakausi päättyisi vuonna 2036.

Tuomio on määrä antaa ensi tiistaina 22. maaliskuuta. Mutta mikään ei tietenkään estä Venäjän oikeuslaitosta kehittelemästä Navalnyita vastaan vielä joitakin uusia syytteitä –mahdollisesti jopa maanpetturuuteen asti – sillä Putinin katkeruus häntä kohtaan on vähintään samaa luokkaa kuin on Putinin katkeruus Ukrainaa kohtaan.

Putinin puhe oli myös selkeä uhkaus niitä venäläisiä oligarkkeja kohtaan, jotka ovat uskaltaneet puhua sotaa vastaan.

– En tuomitse lainkaan heitä, joilla on huvila Miamissa tai Ranskan Rivieralla, jotka eivät voi olla ilman hanhenmaksaa ja ostereita tai niin sanottuja sukupuolten vapauksia, Putin väitti oligarkkeihin vihjatessaan.

Tässäkin kohtaa retoriikka oli katujätkän taitavaa kateellisuuspuhetta. Putin tietää, että hanhenmaksan ja ostereiden mainitseminen herättää kateutta niissä tavallisissa venäläisissä, jotka eivät pysty kohta ostamaan edes halvinta makkaraa.

Putinin mukaan ongelma on sen sijaan siinä, että nämä ulkomailla viihtyvät venäläiset ovat myös henkisesti ulkomailla eivätkä he ole Venäjän kansan ja maan tukena.

– Tällaiset ihmiset ovat valmiit myymään jopa oman äitinsä, hän syytti.

Aikanaan Mihail Hodorkovski teki päätöksen jäädä Venäjälle, vaikka hän oli saanut jo vuonna 2003 Putinilta suoranaisen varoituksen olla puuttumatta Venäjän politiikkaan ja olla rahoittamatta oppositiota.

Putinin varoituksen väheksyntä maksoi Hodorkovskille kymmenen vuotta elämästä vankilassa. Sitä samaa virhettä Venäjän nykyiset oligarkit ovat tuskin valmiita toistamaan.

Luvassa lienee siis oligarkkien nopea uusjako kahteen leiriin. Kuka jää Putinin vierelle ja kuka pakenee kiireesti maasta vielä kun voi?