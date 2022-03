Useat venäläiset toimittajat ovat BBC:n mukaan lopettaneet työnsä Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Ainakin kolme toimittajaa on irtisanoutunut työstään Venäjän valtiollisessa televisiossa sen jälkeen, kun toimittaja Marina Ovsjannikova osoitti mieltään Ukrainan sotaa vastaan Venäjän ykköskanavan suorassa uutislähetyksessä. Asiasta kertoo BBC.

Ykköskanavan toimittaja Zhanna Agalakova lopetti työnsä Euroopan-kirjeenvaihtajana. Myös NTV-kanavan toimittajat Lilia Gildejeva ja Vasim Glusker erosivat. Gildejeva oli työskennellyt kanavalla vuodesta 2006 saakka ja Glusker melkein 30 vuoden ajan, kertoo BBC.

Myös muilla kanavilla on tapahtunut irtisanoutumisia Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

BBC:n mukaan on liikkunut huhuja siitä, että toimittajia on irtisanoutunut valtionomisteisesta VGTRK-televisioyhtiöstä.

Useita toimittajia on ottanut lopputilin myös RT-kanavalta. Tunnetuin heistä on BBC:n mukaan Maria Baronova, joka kanavan entinen päätoimittaja. Baronova kertoi BBC:lle aiemmin maaliskuussa, että presidentti Vladimir Putin on tuhonnut Venäjän maineen ja talouden.

RT:ltä on irtisanoutunut BBC:n mukaan myös useita ulkomaalaisia toimittajia. Sodan alkamispäivänä kanavalta irtisanoutuivat entinen Lontoon-kirjeenvaihtaja Shadia Edwards-Dashti ja toimittaja Jonny Tickle.

Ranskalainen RT:llä työskennellyt tv-isäntä Frederic Taddei ilmoitti lopettavansa ohjelmansa, koska Ranska oli hänen mukaansa ”avoimessa konfliktissa Venäjän kanssa”.

Venäjän valtiollinen media on ollut tiukasti Putinin talutusnuorassa ja julkaissut Venäjän hyökättyä Ukrainaan yhä enemmän Kremlin propagandaa.

Jotkut Putinin suurimmista kannattajista valtiollisessa tv:ssä ovat joutuneet pakotelistoille. Pakotteet ovat iskeneet esimeriksi ykköskanavan tv-isäntä Vladimir Solovjoviin ja RT- kanavan päatoimittaja Margarita Simonjaniin.

Myös viihdemaailmassa on vastustettu sotaa. Suosittu talkshow-isäntä Ivan Urgant on pitänyt taukoa Evening Urgant -ohjelmastaan, joka pyöri ykköskanavalla.

– Pelkoa ja tuskaa. Ei sotaa, hän kirjoitti Instagram-tilillään sodan alettua.

Urgant kertoi myöhemmin tilillään olevansa lomalla ja palaavansa pian.

Monet muutkin julkisuuden henkilöt ovat lähteneet lomalle, kuten julkkispari Alla Pugatsova ja Maksim Galkin.

– Sodalle ei ole oikeutusta, Galkin sanoi Instagramissa.