Transnistria haluaa sinnikkäästi osaksi Venäjän federaatiota – ”He ovat Venäjän marionetteja”

Moldovan presidentin neuvonantaja kutsuu Transnistriaa epäperustuslailliseksi sattumavaltioksi.

Kansanedustaja Oazu Nantoi (kuvassa) on Moldovan presidentin Maia Sandun läheisimpiä neuvonantajia. Oikealla kuvaa Transnistriasta.

Transnistria on jo useita kertoja ilmoittanut haluavansa liittyä Venäjän federaatioon.

Viimeksi alueen johto esitti tämän vetoomuksen sen jälkeen, kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan ja Moldova tehnyt symbolisen jäsenhakemuksen Euroopan unioniin liittymiseksi.

Moldovan presidentin läheisen neuvonantajan Oazu Nantoin tunteet kuohahtivat heti haastatteluhetken aluksi, kun hän vastasi kysymykseen Transnistrian hallituksen aikeista.

– Ei se ole mikään ”hallitus”, vaan hallinto. Niin sanottua Transnistriaa hallitsevat tupla-marionetit. He ovat kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden marionetteja. Tätä rikollisuutta symboloi holding-yhtiö Sheriff. Ja he ovat myös Venäjän marionetteja, Nantoi sanoi IS:lle toimistossaan Moldovan parlamenttitalossa.

Kansanedustaja Oazu Nantoin työpaikka on Moldovan parlamenttitalossa.

Sisällissodan muistomerkki Benderissä on komea.

Nantoin mukaan Transnistriassa oli Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen 12 prosenttia Moldovan pinta-alasta, 17 prosenttia väestöstä ja 30 prosenttia teollisuudesta.

Neuvostoliiton viimeisessä, vuonna 1989 tehdyssä väestönlaskennassa siellä oli 750 000 asukasta. Kaikki kolme tärkeintä väestöryhmää olivat lähes yhtä suuria: moldovalaiset, ukrainalaiset ja venäläiset.

Sosialistisen blokin kuolinkouristuksissa ensin julistautui itsenäiseksi Transnistria, sitten Moldovan tasavalta. Transnistriassa alkoi etninen puhdistus. Syttyneessä sisällissodassa sai surmansa noin tuhat ihmistä.

Konflikti jäätyi aselepoon. Venäläiset joukot jäivät maahan.

– Tämän hetken todellisuus on se, että Transnistriassa asuu alle puolet vuoden 1989 väestönlaskennan väkiluvusta. Heistä 140 000 on eläkeläisiä. Alue on militarisoitu, koska Venäjä pitää laittomasti joukkojaan Moldovan tasavallassa, Nantoi sanoi.

Venäjä sitoutui Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön kokouksessa Turkissa vuonna 1999 vetämään joukkonsa Moldovan alueelta vuoteen 2002 mennessä. Siitä on nyt 20 vuotta.

Sheriff-yhtiön perustajat ovat nykyään miljardöörejä.

– Niin sanotusta Transnistriasta on sittemmin tullut kansainvälisen rikollisen toiminnan keskus, ennen muuta salakuljetuksen. Tässä toiminnassa on ollut mukana korruptoituneita poliitikkoja Moldovasta ja Ukrainasta, ja elementit Kremlissä hyväksyvät sen, Nantoi sanoi.

Sheriff-yhtiön perustivat vuonna 1993 Viktor Gusan ja Ilja Gazmaly. Heistä on tullut miljardöörejä.

– Salakuljetus on niin sanotun Transnistrian olemassaolon keskipisteessä. Dnestrin vasemmalle rannalle syntyi autoritaarinen hallinto, roistohallinto.

Vuonna 2011 alueen johtajaksi valittiin Jevgeni Shevtshuk, joka oli Nantoin mukaan liian typerä tai naiivi ryhtyäkseen taistelemaan Sheriffiä vastaan.

– Shevtshukin valtakausi päättyi vuonna 2016. Sen jälkeen lähes 60 hänen hallintonsa jäsentä pidätettiin ja vangittiin. Jotkut heistä tapettiin.

Jevgeni Shevtshuk.

Mikä sitten on tilanne tällä hetkellä? Onko mahdollista, että Transnistria liittyy sotaan ja pyrkii yhdistämään voimansa Ukrainaan tunkeutuneiden venäläisjoukkojen kanssa? Nantoi vastaa kysymykseen näin.

– Teoreettisesti Dnestrin vasemmalla rannalla on kolme sotilaallista komponenttia, jotka ovat Venäjän federaation hallinnassa. Ensimmäinen on tämän epäperustuslaillisen hallinnon puolisotilaallinen joukko, niin sanottu Transnistrian armeija. Toinen on Venäjän rauhanturvapataljoona ja kolmas niin sanottu Venäjän asevoimien operatiivinen ryhmä, jonka muodollinen tehtävä on Kobasnan asevarikon suojeleminen.

Transnistria on jo useita kertoja pyytänyt saada liittyä Venäjän federaatioon. Mikä on tämän Euroopan köyhimpiin kuuluvan alueen tulevaisuus?

Joukkojen määräksi arvioidaan noin 1 500 sotilasta. Nantoi ei pidä heitä kovin hyvin motivoituneina.

– Noin 70 prosenttia alueen venäläisten sotilasosastojen henkilöstöstä on transnistrialaisia, joilla on Venäjän kansalaisuus. He palvelevat asevoimissa vain palkan vuoksi, vailla isänmaallisia tunteita Venäjää kohtaan, Nantoi sanoi.

– He eivät olisi kovin tyytyväisiä, jos he joutuisivat osallistumaan sotaan Ukrainaa vastaan. Sota Moldovan tasavaltaa vastaan taas olisi aivan toinen juttu, sillä meillä ei kykyä puolustaa itseämme.

– Se on todellinen vaara, mutta olkaa hyvä, älkää liioitelko sitä, sillä kyse on teoreettisesta mahdollisuudesta.

Avainkysymys on Nantoin mukaan se, kuinka kauan Ukraina pystyy taistelemaan presidentti Vladimir Putinin armeijaa vastaan.

Venäjän asevoimilla on arviolta 1 500 sotilasta Transnistriassa.

Mikä voisi olla Moldovan tulevaisuus?

Ukraina voi puolustaa Moldovaa pysäyttämällä Venäjän joukot. Jos niin ei käy, Venäjä voi saavuttaa Transnistrian ja miehittää Moldovan. Silloin Venäjän joukot ovat vain 450 kilometrin päässä Naton tukikohdasta Devecelussa, Romaniassa.

– Ukrainasta valtiona on tullut eturintama taistelussa Putinin hallinnon ja demokraattisen maailman välillä, Nantoi sanoi,

– En ole kovin optimistinen. Putinia ei voi pysäyttää, sillä hän on hullu.